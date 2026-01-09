  • 會員
恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點

09/01/2026

恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點

 

 

　　國家統計局公布12月居民消費價格指數(CPI)按年增0.8%，見接近3年新高。A股兩市早段維持升勢，滬指近十年來首次重上4100水平，港股穩中向好，高開過百點雖然曾倒跌，但全日仍收升82點或0.3%，報26231點。北水上日沽貨離場，今日再買入超68億元。主板成交逾2451億元。

 

　　恒生中國企業指數收報9048，升9點或0.1%。恒生科技指數收報5687，升8點或0.2%。

 

　　總結全周，周一（5日）北水恢復交易即大舉掃貨，淨流入港股187億元，未見回調，翌日（6日）即衝高至26858點創超過一個半月新高，惟前峰頂水平見阻力隨即回落，接下來兩日（7日至8日）持續下挫，儘管今日股市稍升，累計全周仍跌106點或0.41%，中斷兩周連升。

 

　　據《彭博》報道，美國最高法院將周五列為意見發布日，意味著當天高院可能就總統特朗普的全球關稅政策是否合法做出裁決。彭博分析，鑑於關稅案此前已進入加速處理通道，因此周五可能發布裁決。此前受小額包裹免關稅政策影響，電商股對消息表現興奮，阿里(09988)股價漲2.73%，報146.5元，京東集團(09618)升2.6%，報114.6元；出口股同漲，申洲國際(02313)炒高4.39%，報64.2元，創科實業(00669)升2.01%，報96.45元。

 

　　內媒引述網傳一份會議紀要指，市場監管總局日前約談了光伏協會及多家光伏企業，會議主要內容涉及通報有關壟斷風險、提出明確整改意見並對企業做好整改工作提出要求等。信義光能(00968)跌3.72%，報3.11元，信義玻璃(00868)跌2.52%，報8.51元。

 

　　龍湖(00960)股價跌2.91%，報9.34元；比亞迪電子(00285)跌2.56%，報34.3元；美團(03690)跌2.48%，報98.5元。

 

　　百度(09888)跌2.07%，報137.4元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅5.83%。

 

　　康師傅控股(00322)升4.02%，報11.91元；恒隆地產(00101)升3.97%，報9.17元；快手(01024)整治AI惡搞亂象，股價先跌後升3.89%，報74.7元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。

 

撰文：經濟通市場組

 

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

照顧者 情緒健康

