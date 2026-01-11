  • 會員
一周部署 | 美連環公布就業通脹重磅數據，委國巨變顛覆石油供應格局

11/01/2026

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

　　最新數據顯示，美國上月非農就業僅新增5萬個崗位，低於11月向下修正後的5.6萬及市場預期的約6-7萬。前期數據亦大幅下修，其中10月淨減少17.3萬個職位。儘管美國經濟整體維持強勁增長，但就業市場明顯疲軟，形成「無就業繁榮」的奇特現象。AI與虛擬資產熱潮推動財富效應，刺激消費，同時大規模AI基礎建設投資顯著貢獻GDP增長，然而美國經濟其他領域增長乏力，加上AI取代部分初級職位，抑制整體招聘需求。經濟持續增長前景仍不確定性，後續關注美國即將公布的CPI數據，不過考慮到聯儲局已連續減息三次，本月續降息概率偏低。

 

美重掌委國石油供應，MAGA願景仍存疑

 

　　美國於此前突襲委內瑞拉，不消數小時成功活捉該國總統馬杜羅。外界對美國軍事實力幾無疑問，但問題是特朗普政府為何選擇此時介入？外界普遍相信是與共和黨中期選舉布局有關：一方面振奮MAGA支持者士氣，另一方面推進其長期油價願景。據報特朗普目標是將油價壓至每桶50美元水平。

 

　　然而此情緒化策略恐難如願。委內瑞拉雖擁有全球最大石油儲量，但多年制裁與管理不善導致產能崩潰，目前日產不足100萬桶，要恢復歷史高峰，需數百億美元投資與多年時間。此外，新政權與美國關係未必融洽，若陷入政治混亂或內部阻力，石油穩定供應將更難實現。

 

加國重設對華關係，貿易回暖成焦點

 

　　加拿大總理卡尼即將訪華，這是自2017年以來加拿大總理首次訪華，標誌著中加關係自孟晚舟事件後的重大「重設」與「解凍」。委內瑞拉政權更迭後，加拿大石油出口面臨美國主導下潛在供應增加的競爭壓力。外界分析，此行部分動機在於為加拿大能源尋求更多買家，以緩解特朗普政府對加國的莫名惡意。但中加雙方破冰仍存疑問，重點在於關稅，預計加拿大可能展現靈活性，考慮降低對華電動汽車關稅，以換取中方取消對加農產品懲罰措施，實現互利突破。

 

中國融資數據未宜期待

 

　　中國人民銀行即將公布上月新增人民幣貸款及社會融資規模數據，市場預期整體將延續疲軟態勢，未能顯著反彈。房地產市場持續低迷，居民中長期貸款無明顯起色，企業經營性貸款亦受制於產能過剩與外部貿易不確定性。在此背景下，經濟增長動力仍主要仰賴政府投資與偉大基建項目。只要地方債務不爆雷、財政空間允許，基建投資料將繼續托底，避免硬著陸。但民間信貸活力不足，難以形成良性循環，今年上半年需更多針對性刺激（如進一步降準降息或專項政策）才能見到實質改善。

 

一周部署 | 美連環公布就業通脹重磅數據，委國巨變顛覆石油供應格局

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 美連環公布就業通脹重磅數據，委國巨變顛覆石油供應格局

 

姚浩然：港股短期上望28000點 板塊可留意金融股、資源股！

 

 

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

