美股收盤 | 道指標指收市再創新高，英特爾飆升一成

美股周五（9日）無視好壞參半的就業數據，在科技股走強與政策利好的推動下收市報升。道指與標指雙雙刷新歷史收市新高，納指亦錄得顯著升幅。總結全周，三大指數全線報捷。

美國勞工部公布的12月非農就業人數僅增加5萬人，遠低於市場預期的7萬人，顯示勞動力市場需求正在降溫。但失業率卻從前值的4.6%降至4.4%，優於市場預期，反映就業市場基底依然穩健。

另外，投資者觀望美國最高法院對總統特朗普加徵關稅合法性的裁決。然而，截至周五收市，最高法院尚未作出裁決，預計下一個裁決日為1月14日。

英特爾(US.INTC)收市暴漲10.8%，推升科技板塊的氣氛。核能概念股Oklo(US.OKLO)與Meta(US.META)達成供電協議，股價應聲大漲約8%。

重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升2.1%，英偉達(US.NVDA)跌0.1%，Meta(US.META)升1.1%，谷歌(US.GOOGL)升約1%。

道指收市升237.96點，或0.48%，報49504.07點；標普500指數升44.82點，或0.65%，報6966.28點，盤中高見6978.36點，再創盤中新高；納指升191.33點，或0.81%，報23671.35點。

美股三大指數本周均錄得升幅，標指累升1.57%，而道指和納指分別升2.32%和1.88%。

金價突破4500美元心理關口

現貨金與紐約期金雙雙突破每盎司4500美元的心理關口。現貨金日內高見每盎司4517美元，日內報每盎司4502美元，升約0.6%。紐約期金報每盎司4513美元，升約1.1%。

美匯指數報約99.12，日內升約0.3%，延續本周偏強格局。美元兌日圓維持區間震盪，報157.89，升約0.7%。歐元兌美元報1.1634，下跌約0.2%。

布蘭特期油升約2%至每桶63.17美元，紐約期油則升至58.8美元附近，升幅約1.9%。

