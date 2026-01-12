  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

開市Go | 鮑威爾遭司法調查，中央發聲優化雙貼息促消費，內地調查外賣壟斷

12/01/2026

要聞盤點

 

1、美股周五（9日）無視好壞參半的就業數據，在科技股與政策利好的推動下收市報升。道指與標指雙雙刷新歷史收市新高，納指亦錄得顯著升幅。總結全周，三大指數全線報捷。道指收市升237.96點，或0.48%，報49504.07點；標普500指數升44.82點，或0.65%，報6966.28點，盤中高見6978.36點，再創盤中新高；納指升191.33點，或0.81%，報23671.35點。中國金龍指數跌101點。日經期貨截至上午8時01分上升157點。

 

2、美國12月新增非農就業人數不及預期，但失業率下降，密歇根大學1月消費者信心初值升至四個月高位。貨幣市場定價顯示美聯儲本月降息概率幾乎為零。

 

3、美國聯邦檢察官據悉就美聯儲總部翻修工程對美聯儲主席鮑威爾展開調查。

 

4、美國總統特朗普簽署行政令保護存放於美國財政部賬戶的委內瑞拉石油收入，防止債權人索償。埃克森美孚等美國油企高管對白宮推動的投資計劃反應冷淡。

 

5、特朗普警告不排除採取「硬手段」確保獲得格陵蘭。歐洲多國軍事首腦正草擬一項可能的北約任務計劃，以應對特朗普的相關威脅。

 

6、特朗普關稅案仍未決，美國最高法院將於本周三發表法律意見。白宮經濟主任哈塞特稱，若關稅案被推翻，政府將迅速動用其他權限重新實施。

 

7、據《紐約時報》，特朗普近日聽取針對伊朗實施軍事打擊的新方案簡報，考慮兌現此前威脅攻擊伊朗的言論，目前尚未作出最終決定。

 

8、西班牙《阿貝賽報》報導，特朗普於表示，針對墨西哥境內販毒集團的軍事行動「很快」將啟動。

 

9、中國國務院常務會議部署實施財政金融協同促內需一攬子政策，強調加強財政與金融政策聯動，引導社會資本參與促消費、擴大投資。

 

10、《讀賣新聞》引述消息稱，日本首相高市早苗考慮於1月23日國會例會開始時解散眾議院，可能於2月初或中旬舉行大選。

 

11、香港財政司司長陳茂波表示，受惠於金融市場暢旺，包括印花稅在內的整體收入增加，政府經營賬目或提前恢復盈餘。另外，新一年度《財政預算案》將於下月25日發表。

 

開市Go | 鮑威爾遭司法調查，中央發聲優化雙貼息促消費，內地調查外賣壟斷

 

開市Go | 鮑威爾遭司法調查，中央發聲優化雙貼息促消費，內地調查外賣壟斷

 

開市Go | 鮑威爾遭司法調查，中央發聲優化雙貼息促消費，內地調查外賣壟斷

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06862

海底撈

14.770

異動股

01299

友邦保險

83.700

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

80.350

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06862 海底撈
  • 14.770
  • 01299 友邦保險
  • 83.700
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 80.350
  • 03042 華夏比特幣
  • 11.160
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.260
股份推介
  • 06680 金力永磁
  • 22.100
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 60.850
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.090
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 22.340
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 67.050
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.300
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.740
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00358 江西銅業股份
  • 44.400
報章貼士
  • 01126 德林國際
  • 8.410
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 223.200
  • 目標︰--
  • 02208 金風科技
  • 17.320
  • 目標︰$18.50
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02556 邁富時
  • 51.250
即時重點新聞

12/01/2026 17:02  《盤後部署》AI概念龍精虎猛港股成交三千億旺場，科技新貴IPO持續振市

12/01/2026 18:35  《新股上市》兆易創新(03986)暗盤收高40%，每手賺6480元

12/01/2026 16:32  據報榮耀將與泡泡瑪特(09992)聯名，本月19日發布首款潮玩手機

12/01/2026 14:30  【新股上市】強腦科技據報以保密形式提交香港IPO申請，擬集資數億美元

12/01/2026 14:35  【新股上市】彭博：小鵬汽車已聘銀行籌備飛行汽車業務在港IPO

12/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０６億元，買快手沽中移動

12/01/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗削舜宇目標逾一成，瑞銀大升平保目標兩成半

12/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９４９，一周拆息較上日軟至２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀亞洲2.85厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生 | 私有化後百億資金尋出路，恒生忠粉可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

由李慧琼當選說起新文章
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

美國綁架馬杜羅，恐得不償失新文章
人氣文章

手機情報站．徐帥

Huawei全場景創新產品登場｜耳夾耳機、奢華腕錶、 Wi-Fi 7路由器亮相 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性沉溺導致頻密出軌？這是對問題的準確理解，抑或只是轉移視線的借口？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky
人氣文章

先行入手．Onki Chan

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
小寒保養湯水推介｜栗子核桃花生雞湯補腎健脾，加清酒有助補血
人氣文章
中風危機｜30歲男冬天沖熱水涼後腦中風，醫生提醒寒流2大行為要避免新文章
人氣文章
真菌感染 │ 一家三口出紅疹水泡，揭一洗衫習慣惹禍新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 20:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/01/2026
神州經脈 | A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區