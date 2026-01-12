開市Go | 鮑威爾遭司法調查，中央發聲優化雙貼息促消費，內地調查外賣壟斷

要聞盤點

1、美股周五（9日）無視好壞參半的就業數據，在科技股與政策利好的推動下收市報升。道指與標指雙雙刷新歷史收市新高，納指亦錄得顯著升幅。總結全周，三大指數全線報捷。道指收市升237.96點，或0.48%，報49504.07點；標普500指數升44.82點，或0.65%，報6966.28點，盤中高見6978.36點，再創盤中新高；納指升191.33點，或0.81%，報23671.35點。中國金龍指數跌101點。日經期貨截至上午8時01分上升157點。

2、美國12月新增非農就業人數不及預期，但失業率下降，密歇根大學1月消費者信心初值升至四個月高位。貨幣市場定價顯示美聯儲本月降息概率幾乎為零。

3、美國聯邦檢察官據悉就美聯儲總部翻修工程對美聯儲主席鮑威爾展開調查。

4、美國總統特朗普簽署行政令保護存放於美國財政部賬戶的委內瑞拉石油收入，防止債權人索償。埃克森美孚等美國油企高管對白宮推動的投資計劃反應冷淡。

5、特朗普警告不排除採取「硬手段」確保獲得格陵蘭。歐洲多國軍事首腦正草擬一項可能的北約任務計劃，以應對特朗普的相關威脅。

6、特朗普關稅案仍未決，美國最高法院將於本周三發表法律意見。白宮經濟主任哈塞特稱，若關稅案被推翻，政府將迅速動用其他權限重新實施。

7、據《紐約時報》，特朗普近日聽取針對伊朗實施軍事打擊的新方案簡報，考慮兌現此前威脅攻擊伊朗的言論，目前尚未作出最終決定。

8、西班牙《阿貝賽報》報導，特朗普於表示，針對墨西哥境內販毒集團的軍事行動「很快」將啟動。

9、中國國務院常務會議部署實施財政金融協同促內需一攬子政策，強調加強財政與金融政策聯動，引導社會資本參與促消費、擴大投資。

10、《讀賣新聞》引述消息稱，日本首相高市早苗考慮於1月23日國會例會開始時解散眾議院，可能於2月初或中旬舉行大選。

11、香港財政司司長陳茂波表示，受惠於金融市場暢旺，包括印花稅在內的整體收入增加，政府經營賬目或提前恢復盈餘。另外，新一年度《財政預算案》將於下月25日發表。

