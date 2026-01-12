  • 會員
美股 | 美股再創新高，三大指數新年首交易周均顯著上漲

12/01/2026

美股 | 美股再創新高，三大指數新年首交易周均顯著上漲

 

 

　　美國非農就業數據未達預期，卻未阻道指與標指上周五（9日）雙雙刷新歷史收市新高，三大指數在新年首個交易周全線報捷。

 

　　在科技股與政策利好的推動下，道指收市升237.96點，或0.48%，報49504.07點；標普500指數升44.82點，或0.65%，報6966.28點，盤中高見6978.36點，再創盤中新高；納指升191.33點，或0.81%，報23671.35點。

 

　　美股三大指數本周均錄得升幅，標指數累升1.57%，而道指和納指分別升2.32%和1.88%。

 

　　美國勞工部公布的12月非農就業人數僅增加5萬人，遠低於市場預期的7萬人，顯示勞動力市場需求正在降溫。但失業率卻從前值的4.6%降至　4.4%，優於市場預期，反映就業市場基底依然穩健。

 

　　英特爾(US.INTC)收市暴漲10.8%，推升科技板塊的氣氛。核能概念股Oklo(US.OKLO)與Meta(US.META)達成供電協議，股價應聲大漲約8%。特斯拉(US.TSLA)升2.1%，英偉達(US.NVDA)跌0.1%，Meta(US.META)升1.1%，谷歌(US.GOOGL)升約1%。

 

黃金突破4500美元心理關口

 

　　現貨金與紐約期金雙雙突破每盎司4500美元的心理關口。現貨金日內高見每盎司4517美元，日內報每盎司4502美元，升約0.6%。紐約期金報每盎司4513美元，升約1.1%。

 

　　美匯指數報約99.12，日內升約0.3%，延續本周偏強格局。美元兌日圓維持區間震盪，報157.89，升約0.7%。歐元兌美元報1.1634，下跌約0.2%。

　　布蘭特期油升約2%至每桶63.17美元，紐約期油則升至58.8美元附近，升幅約1.9%。

撰文：經濟通國金組

12/01/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗削舜宇目標逾一成，瑞銀大升平保目標兩成半

12/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９４９，一周拆息較上日軟至２﹒６％

