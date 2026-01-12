盤前攻略 | 美法院未裁決中概股跌 惟ADR跑贏港股料守兩萬六

美國公布12月份非農就業職位新增5萬個，低於預期的6.6萬個。華爾街維持減息預期同時，上周五美股晶片業出現多宗利好，除了Meta宣布向Vistra購電後，英特爾CEO陳立武與美國總統特朗普會面後帶動公司股價急漲逾一成，帶動美股三大指數造好；納指升222點或0.95%報23702，道指升237點或0.48%報49504，標普升44點或0.65%報6966。

中概股跌惟ADR贏港股

美國最高法院未就特朗普關稅合法性作出裁決，上周炒起的中概股普遍失望而回；阿里巴巴跌2.27%報150.96美元，拼多多跌0.86%報120.55美元，京東跌0.74%報29.45美元，百度升1.61%報143.54美元，網易跌1.89%報139.19美元，小鵬跌2.44%報20.02美元，理想跌0.95%報16.66美元，蔚來跌1.90%報4.64美元，嗶哩嗶哩升1.85%報29.17美元，百濟神州升5.47%報337.89美元。

但ADR普遍跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.71%，折合615.3港元；美團(03690)ADR較港股高2.60%，折合101.1港元；友邦(01299)ADR較港股高0.95%，折合85.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.17%，折合125.0港元；小米(01810)ADR較港股高0.38%，折合38.0港元；港交所ADR較港股高0.82%，折合430.3港元。

26000為心理關口25800支持更具參考性，望20天線反覆支持向上

恒指夜期上周五升167點報26408，較現貨高水176點。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26341，升146點，恒指料跟隨高開過百點。

美非農就業數據略低於預期，但失業率意外微降，本月減息機會近乎0，中概股跌低ADR仍跑贏港股，料恒指即市維持26000支持。參考恒指牛熊證街貨分布，上周五後整體牛熊分布變化不大，牛證重貨區維持於25800至25899，料25850約目前20天線附近位置為現時較大支持，主要由於恒指自上月底於20天線附近開始有支持，觀望本月嘗試以該指標為支持反覆拾級而上。

