  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

恒生 | 私有化後百億資金尋出路，恒生忠粉可以點揀？

12/01/2026

　　隨着滙控(00005)私有化恒生銀行(00011)方案日前通過，上市超過半世紀、被譽為「收息愛股」的老牌藍籌恒生預計將於本月27日撤銷上市地位。恒生退市將產生數以百億元計的資金需尋找出路，長情股東失掉罕有每季派息的收息股。摩通指滙控及去年開始派季息的中銀香港(02388)可能受益基金資金流入；中電(00002)亦成為目前藍籌中僅存的每季派息股票，儘管股息率不及中銀的逾5厘；另大摩指今年將是中資金融股穩健一年，料建行(00939)及中行(03988)表現穩定，恒生忠粉可以怎樣選擇？

 

恒生 | 私有化通過資金尋出路，恒生忠粉可以點揀？

（Shutterstock圖片）

 

恒生私有化通過本月27日退市　有小股東套現所得將買中銀滙控

 

　　滙控及恒生銀行上周四聯合公布，滙控提出的私有化恒生方案，在法院會議獲85.75%無利害關係股份附帶投票權的股東贊成，而股東大會上獲得97.3%贊成通過。根據公告安排，恒生將自2026年1月20日起暫停辦理股份過戶登記手續，股份於香港聯交所買賣之預期截止時間為1月14日下午4時10分。恒生將於1月27日下午4時正式撤銷上市地位，股東最快可以在2月4日或之前收到退款。

 

　　有恒生小股東在股東大會前接受傳媒訪問表示，是在當年恒生新股上市時買入，已持有恒生多年，對是次恒生私有化感覺不捨，但會支持通過，未來將會買中行及中銀香港來收息。另有小股東指，鍾意買恒生來收息，預期相關套現資金將會用作買入滙控股票，並指匯控較為穩陣，「一年派四次息」，亦對恒生的壞帳情況表示擔心，「所以私有化就好」。

 

摩通：中銀滙控或受益基金資金流入　銀行股首選滙控渣打

 

　　摩通發表最新研報指，恒生股東已批准私有化方案，預計將於2026年1月27日除牌。雖然此發展符合預期，但完成時間較預期提前，這對滙控而言是利好消息，管理層將能夠就如何實現與恒生銀行的協同效應以及交易完成後滙豐的CET1比率恢復情況提供更多細節。此外，在恒生私有化後，中銀香港和滙控可能受益於被動和主動基金的資金流入，因為它們相比恒生銀行具有相若或更優越的流動性、股本回報率和派息狀況。

 

　　該行指，恒生銀行私有化對香港金融股的直接影響有限，恒生銀行佔恒生指數的0.71%和MSCI香港指數的3.52%。在恒生銀行除牌後，滙豐和中銀香港在恒生指數的權重將分別增加6個和1個基點，而中銀香港在MSCI香港指數的權重將增加16個基點。不過，對中銀香港和滙豐的間接影響可能更大。估計恒生銀行約133億美元的市值由主動型機構投資者和散戶投資者持有，假設這些資金將重新投資於具有類似或更好的股本回報率、派息和日交易流動性狀況的香港銀行，則中銀香港和滙豐可能會受益。若假設50%的133億美元分別重新投資於中銀香港和滙控，這大約相當於中銀香港市值的12.7%和滙控市值的2.4%。該行維持對香港銀行股的具建設性看法，認為受惠於強勁的股市、復甦中的房地產市場和穩定的淨息差。在香港銀行股中，該行首選滙控和渣打(02888)。

 

恒生 | 私有化通過資金尋出路，恒生忠粉可以點揀？

（李崇偉攝）

 

大摩：今年將是中資金融股穩健一年　料建行中行表現穩定

 

　　另摩根士丹利發表中資金融行業今年展望報告，預期中國金融板塊在2025年觸底後，將重新進入正向發展循環，特徵包括：新貸款與金融資產收益率逐步回升，高風險金融資產有序消化，信用成本保持穩定，以及資本市場活躍。該行認為2026年將是穩健的一年，對中國金融股有多項利好因素：(1)名義GDP增速將較2025年持平或略高；(2)政策支持持續由「信貸」轉向「財政」，有助於降低長期信用風險；(3)現有金融風險持續消化，新風險形成減少；(4)政策對貸款增長與定價的干預減少，體現在M2與社融增速目標淡化；(5)政策波動性下降。上述因素將為金融機構營造有利環境，降低風險溢價，並支持金融股估值持續回升。

 

　　大摩估計內地新金融資產收益率有望在2026年下半年回升，驅動因素包括：貸款供給收緊、重新聚焦風險定價，以及通縮壓力緩解。該行預期內地銀行業淨息差在上半年觸底，復甦將受益於存款再定價延後，保險公司則將受惠於投資利差改善、家庭金融資產持續快速增長，加上資本市場活躍，將支持銀行手續費收入增長，以及保險公司中高雙位數的保費增長。結合穩定的信用成本，估計內地銀行盈利有望回升，保險公司盈利則保持健康增長。而中資金融股今年「穩定表現者」，內銀股包括建行及中行(盈利增長穩定及股息回報6厘)。

 

恒生 | 私有化通過資金尋出路，恒生忠粉可以點揀？

（Shutterstock圖片）

 

伍禮賢：中銀與恒生最相近39元可吸　次選滙控最後才揀內銀

 

恒生 | 私有化後百億資金尋出路，恒生忠粉可以點揀？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，投資者買得恒生應想揀些穩陣收息、與本地業務相關的股份，並相對看好本地金融業。若以本地金融業特別是本地銀行股來看，當中與恒生相類似可揀中銀香港，一方面中銀香港與恒生同為本地銀行，業務最相近，而在本地銀行中，中銀香港也是恒指成分股，以市值計亦與之前恒生差不多，所以若論最相近，中銀香港會最直接受惠。其次則可揀國際銀行股如滙控及渣打，它們亦屬表現平穩可作收息的金融股，而內銀可作第三選擇。

 

　　伍禮賢續指，中銀香港股價屬大漲小回格局，中長期向上趨勢不會改變，若於39元附近買入，可將目標價定於42元或作長期收息。滙控近期股價則升得較急，看有否機會回至120元，到時可買入作長遠收息，或待升至130元左右短線離場。至於內銀，雖也可作恒生資金被動退出的其中一個入口，但若論買股收息不算特別吸引，因內銀相比本地及國際銀行股，業績增長動力最弱，反映內地利息下行，令其息差賺錢能力轉弱。買股票除高息外，也要看增長動力能否令其維持往後派息增長水平，內銀在此方面較弱。另外，中電也有派季息，但重點不同，揀恒生一方面想收息，同時希望股價有不錯增長，中電股價則相對平穩，波動較小。

 

　　銀行股今日普遍偏軟，恒生跌0.07%收報154.4元，滙控跌0.56%報124.1元，渣打跌1.69%報186.3元，東亞(00023)跌0.37%報13.56元，大新銀行(02356)跌0.19%報10.66元，惟中銀香港升2.96%報39.7元。內銀股則普遍造好，建行升1.71%報7.72元，中行升1.14%報4.44元，工行(01398)升1.79%報6.24元，農行(01288)升1.09%報5.59元，交行(03328)升1.87%報6.54元，招行(03968)升0.4%報50.35元，郵儲行(01658)升1.58%報5.14元。中電亦升0.64%報70.95元。

 

恒生 |

 

恒生 |

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


其他恒生相關新聞：
恒生銀行(00011)推出全新品牌廣告
《外資精點》摩通：恒生私有化完成後有利滙控，港銀首選滙控渣打
《本港樓市》傳大型銀行上調大額按揭現金回贈，經絡︰銀行將會繼續推出更多優惠吸客
《本港樓市》傳大型銀行上調大額按揭回贈，中原按揭：樓市向好銀行積極爭客，回贈仍有上調空間

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06862

海底撈

14.770

異動股

01299

友邦保險

83.700

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

80.350

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06862 海底撈
  • 14.770
  • 01299 友邦保險
  • 83.700
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 80.350
  • 03042 華夏比特幣
  • 11.160
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.260
股份推介
  • 06680 金力永磁
  • 22.100
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 60.850
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.090
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 22.340
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 67.050
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.300
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.740
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00358 江西銅業股份
  • 44.400
報章貼士
  • 01126 德林國際
  • 8.410
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 223.200
  • 目標︰--
  • 02208 金風科技
  • 17.320
  • 目標︰$18.50
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02556 邁富時
  • 51.250
即時重點新聞

12/01/2026 17:02  《盤後部署》AI概念龍精虎猛港股成交三千億旺場，科技新貴IPO持續振市

12/01/2026 18:35  《新股上市》兆易創新(03986)暗盤收高40%，每手賺6480元

12/01/2026 16:32  據報榮耀將與泡泡瑪特(09992)聯名，本月19日發布首款潮玩手機

12/01/2026 14:30  【新股上市】強腦科技據報以保密形式提交香港IPO申請，擬集資數億美元

12/01/2026 14:35  【新股上市】彭博：小鵬汽車已聘銀行籌備飛行汽車業務在港IPO

12/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０６億元，買快手沽中移動

12/01/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗削舜宇目標逾一成，瑞銀大升平保目標兩成半

12/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９４９，一周拆息較上日軟至２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀亞洲2.85厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生 | 私有化後百億資金尋出路，恒生忠粉可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！新文章
人氣文章

飛常談．鄧飛

致盲與欺騙：解析近期突襲行動中的電子戰新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

缺乏就業的經濟增長新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

打造專屬療癒Me Time！Hetras、LE LABO、BYREDO最新家居香氛精選
人氣文章

電影寓言．朱相楠

Netflix電影《影星傑凱利》：探照銀幕英雄的內省之旅
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性沉溺導致頻密出軌？這是對問題的準確理解，抑或只是轉移視線的借口？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
暖身素湯水推介：山藥麵豉紫菜湯 這個冬天終於氣溫下降了！
人氣文章
健康飲食｜30歲女常食麵包患脂肪肝，改早餐組合3個月逆轉病情
人氣文章
冬天掉髮量增多？5種情況宜求診，中醫推介3款養髮食療
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 20:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/01/2026
神州經脈 | A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區