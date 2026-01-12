恒生 | 私有化後百億資金尋出路，恒生忠粉可以點揀？

隨着滙控(00005)私有化恒生銀行(00011)方案日前通過，上市超過半世紀、被譽為「收息愛股」的老牌藍籌恒生預計將於本月27日撤銷上市地位。恒生退市將產生數以百億元計的資金需尋找出路，長情股東失掉罕有每季派息的收息股。摩通指滙控及去年開始派季息的中銀香港(02388)可能受益基金資金流入；中電(00002)亦成為目前藍籌中僅存的每季派息股票，儘管股息率不及中銀的逾5厘；另大摩指今年將是中資金融股穩健一年，料建行(00939)及中行(03988)表現穩定，恒生忠粉可以怎樣選擇？

恒生私有化通過本月27日退市 有小股東套現所得將買中銀滙控

滙控及恒生銀行上周四聯合公布，滙控提出的私有化恒生方案，在法院會議獲85.75%無利害關係股份附帶投票權的股東贊成，而股東大會上獲得97.3%贊成通過。根據公告安排，恒生將自2026年1月20日起暫停辦理股份過戶登記手續，股份於香港聯交所買賣之預期截止時間為1月14日下午4時10分。恒生將於1月27日下午4時正式撤銷上市地位，股東最快可以在2月4日或之前收到退款。

有恒生小股東在股東大會前接受傳媒訪問表示，是在當年恒生新股上市時買入，已持有恒生多年，對是次恒生私有化感覺不捨，但會支持通過，未來將會買中行及中銀香港來收息。另有小股東指，鍾意買恒生來收息，預期相關套現資金將會用作買入滙控股票，並指匯控較為穩陣，「一年派四次息」，亦對恒生的壞帳情況表示擔心，「所以私有化就好」。

摩通：中銀滙控或受益基金資金流入 銀行股首選滙控渣打

摩通發表最新研報指，恒生股東已批准私有化方案，預計將於2026年1月27日除牌。雖然此發展符合預期，但完成時間較預期提前，這對滙控而言是利好消息，管理層將能夠就如何實現與恒生銀行的協同效應以及交易完成後滙豐的CET1比率恢復情況提供更多細節。此外，在恒生私有化後，中銀香港和滙控可能受益於被動和主動基金的資金流入，因為它們相比恒生銀行具有相若或更優越的流動性、股本回報率和派息狀況。

該行指，恒生銀行私有化對香港金融股的直接影響有限，恒生銀行佔恒生指數的0.71%和MSCI香港指數的3.52%。在恒生銀行除牌後，滙豐和中銀香港在恒生指數的權重將分別增加6個和1個基點，而中銀香港在MSCI香港指數的權重將增加16個基點。不過，對中銀香港和滙豐的間接影響可能更大。估計恒生銀行約133億美元的市值由主動型機構投資者和散戶投資者持有，假設這些資金將重新投資於具有類似或更好的股本回報率、派息和日交易流動性狀況的香港銀行，則中銀香港和滙豐可能會受益。若假設50%的133億美元分別重新投資於中銀香港和滙控，這大約相當於中銀香港市值的12.7%和滙控市值的2.4%。該行維持對香港銀行股的具建設性看法，認為受惠於強勁的股市、復甦中的房地產市場和穩定的淨息差。在香港銀行股中，該行首選滙控和渣打(02888)。

大摩：今年將是中資金融股穩健一年 料建行中行表現穩定

另摩根士丹利發表中資金融行業今年展望報告，預期中國金融板塊在2025年觸底後，將重新進入正向發展循環，特徵包括：新貸款與金融資產收益率逐步回升，高風險金融資產有序消化，信用成本保持穩定，以及資本市場活躍。該行認為2026年將是穩健的一年，對中國金融股有多項利好因素：(1)名義GDP增速將較2025年持平或略高；(2)政策支持持續由「信貸」轉向「財政」，有助於降低長期信用風險；(3)現有金融風險持續消化，新風險形成減少；(4)政策對貸款增長與定價的干預減少，體現在M2與社融增速目標淡化；(5)政策波動性下降。上述因素將為金融機構營造有利環境，降低風險溢價，並支持金融股估值持續回升。

大摩估計內地新金融資產收益率有望在2026年下半年回升，驅動因素包括：貸款供給收緊、重新聚焦風險定價，以及通縮壓力緩解。該行預期內地銀行業淨息差在上半年觸底，復甦將受益於存款再定價延後，保險公司則將受惠於投資利差改善、家庭金融資產持續快速增長，加上資本市場活躍，將支持銀行手續費收入增長，以及保險公司中高雙位數的保費增長。結合穩定的信用成本，估計內地銀行盈利有望回升，保險公司盈利則保持健康增長。而中資金融股今年「穩定表現者」，內銀股包括建行及中行(盈利增長穩定及股息回報6厘)。

伍禮賢：中銀與恒生最相近39元可吸 次選滙控最後才揀內銀

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，投資者買得恒生應想揀些穩陣收息、與本地業務相關的股份，並相對看好本地金融業。若以本地金融業特別是本地銀行股來看，當中與恒生相類似可揀中銀香港，一方面中銀香港與恒生同為本地銀行，業務最相近，而在本地銀行中，中銀香港也是恒指成分股，以市值計亦與之前恒生差不多，所以若論最相近，中銀香港會最直接受惠。其次則可揀國際銀行股如滙控及渣打，它們亦屬表現平穩可作收息的金融股，而內銀可作第三選擇。

伍禮賢續指，中銀香港股價屬大漲小回格局，中長期向上趨勢不會改變，若於39元附近買入，可將目標價定於42元或作長期收息。滙控近期股價則升得較急，看有否機會回至120元，到時可買入作長遠收息，或待升至130元左右短線離場。至於內銀，雖也可作恒生資金被動退出的其中一個入口，但若論買股收息不算特別吸引，因內銀相比本地及國際銀行股，業績增長動力最弱，反映內地利息下行，令其息差賺錢能力轉弱。買股票除高息外，也要看增長動力能否令其維持往後派息增長水平，內銀在此方面較弱。另外，中電也有派季息，但重點不同，揀恒生一方面想收息，同時希望股價有不錯增長，中電股價則相對平穩，波動較小。

銀行股今日普遍偏軟，恒生跌0.07%收報154.4元，滙控跌0.56%報124.1元，渣打跌1.69%報186.3元，東亞(00023)跌0.37%報13.56元，大新銀行(02356)跌0.19%報10.66元，惟中銀香港升2.96%報39.7元。內銀股則普遍造好，建行升1.71%報7.72元，中行升1.14%報4.44元，工行(01398)升1.79%報6.24元，農行(01288)升1.09%報5.59元，交行(03328)升1.87%報6.54元，招行(03968)升0.4%報50.35元，郵儲行(01658)升1.58%報5.14元。中電亦升0.64%報70.95元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

