異動股｜理想吉利齊跌近3％，乘聯分會料今年新能源汽車銷量增速放緩至10％

車股全線受壓，理想汽車(02015)跌2.5％，吉利汽車(00175)跌2.7％，報16.73元，報63.4元，零跑汽車(09863)跌3％，報46.68元，小鵬汽車(09868)跌1.5％，報77.35元。

隨著政府逐步取消以舊換新補貼的支撐，中國乘聯分會表示，今年純電動車和插電混動車的合計銷量可能成長約10％，較去年18％的增幅有所放緩。乘聯分會表示，2026年乘用車市場預計呈現「前高中低後高的U型」走勢。乘聯分會指出，預計2026年整體車市銷量持平於2025年國內零售量，將難以緩解產業面臨的庫存高企。

現時，恒生指數報26327，升95點或升0.4％，主板成交近661億元。國企指數報9091，升42點或升0.5％。恒生科技指數報5743，升56點或升1％。即月期指新報26345，升104點，高水18點。即月國指期貨報9097，升40點，高水6點。即月科指期貨新報5757，升55點，高水29點。

上證綜合指數報4132，升12點或升0.3％，成交4757.43億元人民幣。深證成份指數報14191，升71點或升0.5％，成交7189.01億元人民幣。

