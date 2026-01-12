  • 會員
平台股 | 國務院對外賣平台展開反壟斷調查，美團阿里齊飆逾半成可以點部署？

12/01/2026

　　繼早前國家發改委等三部委發布《互聯網平台價格行為規則》，要求平台公平公正開展補貼促銷後，國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室於上周五(9日)宣布，對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估，之後將提出處置措施。中央積極「反內捲」，刺激外賣平台股今早(12日)反彈，其中美團(03690)及阿里(09988)齊飆逾半成，京東(09618)則升2%。三股積弱多時，或許已到吸納時候，應如何部署？哪隻較值博？

（AP圖片）

 

國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估

 

　　國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室宣布，為推動外賣平台依法合規經營、公平有序競爭，形成優質優價、良性競爭的市場秩序，依據《反壟斷法》，對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估。有關負責人表示，黨中央、國務院高度重視平台經濟創新和健康發展。外賣平台服務行業作為中國平台經濟的重要組成部分，在促進消費、擴大就業、推動創新等方面發揮了重要作用。但近段時間以來，外賣平台服務行業拼補貼、拼價格、控流量等問題突出，擠壓實體經濟，加劇行業「內捲式」競爭，社會各方面反映強烈。

 

　　本次調查評估是委員會辦公室表達競爭關注、評估壟斷風險、規範市場秩序的重要舉措，將通過現場核實、當面訪談、問卷調查等方式，深入了解外賣平台競爭行為，廣泛聽取平台內經營者、新就業群體、消費者等各方意見，全面調查市場競爭狀況，組織開展分析論證，傳導監管壓力，提出處置措施。外賣平台要積極配合市場調查、評估工作，嚴格落實反壟斷合規主體責任，有效防範化解壟斷風險，公平參與市場競爭，促進外賣平台服務行業創新和健康發展。

 

美團：堅決擁護全力配合調查　淘寶閃購：歡迎並將積極配合

 

　　美團發表官方公告稱，堅決擁護，將全力做好配合工作，亦將以此次調查為契機，和行業內各平台一起，共同落實市場主體責任，公平參與市場競爭。美團續稱，連續三個季度的財報電話會及股東大會上，均公開表達了「堅決反對內捲」的態度，當中於去年，美團連續6次對「反對內捲」進行了官方表態與聲明。公司亦稱，近年來，先行對重點行業進行調查評估，再出台健康有序發展政策，已經多有先例。

 

　　另內媒引述阿里旗下淘寶閃購表示，始終堅持公平、公正、公開的原則，在商戶管理、價格行為、配送員權益保障、消費者權益保護等方面，嚴格遵守《反壟斷法》、《反不正當競爭法》等相關法律法規，遵循《外賣平台服務管理基本要求》開展業務。淘寶閃購歡迎並將積極配合此次行業市場競爭狀況調查、評估工作，嚴格落實合規主體責任，持續與商戶、生態合作伙伴等各方攜手，提供更多元化、更高質量的服務，共同維護好公平有序的市場環境，合力推動外賣服務行業進一步繁榮發展。

 

　　京東外賣官方微博也發文稱，公司堅決支持並歡迎該決定，高度贊同反內捲、維護市場公平競爭秩序、保障消費者與經營者及騎手合法權益的措施。公司強調，會堅定不移地抵制行業內存在內捲式惡性競爭，將通過供應鏈模式創新，大力推動品質外賣的高質量發展，更好地服務廣大消費者及合作商家與騎手，促進外賣平台服務行業創新和健康發展。

 

阿里稱上季淘寶閃購增長強勁　堅定加大投入以達市場絕對第一

 

　　不過，近日有內媒引述阿里針對投資者的最新交流信息顯示，淘寶閃購上季增長勢頭繼續強勁、非餐即時零售進展快速，同時比競爭對手虧損收斂速度更快。

 

　　報道稱，阿里對於淘寶閃購的投入戰略明確，閃購2026年首要目標是份額增長，會堅定加大投入以達到市場絕對第一。此外，有內媒引述消息指，淘寶閃購非餐訂單量已經穩定在日均1000萬單，這是淘寶閃購業務的又一關鍵進展。

 

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

 

摩通：阿里雲業務優勢排除短期投資阻力　惟降目標價至210元

 

　　另摩通發表最新研報指，隨著雲業務生成式AI商業化轉折點逐漸明朗，公司將度過短期利潤壓力，並有估值重估。儘管公司加大對外賣、即時零售及生成式AI投資，令短期利潤率下降，且核心國內電商GMV仍受制於宏觀經濟疲弱​，但相關不利因素已逐漸明朗，且在很大程度上取決於企業自身決策節奏。另公司旗下通義千問模型可增強其生態系統及雲端使用。

 

　　相較之下，該行預期雲業務收入增長將在未來數季加快，反映人工智能工作量從試點階段擴展至更廣泛部署，從而令投資者關注點轉移並支撐估值提升。因此，該行認為，公司風險回報偏向上行，因AI推動的雲業務優勢等排除短期投資阻力。摩通將阿里港股目標價由225港元下調至210港元，減幅6.7%；美股目標價則由230美元下降至215美元，但維持「增持」評級。

 

伍禮賢：政策層面更高短期仍有反彈動力　美團短線先看110元長線可揀阿里

 

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，外賣平台股短期仍有反彈動力，因為今次國務院反內捲層面定得較高，過去反內捲都是要求同行之間不要惡性競爭，維護行業秩序及保障企業利潤，但今次針對外賣的反內捲除了這些行業因素外，還包括其他相關民生保障，如外賣騎手的利益保障、消費者櫂益等，今次態度明顯更堅決，所以對外賣相關股的影響或幫助有機會持續一段時間，再加上美團等股價已積弱相當長時間，所以有機會持續反彈，其中美團於110元會有較大阻力，它自從去年9月以來出現一個較大的下跌裂口後，從未向上突破過110元，故目標可先看110元，若回到約102至103元可買入，以捕捉其短線反彈空間。

 

　　伍禮賢又指，以今次國務院反內捲消息而論對美團幫助最大，但若結合企業本身獨特因素或業務來看，阿里會是更佳選擇，因其AI業務發展令整體業務更具動力，所以中長線更看好阿里，可看有否機會於約145元買入，相信今年較後時間有機會重上175元。至於京東，其股價受惠政策程度相對低，故短線會揀美團，長線揀阿里。

 

　　美團半日升7.31%收報105.7元，阿里升5.32%報154.3元，京東升2.09%報117元。其他科技股也普遍造好，騰訊(00700)升2.29%報625元，百度(09888)升5.32%報154.3元，快手(01024)升5.62%報78.9元，嗶哩嗶哩(09626)升5.01%報234.6元，網易(09999)升1.66%報220.4元，小米(01810)升0.58%報38.04元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

