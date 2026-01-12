異動股 | AI股熱爆智譜、MiniMax升幅擴至近三成，軟件板塊淨買入90億元

AI股集體大升；智譜(02513)升幅擴大至28.9%，報204.4元，該股成交約413萬股，涉資7.85億元；MiniMax(00100)升28.3%，報442.8元。

新一年開始中國AI股受到熱捧，消息面上快手旗下可靈AI在韓國所有圖形和設計類應用中排名第一，在美國、土耳其、越南等市場亦名列前十名。除此以外，多間大行均唱好中國AI行業，其中高盛認為亞洲AI需求激增且估值合理，花旗則指亞洲科技股在半導體供應鏈中佔據重要地位、且具獲利成長潛力，全球長期投資人正在持續增持。

今日多隻AI概念股集體爆升，據《經濟通HV2報價系統》顯示，目前「軟件服務」板塊獲淨主動買入近90億元，板塊每股平均升逾2.3%，升幅及淨主動買入額均為最佳表現板塊。

AI概念股全線大升；阿里(09988)升4.3%，報152.8元；騰訊(00700)升2.2%報624.5元；美團(03690)升7%報105.4元；微盟集團(02013)升23.4%報2.48元；金山雲(03896)升10.9%報6.42元；第四範式(06682)升13.9%報56.6元；快手(01024)升6%報79.15元；美圖(01357)升12.9%報8.95元。

現時，恒生指數報26425，升193點或升0.7%，主板成交超過1540億元。國企指數報9132，升84點或升0.9%。恒生科技指數報5804，升117點或升2.1%。

撰文：經濟通市場組

