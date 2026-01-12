花旗︰本港樓市將展開數年上升周期，上調今年樓價預測至8%，偏好新地信置等

花旗研究報告指出，本港樓市將展開為期數年的上升周期，同時上調今年樓價預測，由原先估計上升3%，調高至上升8%，明年會進一步上揚。該行又指，本港地產股亦會重新受到關注，發展商股上半年將跑贏大市，偏好新地(00016)、信和置業(00083)、恒基地產(00012)及長實(01113)。

報告指出，從基本面來看，有5個支持樓市因素包括︰新土地供應量創14年新低，而且低於銷售量；現有單位供應料於一年內減少1萬個，即較去年9月減少10%；預計2026年樓市將轉為淨吸納狀態，為2019年以來首次度，即新屋銷售量高於房屋完工量；今年海外學生簽證料達9萬個，料有16萬人才來港，支撐租賃及樓市需求；近年間累積租金增長20%，樓價有補漲空間；股市帶來的財富效應，恒指走勢一般領先房價約3個月，兩者過去十年相關係數約79%。

該行指出，現時本港地產股的架構變得更精簡，中港利率料進一步下降，當中港元拆息(HIBOR)料降30點子，內地料減10點子，發展商股的債務、資本開支及融資成本均向下，而且展示積極的資本循環，有助支持現金流，從而確保穩定派息，同時留有債務空間以支持增值型投資。

撰文：經濟通採訪組

