  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

花旗︰本港樓市將展開數年上升周期，上調今年樓價預測至8%，偏好新地信置等

12/01/2026

花旗︰本港樓市將展開數年上升周期，上調今年樓價預測至8%，偏好新地信置等

 

　　花旗研究報告指出，本港樓市將展開為期數年的上升周期，同時上調今年樓價預測，由原先估計上升3%，調高至上升8%，明年會進一步上揚。該行又指，本港地產股亦會重新受到關注，發展商股上半年將跑贏大市，偏好新地(00016)、信和置業(00083)、恒基地產(00012)及長實(01113)。

 

　　報告指出，從基本面來看，有5個支持樓市因素包括︰新土地供應量創14年新低，而且低於銷售量；現有單位供應料於一年內減少1萬個，即較去年9月減少10%；預計2026年樓市將轉為淨吸納狀態，為2019年以來首次度，即新屋銷售量高於房屋完工量；今年海外學生簽證料達9萬個，料有16萬人才來港，支撐租賃及樓市需求；近年間累積租金增長20%，樓價有補漲空間；股市帶來的財富效應，恒指走勢一般領先房價約3個月，兩者過去十年相關係數約79%。

 

　　該行指出，現時本港地產股的架構變得更精簡，中港利率料進一步下降，當中港元拆息(HIBOR)料降30點子，內地料減10點子，發展商股的債務、資本開支及融資成本均向下，而且展示積極的資本循環，有助支持現金流，從而確保穩定派息，同時留有債務空間以支持增值型投資。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06862

海底撈

14.770

異動股

01299

友邦保險

83.700

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

80.350

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06862 海底撈
  • 14.770
  • 01299 友邦保險
  • 83.700
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 80.350
  • 03042 華夏比特幣
  • 11.160
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.260
股份推介
  • 06680 金力永磁
  • 22.100
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 60.850
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.090
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 22.340
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 67.050
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.300
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.740
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00358 江西銅業股份
  • 44.400
報章貼士
  • 01126 德林國際
  • 8.410
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 223.200
  • 目標︰--
  • 02208 金風科技
  • 17.320
  • 目標︰$18.50
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02556 邁富時
  • 51.250
即時重點新聞

12/01/2026 17:02  《盤後部署》AI概念龍精虎猛港股成交三千億旺場，科技新貴IPO持續振市

12/01/2026 18:35  《新股上市》兆易創新(03986)暗盤收高40%，每手賺6480元

12/01/2026 16:32  據報榮耀將與泡泡瑪特(09992)聯名，本月19日發布首款潮玩手機

12/01/2026 14:30  【新股上市】強腦科技據報以保密形式提交香港IPO申請，擬集資數億美元

12/01/2026 14:35  【新股上市】彭博：小鵬汽車已聘銀行籌備飛行汽車業務在港IPO

12/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０６億元，買快手沽中移動

12/01/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗削舜宇目標逾一成，瑞銀大升平保目標兩成半

12/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９４９，一周拆息較上日軟至２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀亞洲2.85厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生 | 私有化後百億資金尋出路，恒生忠粉可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

守26000望26350新文章
人氣文章

熱話 Feature

銀杏館寒衣送暖行動︱收集冬季衣物＋小型家電＋食品捐贈長者＋收集地點新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

港股何日出中環新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

再見UFO，再見華富邨 新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

忙碌生活中如何健康飲食？3個買餸策略，維持健康和飽足感！
人氣文章

Beauty Feature

Hermès 首推粉底系列Plein Air：奢侈品牌能否在飽和的美妝市場中突圍？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
小寒保養湯水推介｜栗子核桃花生雞湯補腎健脾，加清酒有助補血
人氣文章
過敏性肺炎｜每日著羽絨12小時，男子呼吸衰竭，驚患「羽絨肺」
人氣文章
減肚腩｜研究揭日做1種運動2分鐘，3個月KO肚腩，內臟脂肪減13%
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 20:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/01/2026
神州經脈 | A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區