港股 | 午市前瞻 | 恒指後市仍樂觀惟乏突破動力 看好快手可靈AI海外市場股價看高一線

盡管美聯儲本月減息機會極微，惟內地及香港股市年初強勢不改，A股繼續向上發展，港股同漲。受惠美團(03690)及AI概念爆發，恒生指數半日報26456，升224點或0.9%。恒生中國企業指數報9146，升97點或1.1%。恒生科技指數報5805，升117點或2.1%。

（Shutterstock圖片）

值得留意的是港股主板半日成交已經達到1684億元，大成交配合升勢釋出更強利好信號。

陳政深：恒指上落區間為26000點至27000點

恒指今日早盤暫錄得陽燭，中斷了此前的三連陰的技術走勢。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，恒指上方兩萬七千點是一個非常大的阻力位，暫時還未看到有明確的動力推動恒指向上。但下方50天線（約26000點）已有明確的支持，意味著恒指波幅開始收窄，而波幅收窄之後通常會迎來突破。他直言，雖然恒指錄得三連陰，但目前港股並沒有明顯的負面因素存在，只要資金動力足夠，預期恒指仍有機會向上。而且重磅股例如阿里(09988)、騰訊(00700)等還沒有出現明顯的突破，料後續在重磅股的推動下，後市仍樂觀。

快手股價值得看高一線，挑戰92.6元

本月起據SensorTower數據顯示，快手(01024)旗下可靈AI在韓國所有圖形和設計類應用中排名第一，在美國、土耳其、越南等市場亦名列前十名。陳政深表示，可靈AI的高下載量意味著市場對其AI的認可，快手股價值得看高一線。他指出，料快手有能力挑戰之前的高位92.6元，但可能在84元附近會有個小阻力。對於未持貨的投資者，就只能在現價追入，而下方的支持位為十天線，百天線附近（約70元）。

快手股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

