  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指後市仍樂觀惟乏突破動力 看好快手可靈AI海外市場股價看高一線

12/01/2026

　　盡管美聯儲本月減息機會極微，惟內地及香港股市年初強勢不改，A股繼續向上發展，港股同漲。受惠美團(03690)及AI概念爆發，恒生指數半日報26456，升224點或0.9%。恒生中國企業指數報9146，升97點或1.1%。恒生科技指數報5805，升117點或2.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指後市仍樂觀惟乏突破動力，看好快手可靈AI海外市場股價看高一線

（Shutterstock圖片）

 

　　值得留意的是港股主板半日成交已經達到1684億元，大成交配合升勢釋出更強利好信號。

 

陳政深：恒指上落區間為26000點至27000點

 

　　恒指今日早盤暫錄得陽燭，中斷了此前的三連陰的技術走勢。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，恒指上方兩萬七千點是一個非常大的阻力位，暫時還未看到有明確的動力推動恒指向上。但下方50天線（約26000點）已有明確的支持，意味著恒指波幅開始收窄，而波幅收窄之後通常會迎來突破。他直言，雖然恒指錄得三連陰，但目前港股並沒有明顯的負面因素存在，只要資金動力足夠，預期恒指仍有機會向上。而且重磅股例如阿里(09988)、騰訊(00700)等還沒有出現明顯的突破，料後續在重磅股的推動下，後市仍樂觀。

 

快手股價值得看高一線，挑戰92.6元

 

　　本月起據SensorTower數據顯示，快手(01024)旗下可靈AI在韓國所有圖形和設計類應用中排名第一，在美國、土耳其、越南等市場亦名列前十名。陳政深表示，可靈AI的高下載量意味著市場對其AI的認可，快手股價值得看高一線。他指出，料快手有能力挑戰之前的高位92.6元，但可能在84元附近會有個小阻力。對於未持貨的投資者，就只能在現價追入，而下方的支持位為十天線，百天線附近（約70元）。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指後市仍樂觀惟乏突破動力，看好快手可靈AI海外市場股價看高一線

快手股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06862

海底撈

14.770

異動股

01299

友邦保險

83.700

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

80.350

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06862 海底撈
  • 14.770
  • 01299 友邦保險
  • 83.700
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 80.350
  • 03042 華夏比特幣
  • 11.160
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.260
股份推介
  • 06680 金力永磁
  • 22.100
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 60.850
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.090
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 22.340
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 67.050
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.300
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.740
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00358 江西銅業股份
  • 44.400
報章貼士
  • 01126 德林國際
  • 8.410
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 223.200
  • 目標︰--
  • 02208 金風科技
  • 17.320
  • 目標︰$18.50
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02556 邁富時
  • 51.250
即時重點新聞

12/01/2026 17:02  《盤後部署》AI概念龍精虎猛港股成交三千億旺場，科技新貴IPO持續振市

12/01/2026 18:35  《新股上市》兆易創新(03986)暗盤收高40%，每手賺6480元

12/01/2026 16:32  據報榮耀將與泡泡瑪特(09992)聯名，本月19日發布首款潮玩手機

12/01/2026 14:30  【新股上市】強腦科技據報以保密形式提交香港IPO申請，擬集資數億美元

12/01/2026 14:35  【新股上市】彭博：小鵬汽車已聘銀行籌備飛行汽車業務在港IPO

12/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０６億元，買快手沽中移動

12/01/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗削舜宇目標逾一成，瑞銀大升平保目標兩成半

12/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９４９，一周拆息較上日軟至２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀亞洲2.85厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生 | 私有化後百億資金尋出路，恒生忠粉可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

理財比投資更重要？新文章
人氣文章

騙局大拆解

26歲男子Carousell「賣」行李篋被騙$21萬！騙徒假冒客服要求付保證金才能收款新文章
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

美國綁架馬杜羅，恐得不償失新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

鋼琴家 Alice Sara Ott 音樂會「John Field Nocturnes」：沉浸在夜色之中的孤獨
人氣文章

先行入手．Onki Chan

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹 新文章
人氣文章

Art & Living Feature

沈平：以靈動線條與色塊，續寫生命與城市的篇章 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
廚具安全｜木砧板發霉恐致癌？專家提醒切忌2件事 + 推薦安全材質與最佳清洗方法
人氣文章
中風危機｜30歲男冬天沖熱水涼後腦中風，醫生提醒寒流2大行為要避免新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 20:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/01/2026
神州經脈 | A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區