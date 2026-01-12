  • 會員
異動精選 | 有形之手阻內捲美團大升，金價再破頂利好金礦股

12/01/2026

異動精選 | 有形之手阻內捲美團大升，金價再破頂利好金礦股

 

異動精選 | 有形之手阻內捲美團大升，金價再破頂利好金礦股

 

異動股

異動股

06862

海底撈

14.770

異動股

01299

友邦保險

83.700

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

80.350

即時重點新聞

12/01/2026 17:02  《盤後部署》AI概念龍精虎猛港股成交三千億旺場，科技新貴IPO持續振市

12/01/2026 18:35  《新股上市》兆易創新(03986)暗盤收高40%，每手賺6480元

12/01/2026 16:32  據報榮耀將與泡泡瑪特(09992)聯名，本月19日發布首款潮玩手機

12/01/2026 14:30  【新股上市】強腦科技據報以保密形式提交香港IPO申請，擬集資數億美元

12/01/2026 14:35  【新股上市】彭博：小鵬汽車已聘銀行籌備飛行汽車業務在港IPO

12/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０６億元，買快手沽中移動

12/01/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗削舜宇目標逾一成，瑞銀大升平保目標兩成半

12/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９４９，一周拆息較上日軟至２﹒６％

