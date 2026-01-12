異動精選 | 有形之手阻內捲美團大升，金價再破頂利好金礦股
12/01/2026 17:02 《盤後部署》AI概念龍精虎猛港股成交三千億旺場，科技新貴IPO持續振市
12/01/2026 18:35 《新股上市》兆易創新(03986)暗盤收高40%，每手賺6480元
12/01/2026 16:32 據報榮耀將與泡泡瑪特(09992)聯名，本月19日發布首款潮玩手機
12/01/2026 14:30 【新股上市】強腦科技據報以保密形式提交香港IPO申請，擬集資數億美元
12/01/2026 14:35 【新股上市】彭博：小鵬汽車已聘銀行籌備飛行汽車業務在港IPO
12/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０６億元，買快手沽中移動
12/01/2026 09:00 【大行炒Ｄ乜】花旗削舜宇目標逾一成，瑞銀大升平保目標兩成半
12/01/2026 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒７９４９，一周拆息較上日軟至２﹒６％
