  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

亞太股市向陽A股成交破紀錄，恒指同收升376點報26608成交超3千億

12/01/2026

亞太股市向陽A股成交破紀錄，恒指同收升376點報26608成交超3千億

 

 

　　亞太股市年初至今持續走強，韓股、台股齊創新高，A股亦在破紀錄3.6萬億元人民幣成交配合下再升超1%。AI、網上藥店、電商、外賣等概念齊拉漲，互聯網平台股集體飆升，港股重整再衝高，恒生指數全日收報26608，升376點或1.4%，恒生中國企業指數收報9220，升171點或1.9%。恒生科技指數收報5863，升176點或3.1%。

 

　　全日主板成交逾3062億元，北水積極入場掃貨，淨流入超過73億元。

 

　　國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室調查外賣平台市場競爭狀況，深受行業內捲所累的美團(03690)股價大升6.6%，報105元，重返百元關，京東集團(09618)則同升2.01%，報116.9元。

 

　　大模型概念獲資金大肆炒作，快手(01024)據報文生影片大模型APP可靈AI境外受歡迎，股價收漲7.43%，報80.25元，商湯(00020)漲6.88%，報2.64元，百度(09888)同升5.31%，報144.7元，至於半新股智譜(02513)大升31.4%，報208.4元，MINIMAX稀宇科技(00100)亦升15.36%，報398元。

 

　　阿里(09988)受上述兩利好因素推動，股價全日升5.32%，報154.3元，突破多條主要平均線。

 

　　兩網上藥店股亦落鑊炒作，阿里健康(00241)坐火箭升10.23%，報6.36元，京東健康(06618)同漲5.01%，報67.05元，暫連升7日累計升幅20.81%。


　　
　　美的集團(00300)跌2.81%，報86.5元，為今日表現最差藍籌，申洲國際(02313)跌2.8%，報62.4元，翰森製藥(03692)跌2.31%，報40.64元。

 

　　A股繼續上揚，內險股則提前回吐，中國平安(02318)挫2.14%，報68.5元，人保(01339)跌2.2%，報7.12元，新華保險(01336)跌0.81%，報60.85元，國壽(02628)升1.27%，報31.88元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。

撰文：經濟通市場組

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06862

海底撈

14.770

異動股

01299

友邦保險

83.700

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

80.350

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06862 海底撈
  • 14.770
  • 01299 友邦保險
  • 83.700
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 80.350
  • 03042 華夏比特幣
  • 11.160
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.260
股份推介
  • 06680 金力永磁
  • 22.100
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 60.850
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.090
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 22.340
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 67.050
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.300
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.740
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00358 江西銅業股份
  • 44.400
報章貼士
  • 01126 德林國際
  • 8.410
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 223.200
  • 目標︰--
  • 02208 金風科技
  • 17.320
  • 目標︰$18.50
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02556 邁富時
  • 51.250
即時重點新聞

12/01/2026 17:02  《盤後部署》AI概念龍精虎猛港股成交三千億旺場，科技新貴IPO持續振市

12/01/2026 18:35  《新股上市》兆易創新(03986)暗盤收高40%，每手賺6480元

12/01/2026 16:32  據報榮耀將與泡泡瑪特(09992)聯名，本月19日發布首款潮玩手機

12/01/2026 14:30  【新股上市】強腦科技據報以保密形式提交香港IPO申請，擬集資數億美元

12/01/2026 14:35  【新股上市】彭博：小鵬汽車已聘銀行籌備飛行汽車業務在港IPO

12/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０６億元，買快手沽中移動

12/01/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗削舜宇目標逾一成，瑞銀大升平保目標兩成半

12/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９４９，一周拆息較上日軟至２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀亞洲2.85厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生 | 私有化後百億資金尋出路，恒生忠粉可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

缺乏就業的經濟增長新文章
人氣文章

娛樂

馬鞍山英皇戲院即日結業，居民呻剛入會，已購優惠券另有安排 新文章
人氣文章

熱話 Feature

明愛向晴軒：去年接超過300宗騙案欠債求助個案，3成受害人有自殺風險新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

我最喜愛的Stephy
人氣文章

Art & Living Feature

沈平：以靈動線條與色塊，續寫生命與城市的篇章 新文章
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腎臟健康｜8成病人洗腎前一年都患高血壓，醫生揭5大常見「傷腎」食物
人氣文章
冬天掉髮量增多？5種情況宜求診，中醫推介3款養髮食療
人氣文章
男士不育警示 │ 27歲健身教練逾9成精子畸形，醫生揭5大殺精習慣新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 20:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/01/2026
神州經脈 | A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區