亞太股市向陽A股成交破紀錄，恒指同收升376點報26608成交超3千億

亞太股市年初至今持續走強，韓股、台股齊創新高，A股亦在破紀錄3.6萬億元人民幣成交配合下再升超1%。AI、網上藥店、電商、外賣等概念齊拉漲，互聯網平台股集體飆升，港股重整再衝高，恒生指數全日收報26608，升376點或1.4%，恒生中國企業指數收報9220，升171點或1.9%。恒生科技指數收報5863，升176點或3.1%。

全日主板成交逾3062億元，北水積極入場掃貨，淨流入超過73億元。

國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室調查外賣平台市場競爭狀況，深受行業內捲所累的美團(03690)股價大升6.6%，報105元，重返百元關，京東集團(09618)則同升2.01%，報116.9元。

大模型概念獲資金大肆炒作，快手(01024)據報文生影片大模型APP可靈AI境外受歡迎，股價收漲7.43%，報80.25元，商湯(00020)漲6.88%，報2.64元，百度(09888)同升5.31%，報144.7元，至於半新股智譜(02513)大升31.4%，報208.4元，MINIMAX稀宇科技(00100)亦升15.36%，報398元。

阿里(09988)受上述兩利好因素推動，股價全日升5.32%，報154.3元，突破多條主要平均線。

兩網上藥店股亦落鑊炒作，阿里健康(00241)坐火箭升10.23%，報6.36元，京東健康(06618)同漲5.01%，報67.05元，暫連升7日累計升幅20.81%。





美的集團(00300)跌2.81%，報86.5元，為今日表現最差藍籌，申洲國際(02313)跌2.8%，報62.4元，翰森製藥(03692)跌2.31%，報40.64元。

A股繼續上揚，內險股則提前回吐，中國平安(02318)挫2.14%，報68.5元，人保(01339)跌2.2%，報7.12元，新華保險(01336)跌0.81%，報60.85元，國壽(02628)升1.27%，報31.88元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。

撰文：經濟通市場組

