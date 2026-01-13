開市Go | 侵侵關稅威嚇伊朗貿易國，歐盟擬鬆綁對華電動車關稅，人幣走強

要聞盤點

1、美國股市周一（12日）美股全日低開高走，道指一度下跌近500點，標指在盤中低點時下跌近0.5%，其後反彈向上，道指及標指雙雙創下歷史新高。市場似乎暫時消化兩大政治震撼彈，美國司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，以及總統特朗普強硬要求將信用卡利率上限設定為10%。道指收市升86點，或0.17%，報49590點；標普500指數升10點，或0.16%，報6977點；納指升62點，或0.26%，報23733點。中國金龍指數跌56點。日經期貨截至上午8時05分下跌275點。

2、美國總統特朗普宣布即日起對任何與伊朗「有生意往來」的國家加徵25%關稅，中美元首去年達成的貿易休戰協議或面臨考驗。

3、有共和黨要員罕見抨擊司法部對美聯儲的調查，據報財長貝森特警告特朗普此舉或對金融市場構成不利影響。Pimco等債券巨頭預期美債利率或上行。

4、摩根大通預計美聯儲將於2026年全年維持利率不變，並預測2027年開始加息；高盛預計美聯儲2026年將分別於6月和9月減息，共計減息50個基點。

5、歐盟考慮對出口至當地的中國電動車設定最低價格，取代開徵高額關稅，此舉釋放緩和貿易緊張局勢的信號。

6、特朗普政府接近敲定與台灣的貿易協議，據報關稅稅率或降至15%，作為交換條件，台積電將承諾在亞利桑那州新建五座晶片工廠。

7、韓國交易所計劃於6月推出盤前及盤後交易，令每日交易時間由目前6.5小時延長至12小時。

8、本港樓市轉勢向好，花旗將今年樓價預測由原估計全年升3%上調至漲8%。

