  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

美股 | 市場消化鮑威爾被查及伊朗消息，道指標指再創新高

13/01/2026

美股 | 市場消化鮑威爾被查及伊朗消息，道指標指再創新高

 

 

　　美國股市周一（12日）低開高走，市場暫時消化美國司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，以及總統特朗普對伊朗的強硬政策，道指及標指雙雙創下歷史新高。

 

　　道指一度下跌近500點，標指在盤中低點時下跌近0.5%，其後反彈向上。道指盤中高見49633.35點，標指一度升至6986.33點，兩者均創盤中新高。

 

　　道指收市升86.13點，或0.17%，報49590.2點；標普500指數升10.99點，或0.16%，報6977.27點；納指升62.56點，或0.26%，報23733.9點。

 

　　市場原聚焦於聯儲局的政治風暴。外界普遍解讀這是特朗普為在鮑威爾2026年5月任期屆滿前，試圖提早將其撤換或施壓減息的政治手段。

 

　　此外，特朗普上周在社交平台宣布，要求信用卡利率上限須設定為10%，並計劃於1月20日生效，更警告若金融機構不響應將構成違法行為。

 

　　此舉引發金融板塊劇烈震盪，第一資本(US.COF)股價重挫6.4%，因其業務高度依賴信用卡利息收入。摩根大通(US.JPM)收市跌1.4%。花旗集團(US.C)下跌近3%。

 

現貨金突破4600美元關口

 

　　政治不確定性加上對長期通脹的擔憂，刺激資金湧入貴金屬市場。現貨金價周一強勢突破每盎司4600美元心理關口，日內高見4630美元，創下歷史新高。紐約期金升2.3%，報4605美元。

 

　　美匯指數周一（12日）顯著受壓，失守99水平，低見98.7附近，單日跌幅約0.2%。​美元兌日圓日內報158.17，微升0.16%。歐元兌美元一度高見1.162水平，報1.1669，上揚約0.3%。



　　布蘭特期油日內升約0.9%，報每桶63.87美元。紐約期油升約0.7%，報每桶59.35美元。

撰文：經濟通國金組

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08547

PACIFIC LEGEND

0.084

異動股

02889

博泰車聯

210.800

異動股

02630

旺山旺水－Ｂ

83.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02359 藥明康德
  • 120.000
  • 00388 香港交易所
  • 431.800
  • 02338 濰柴動力
  • 21.380
  • 01357 美圖公司
  • 8.960
  • 02328 中國財險
  • 16.530
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 627.500
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 31.460
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.620
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 61.850
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 6.950
  • 目標︰$7.94
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.980
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.900
  • 09992 泡泡瑪特
  • 191.300
  • 00981 中芯國際
  • 74.450
  • 02628 中國人壽
  • 33.000
報章貼士
  • 03988 中國銀行
  • 4.480
  • 目標︰$4.80
  • 06613 藍思科技
  • 28.260
  • 目標︰$34.00
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 12.480
  • 目標︰$15.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 2.570
即時重點新聞

13/01/2026 08:25  【開市Ｇｏ】侵侵關稅威嚇伊朗貿易國，歐盟擬鬆綁對華電動車關稅，人幣走強

13/01/2026 07:53  《國金頭條》市場消化鮑威爾被查及伊朗消息，道指標指再創新高

13/01/2026 09:26  《異動股》阿里高開半成隔夜ADS急漲，阿里雲被評全球企業級MaaS領導者

13/01/2026 09:20  《新股掛牌》兆易創新首掛開報235元較招股價高逾45%，上限定價每手賺7300元

13/01/2026 09:20  《新股掛牌》紅星冷鏈首掛開高六成每手賺3660元，超購2308倍無人穩獲一手

13/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒９６億元，買阿里沽中芯

13/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】富瑞削京東目標一成八，多行齊降百威亞太目標價

13/01/2026 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７９９６，一周拆息較上日軟３６基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新加坡銀行：未來12個月恒指目標為28800點，留意AI及資訊科技板塊新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 滿城盡掛毛公仔，神州股神仍然話睇唔明泡泡瑪特！新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交再新高，傳查外企ETF交易，瑞銀料全年降息20基點新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕！「暖流號」互動扭蛋機＋打卡照相館
人氣文章

熱話 Feature

明愛向晴軒：去年接超過300宗騙案欠債求助個案，3成受害人有自殺風險新文章
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

搭機實用英語指南（上）｜商務旅客必學5大常見情境英文
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

再見UFO，再見華富邨
人氣文章

電影寓言．朱相楠

Netflix電影《影星傑凱利》：探照銀幕英雄的內省之旅
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響
健康好人生 Health Channel
人氣文章
山今老人拆解花草樹木與養生關係！日本流行森林浴、蘆薈是天然美容師？齊讀《飲酒詩》跟陶淵明學養生新文章
人氣文章
滾筒全身按摩，10分鐘快速放鬆肌肉筋膜，提升柔軟度
人氣文章
健康飲食｜30歲女常食麵包患脂肪肝，改早餐組合3個月逆轉病情
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 22:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/01/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/01/2026
新加坡銀行：未來12個月恒指目標為28800點，留意AI及資訊科技板塊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

13/01/2026 16:05

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區