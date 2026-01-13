盤前攻略 | 中概大漲阿里ADS高收一成 考驗國產AI前景恒指兩萬七好淡分界

美股周一早段受壓，主因美國總統特朗普展開對聯儲局主席鮑威爾有關辦公大樓翻修的刑事調查，鮑威爾直指受查原因為特朗普政府對聯儲局的施壓。前聯儲局主席及前財長耶倫亦警告調查「具寒蟬效應」，加深白宮干預貨幣政策的憂慮。然而市況仍然偏強，後續三大指數反覆回升，最終道指及標普齊創收市新高，道指升86點報49590，標普升10點報6977，納指升62點報23733。

（Shutterstock圖片）

中概股大旺阿里金山雲大升，ADR再跑贏港股

港股AI大爆發行情延續至美股，隔晚中概股普遍高收；阿里巴巴大升10.17%報166.31美元，拼多多跌1.51%報118.73美元，京東升4.35%報30.73美元，百度升6.07%報152.26美元，金山雲勁飆21.60%報13.40美元，萬國數據升7.40%報44.00，網易升4.73%報145.78美元，嗶哩嗶哩升8.95%報31.78美元，小鵬升8.44%報21.71美元，理想升2.28%報17.04美元，蔚來升4.53%報4.85美元。

ADR價格跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高3.11%，折合642.4港元；美團(03690)ADR較港股高1.94%，折合107.0港元；友邦(01299)ADR較港股高1.69%，折合85.1港元；滙控(00005)ADR較港股高2.16%，折合126.8港元；小米(01810)ADR較港股高1.87%，折合39.5港元；港交所ADR較港股高1.72%，折合433.5港元。

國產AI海外熱銷成撐後市要素，恒指企穩27000方可挑戰28000

昨日恒指夜期收高397點報26994，較現貨高水386點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26980，升401點，恒指料受惠AI股升勢高開逾300點。

目前恒指期貨正徘徊在27000關口，正好為觀察大市對中國AI前景預期為短線炒作還是中長線看好之分界線，能否企穩27000並突破去年高位27381為目前恒指大市焦點。參考近期公布數據，快手(01024)旗下可靈近日在海外多國市場下載量稱冠，反映中國產AI在歐美等地以外的市場都受歡迎，為其中一個支捧AI行情後市的一大重點。如27000企穩並突破27381，短線目標可上移至28000。反之如市場27000前受阻回吐，則大市仍未擺脫25000至27000區間。

參考恒指牛熊證街貨分布，昨日熊證街貨量淨增672張對應期指張數街貨，但大部分都位於目前重貨區27000至27099之上，反映熊友已提早部署大市升破27000，即使部署回吐也要加倉在27000以上區域。升市期間相對輪商開牛證減慢，目前最貼價區域仍為26100至26199，但昨日已吸引淨增365張對應期指張數街貨，以升市期間而言牛友部署亦相對溫和，料未構成反殺壓力，大市上揚可望，承上所述將以企穩27000為目標。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽