藥明康德發盈喜料去年盈利倍升，大行齊唱好股價曾飆一成仍可追入？藥明生物也可吼？

醫藥外包(CXO)行業龍頭藥明康德(02359)發盈喜，預期去年純利按年增1倍至約192億元人民幣，收入增約16%至455億元人民幣，大行均指其業績勝預期齊聲唱好，股價今早(13日)最多飆近一成高見121.5元，同系藥明生物(02269)亦曾升逾半成。藥明康德去年10月曾高見124.7元，或可追入博其破位。另藥明生物最近表示已實現去年收入和利潤雙增長目標，並新增209個項目創新高，今年有望加速增長，或許也可吼。不過，美國總統特朗普宣布即日起對與伊朗有生意往來的國家加徵25%關稅，不知會否成為藥明系隱憂？

（AP圖片）

藥明康德料去年純利倍增至192億人幣 收入增16%至455億人幣

藥明康德預期去年全年純利約191.51億元人民幣，按年增長約102.65%，其中包含了出售聯營公司部分股權以及剝離部分業務所獲得的投資收益；每股盈利約6.7元人民幣，按年增長約104.27%；經調整非國際財務報告準則下純利約149.57億元人民幣，按年增長約41.33%；收入約454.56億元人民幣，按年增長約15.84%，其中持續經營業務收入按年增長約21.4%。

公司稱，純行上升由於公司持續聚焦獨特的「一體化、端到端」CRDMO(合同研究、開發與生產)業務模式，緊抓客戶對賦能需求的確定性，不斷拓展新能力、建設新產能，持續優化生產工藝和提高經營效率，推動業務持續穩健增長，高效極致賦能客戶並致力於將更多新藥、好藥帶給全球病患。而期內非經常性損益主要來自於出售持有的WuXi XDC Cayman Inc.部分股權的淨收益，預計約41.61億元人民幣；以及出售所持有的上海康德弘翼醫學臨床研究有限公司和上海藥明津石醫藥科技有限公司100%股權的淨收益，預計約14.34億元人民幣。

中信里昂：藥明康德第四季業績勝預期 予目標價143.4元

中信里昂發表研究報告指，藥明康德去年第四季度收入增長9%；經調整非國際財務報告準則淨利潤增長36%，收入及盈利表現分別較市場預期高出2%及3%。業績表現優於預期主要受惠於公司強大的綜合合同研究、開發和生產組織(CRDMO)業務模式、「WuXi TIDES」業務強勁增長，以及中國在全球小分子供應鏈的競爭優勢。中國醫療保健板塊盈利表現將較估值擴張更為重要，預計藥明康德的表現將優於同業，予「優於大市」評級，目標價143.4元。

摩通指，藥明康德發布2025年度盈喜，預計全年收入及經調整淨利潤均優於市場及該行預期，反映下半年業績表現較預期理想。業績造好主要受惠於持續提升產能及能力、優化生產流程及提高營運效率。相信市場將對上述盈喜作出正面反應。雖然公告內未有提供毛利或營運開支的細節，但經調整淨利率擴張至33%為另一正面驚喜，將其目標價定於142元，予「增持」評級。

野村：業績得益核心部門化學業務表現強勁 予目標價132.8元

野村表示，藥明康德發布盈喜，其2025財年營收年增約15.8%至455億元人民幣，而持續經營業務同比增長21.4%，約為438億元人民幣，高於管理層先前435至440億元人民幣的預期。這意味2025財年第四季銷售額同比增9%，按季增4%至126億元人民幣，高於彭博先前預測的117億元人民幣。高於市場預期的增長主要得益於旗下核心部門化學業務強勁表現。2025財年歸屬於股東的淨利潤同比增103%至192億元人民幣，部分原因是出售藥明合聯(02268)股份(據管理層稱貢獻42億元人民幣)和出售其臨床CRO業務(貢獻約14億元人民幣)的收益，及強勁的收入增長，予藥明康德目標價132.8元和「買入」評級。

摩根士丹利稱，藥明康德2025年收入按年升15.8%至455億元人民幣，盈利升102.7%至192億元人民幣，經調整非國際財務報告準則盈利升41.3%至150億元人民幣。期內來自持續經營的收入按年升21.4%，勝管理層預期的17%至18%，主要基於化學業務的後期研發和商業化合約，以及TIDES業務表現優異。同時，年內公司確認兩項重大一次性收益，包括減持藥明合聯部分股權帶來的處置收益約42億元人民幣，以及出售旗下檢測業務錄得約14億元人民幣收益。該行仍將藥明康德列為2026年首選股份，予其A股(滬:603259)目標價130元，評級「增持」；未來催化劑包括券商會議上更新的業務展望，以及地緣政治逆風的緩和。

藥明生物實現去年收入和利潤雙增長目標 新增209個項目創新高

另值得一提，藥明生物最近公布，將於本周三(14日)出席第44屆年度摩根大通醫療健康大會，簡報業務營運資訊，包括穩步實現2025財政年度目標，即收入和利潤雙雙增長，而於2025年新增209個項目創新高，約半數來自美國，項目總數達到945個，其中包括74個臨床III期及25個商業化生產項目。研究平台的首付款及總收款於2025年均錄得新高，新簽研究合同潛在里程碑付款超過40億美元。集團三分二的新增項目為雙特異性抗體、多特異性抗體及抗體偶聯藥物。此外，集團於2025年完成28個工藝性能確認項目，2026年以來已確定34個工藝性能確認項目，預計未來持續增加。

集團指，2026年有望加速增長，受多個因素推動，包括強勁的研究服務業務、領先的藥物開發業務2025年新簽項目創新高奠定增長基石及數個重磅藥物將會發布等，故對2026年保持增長動能充滿信心，並對未來前景保持樂觀。

（藥明生物網頁媒體資源）

溫鋼城：藥明康德現價可先買一注或見150元 藥明生物或上試42元

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，雖然藥明康德現價與去年高位124.7元差不多，但既然公司發盈喜，預期去年盈利增長一倍，大摩又將其列為2026年首選股，仍可考慮現價先買一注，若有機會回至100元邊可再買另一注。另外，其PE有時可去到25倍，若盈利增長一倍，預期股價仍有逾三成升幅，即約150元。

至於特朗普宣布對與伊朗有生意往來的國家加徵25%關稅，溫鋼城認為對藥明系影響不大，他指中伊貿易關係據內媒報道其實不太積極，伊朗上月才因不滿意價錢回收了一船原油，中國也嫌其霸著碼頭不交停泊費。另外，中方對現時伊朗國內局勢所發表言辭亦很官方，都是勸和促談，沒有譴責任何一方。再者，中國有稀土作為與美國談判籌碼，美國又很依賴中國製藥公司的藥品原材料，若關稅太高對美國也造成問題。而除藥明康德外，藥明生物也有機會上試之前10月高位約42元，今年最樂觀或見50元，但要提防大股東再沽貨。

藥明康德半日升7.85%收報119.5元，為表現最佳藍籌，成交8.56億元。其餘藥明系股份亦上升，藥明生物升4.31%報39.2元，藥明合聯升2.74%報73.25元，藥明巨諾(02126)升7.55%報2.99元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

