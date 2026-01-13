  • 會員
異動股｜藥明康德高開近半成，料去年純利倍升，收入增16％

13/01/2026

　　藥明康德(02359)現價升4.7％，報116元，該股成交約28萬股，涉資3112萬元。

 

異動股｜藥明康德高開近半成，料去年純利倍升，收入增16％

（官網圖片）

 

　　公司發盈喜，預期去年全年純利約191.5億元人民幣，按年增長約1倍；收入454.56億元約人民幣，按年增長約15.8％。

 

　　公司稱，純利上升由於公司持續聚焦獨特的「一體化、端到端」CRDMO（合同研究、開發與生產）業務模式，緊抓客戶對賦能需求的確定性，不斷拓展新能力、建設新產能，持續優化生產工藝和提高經營效率，推動業務持續穩健增長，高效極致賦能客戶並致力於將更多新藥、好藥帶給全球病患；非經常性損益主要來自於出售持有的WuXi XDC Cayman Inc。部分股權的淨收益；以及出售所持有的上海康德弘翼醫學臨床研究有限公司和上海藥明津石醫藥科技有限公司100％股權的淨收益。

 

　　現時，恒生指數報26958，升350點或升1.3％，主板成交超過63億元。國企指數報9335，升115點或升1.3％。恒生科技指數報5976，升113點或升1.9％。


撰文：經濟通市場組

 

