新能源車 | 中歐就電動車關稅達協議，車股借勢追落後可以點揀？

中歐就電動車關稅爭議達成框架協議，歐盟擬對內地電動車設最低價格取代高額關稅，帶動新能源車股今日(13日)普遍造好，其中比亞迪(01211)最多升近半成，曾重上100元大關，小鵬汽車(09868)亦曾飆半成，惟其後升幅皆收窄，可能受制此前積弱已久，且中國乘聯分會預料今年新能源車銷量增速放緩至10%。若看好新能源車股仍可追落後，應如何選擇？

歐盟擬對內地電動車設最低價格取代高額關稅 業界：利好產業鏈與中歐經貿

中國商務部昨日(12日)下午發布「關於中歐電動汽車案磋商進展的通報」指，歐盟委員會將發布《關於提交價格承諾申請的指導文件》，對向歐盟出口電動汽車的企業提供通用指導，以便中國出口商通過更加實用、有針對性且符合世貿組織規則的方式，解決相關問題。據報歐盟執委會將發布指導文件，闡明接受來自中國電動車製造商的最低價格報價，以避免歐盟在2024年10月實施的關稅條件。此次進展意味著歐方接受了通過價格承諾方式代替反補貼關稅的總體框架。中國商務部在聲明中對磋商結果表示歡迎。歐盟表示，最低價格機制將考慮製造商獲得的國家補貼，因此既能保護歐洲汽車製造商的利益，又能讓比亞迪等中國車企在歐洲銷售車輛時保留利潤，而不是將其用於繳納關稅。

中國機電商會發表聲明回應稱，中歐磋商敲定電動汽車反補貼案積極成果，中國車企可按指導文件提交價格承諾，達標可替代反補貼徵稅；此舉利好產業鏈與中歐經貿，是對話協商實現的「軟著陸」，商會將支持企業爭取對歐出口權益。中國乘聯分會崔東樹則指，價格承諾機制落地初期，部分車企因調整產品定價與結構，可能出現銷量短期波動，但隨着車企適應新規則、本地化產能釋放及產品競爭力提升，中國電動車在歐盟市場的銷量將逐步回升。預計2026至2028年，中國電動車對歐盟出口將保持20%左右的年均增速，成為全球電動車市場增長的重要引擎。

2023年10月，歐盟委員會對中國產電動汽車啟動反補貼調查，經數月調查後認定中國產電動汽車享受了不公平的補貼，對歐盟本地汽車產業造成損害。2024年10月30日起，歐盟對中國產電動汽車加徵為期五年的反補貼關稅。其中，特斯拉中國被加徵稅率最低，僅為7.8%；上汽集團(滬:600104)被加徵稅率最高，達35.3%。其他大部分企業被加徵關稅稅率為20.7%。比亞迪、吉利(00175)及上汽集團於今年年初入稟較低級的歐盟司法法庭，挑戰歐盟委員會對其電動車徵收關稅的決定。

小鵬冀未來海外和國內銷量比例達一比一 蔚來稱繼續推進歐洲業務運營

另據《上海證券報》報道，在日前召開的2026小鵬全球新品發布會後，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬接受採訪時表示，無論是智能汽車，Robotaxi(無人駕駛出租)、機器人，還是低空飛行汽車，小鵬汽車的核心產品線都要走向全球市場，從2026年到2030年，公司會全力推進全球化。何小鵬稱，小鵬汽車2025年的年度計劃完成得非常好，相信2026年仍然會是高速增長的一年，並且海外市場的增長速度會比國內的要快，「期待在未來三年、五年、十年裏，小鵬在海外的銷量、合作和賦能，能夠與中國市場達到1:1，甚至更高的比例。」

蔚來汽車(09866)表示，很高興看到中國和歐盟在相互尊重的基礎上朝著達成共識穩步邁進，蔚來將繼續推進在歐洲的業務運營。去年6月，蔚來宣布將於2025至2026年進一步拓展歐洲市場，在葡萄牙、希臘、塞浦路斯、保加利亞、丹麥通過國家總代理模式，推出兩個品牌的五款車型，包括蔚來EL6(中國市場ES6)、EL8(中國市場ES8)、ET5、ET5 Touring(中國市場ET5T)，以及Firefly螢火蟲車型。

乘聯分會：去年新能源零售按年增17.6% 料今年銷量增速放緩至10%

值得留意，中國乘聯分會數據顯示，去年12月新能源乘用車國內零售銷量達133.7萬輛，按年增長2.6%；去年累計零售1280.9萬輛，增長17.6%。12月常規燃油乘用車零售92萬輛，按年下降30%；去年累計零售1094萬輛，下降9%。12月新能源乘用車出口27.3萬輛，按年增長119.8%，全年累計出口242.2萬輛，增長86.2%。

隨著政府逐步取消以舊換新補貼的支撐，中國乘聯分會表示，今年純電動車和插電混動車的合計銷量可能增長約10%，較去年18%的增幅有所放緩。2026年乘用車市場預計呈現「前高中低後高的U型」走勢。預計2026年整體車市銷量持平於2025年國內零售量，將難以緩解產業面臨的庫存高企，出口則仍保持10%以上的中高速增長。

高盛料車企今年本土業務利潤受壓加速海外布局 比亞迪小鵬具優勢

高盛近日發表報告指，上周舉辦中國汽車2026年管理層展望系列會議，涵蓋六家整車製造商(OEM)、兩家零件供應商及一家經銷商，參與公司包括上汽集團、廣汽(02238)、小米(01810)、零跑汽車(09863)、長城汽車(02333)、賽力斯(09927)。整體而言，該行對中國汽車行業觀察到四大核心主題：(1) 管理層普遍對行業總量持保守態度，預期2026年國內乘用車零售銷量按年增長介乎跌5%至升1%，雖受惠於以舊換新補貼政策的延續，但整體補貼規模略有下降；(2) 幾乎所有OEM預期企業自身將實現雙位數銷量增長，並加大海外拓展力度；(3) 新車型推出節奏積極，尤其高端市場競爭顯著加劇；(4) 汽車產業鏈各環節或面臨潛在價格及利潤率壓力。

高盛預計中國2026年新能源車零售銷量增長約10%。在不同價格區間方面，多數企業認為17萬至18萬元人民幣以上車型的補貼力度基本不變，但低價車型在新政下的補貼下降幅度顯著。多數企業管理層強調2026年將加速海外布局，包括推出更多海外版本新車型，建立當地銷售與服務渠道。另外，預計2026年將推出119款新車型，高端市場更趨擁擠。而汽車價值鏈各環節面臨潛在價格與利潤壓力，部分整車企業承認毛利率面臨壓力。總體而言，預期2026年中國汽車行業國內利潤池將面臨收縮，而海外市場將迎來新能源車的加速普及。該行給予比亞迪及小鵬汽車「買入」評級，因具備相對優勢，受惠於更高的海外市場銷售擴張。

溫鋼城：歐洲銷售未敢太樂觀內地市場飽和 惟比亞迪小鵬仍可炒上落

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，新能源車股股價不跌已算不錯，他說，歐洲對內地汽車接受程度仍需時間驗證，於英國銷售較好，但英國不屬歐盟成員。若歐洲在車價方面又設定下限，即使內地車在質素上有力競爭，但揀買Benz及寶馬汽車仍屬身份象徵，且歐洲車設備已很優良。料比亞迪短期最多升至100元，未見銷售數字不敢太樂觀，內地市場亦已飽和，要買車都已買了，而一部車理論上可揸10年，較差也可揸5年，難寄望舊換新，另去年有很多「零公里二手車」也存在變數。事實上，比亞迪股價長時間積弱，若未能突破100元，可待回至94、95元再買，該處往往有些支持，而即使突破100元，上面仍有100天線約103元，故可於95至103元炒上落，以90元止蝕。

溫鋼城續指，造車新勢力可揀小鵬，因小鵬不止造車，猶如特斯拉，又造機械人及飛行車，且其汽車質素看來不錯，香港人也正駕駛，股價短期於90元會有阻力，因之前於去年11月18日出現了一個大裂口，暫可於約76至90元炒波幅。至於蔚來及理想(02015)都是只造車，其中蔚來稍好，近期有較多消息，但買部蔚來汽車一般要40幾至50萬元，是否貴得有價值令人懷疑，故不會推介。而理想之前表現好靠造混能車，但近期混能車銷售不太好，故亦不會特別介紹。其實，香港有不少人買比亞迪及小鵬汽車，且不以「鬥平」取勝，若當香港也是國外市場，可見其銷售不差。

新能源車股今日普遍上升，比亞迪升1.62%收報97.25元，小鵬升2.18%報82.1元，蔚來升0.43%報37.72元，理想無升跌報65.05元，零跑升2.57%報48.72元，小米倒跌1.96%報37.98元。傳統車股亦普遍造好，吉利升1.48%報17.17元，廣汽升0.77%報3.91元，長汽升2.36%報14.34元，東風(00489)升6.79%報9.12元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

