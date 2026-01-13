新股上市 | 內地生鮮連鎖企業錢大媽申請香港上市，去年首九個月盈轉虧蝕近3億人幣

內地最大社區生鮮連鎖企業「錢大媽國際控股」向聯交所提交上市申請，由中金公司及農銀國際擔任聯席保薦人。

據初步招股文件顯示，錢大媽國際控股經營「錢大媽」品牌，2024年公司整體商品交易總額(GMV)達到148億元。根據諮詢公司資料，以生鮮產品GMV計算，公司連續五年在中國社區生鮮連鎖企業中位列第一。

公司於去年首九個月錄得虧損2.88億元(人民幣．下同)，2024年同期錄得盈利2.27億元；期內收入錄得83.59億元，按年減少4.25%。至於2024年全年錄得盈利2.88億元，按年上升70.81%；年內收入錄得117.88億元，按年微升0.37%。

錢大媽國際控股計劃將集資所得淨額用於擴張門店網絡，包括自營門店及加盟店，以擴大地理覆蓋範圍及加深市場滲透率；未來五年用於豐富產品組合及發展品牌及營銷工作；未來五年用於通過提升採購效率及升級綜合倉來增強供應鏈能力；未來五年內加強及升級數字化及智能化基礎設施，以進一步改善運營效率；潛在投資、合併及收購機會，以進一步擴大門店網絡並加強產品加工能力；以及營運資金及一般公司用途。

撰文：經濟通採訪組

