  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

新股上市 | 內地生鮮連鎖企業錢大媽申請香港上市，去年首九個月盈轉虧蝕近3億人幣

13/01/2026

新股上市 | 內地生鮮連鎖企業錢大媽申請香港上市，去年首九個月盈轉虧蝕近3億人幣

 

　　內地最大社區生鮮連鎖企業「錢大媽國際控股」向聯交所提交上市申請，由中金公司及農銀國際擔任聯席保薦人。

 

　　據初步招股文件顯示，錢大媽國際控股經營「錢大媽」品牌，2024年公司整體商品交易總額(GMV)達到148億元。根據諮詢公司資料，以生鮮產品GMV計算，公司連續五年在中國社區生鮮連鎖企業中位列第一。

 

　　公司於去年首九個月錄得虧損2.88億元(人民幣．下同)，2024年同期錄得盈利2.27億元；期內收入錄得83.59億元，按年減少4.25%。至於2024年全年錄得盈利2.88億元，按年上升70.81%；年內收入錄得117.88億元，按年微升0.37%。

 

　　錢大媽國際控股計劃將集資所得淨額用於擴張門店網絡，包括自營門店及加盟店，以擴大地理覆蓋範圍及加深市場滲透率；未來五年用於豐富產品組合及發展品牌及營銷工作；未來五年用於通過提升採購效率及升級綜合倉來增強供應鏈能力；未來五年內加強及升級數字化及智能化基礎設施，以進一步改善運營效率；潛在投資、合併及收購機會，以進一步擴大門店網絡並加強產品加工能力；以及營運資金及一般公司用途。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08547

PACIFIC LEGEND

0.084

異動股

02889

博泰車聯

210.800

異動股

02630

旺山旺水－Ｂ

83.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.084
  • 02889 博泰車聯
  • 210.800
  • 02630 旺山旺水－Ｂ
  • 83.050
  • 02359 藥明康德
  • 120.000
  • 02268 藥明合聯
  • 74.600
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 627.500
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 31.460
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.620
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 61.850
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 6.950
  • 目標︰$7.94
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.980
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.900
  • 09992 泡泡瑪特
  • 191.300
  • 00981 中芯國際
  • 74.450
  • 02628 中國人壽
  • 33.000
報章貼士
  • 03988 中國銀行
  • 4.480
  • 目標︰$4.80
  • 06613 藍思科技
  • 28.260
  • 目標︰$34.00
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 12.480
  • 目標︰$15.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 2.570
即時重點新聞

13/01/2026 08:25  【開市Ｇｏ】侵侵關稅威嚇伊朗貿易國，歐盟擬鬆綁對華電動車關稅，人幣走強

13/01/2026 07:53  《國金頭條》市場消化鮑威爾被查及伊朗消息，道指標指再創新高

13/01/2026 09:26  《異動股》阿里高開半成隔夜ADS急漲，阿里雲被評全球企業級MaaS領導者

13/01/2026 09:20  《新股掛牌》兆易創新首掛開報235元較招股價高逾45%，上限定價每手賺7300元

13/01/2026 09:20  《新股掛牌》紅星冷鏈首掛開高六成每手賺3660元，超購2308倍無人穩獲一手

13/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒９６億元，買阿里沽中芯

13/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】富瑞削京東目標一成八，多行齊降百威亞太目標價

13/01/2026 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７９９６，一周拆息較上日軟３６基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新加坡銀行：未來12個月恒指目標為28800點，留意AI及資訊科技板塊新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 滿城盡掛毛公仔，神州股神仍然話睇唔明泡泡瑪特！新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交再新高，傳查外企ETF交易，瑞銀料全年降息20基點新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突 新文章
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

網店營銷策略｜IG有讚冇單？3步拆解旺丁不旺財困局新文章
人氣文章

玩樂假期

日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

開箱CHANEL Rouge Noir系列！限量四色眼影胭脂盒、玫瑰棕單色眼影、多用途光影棒，值得入手嗎？新文章
人氣文章

Beauty Feature

打造專屬療癒Me Time！Hetras、LE LABO、BYREDO最新家居香氛精選
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Telephone Seat：上世紀的產物，變成今日古董市場熱搶的玄關櫈 ？新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
山今老人拆解花草樹木與養生關係！日本流行森林浴、蘆薈是天然美容師？齊讀《飲酒詩》跟陶淵明學養生新文章
人氣文章
冠心病成因及病徵？為甚麼糖尿病人要特別小心？通波仔手術怎樣做？病人應如何選擇支架？新文章
人氣文章
中風危機｜30歲男冬天沖熱水涼後腦中風，醫生提醒寒流2大行為要避免
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 22:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/01/2026
新加坡銀行：未來12個月恒指目標為28800點，留意AI及資訊科技板塊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

13/01/2026 16:05

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區