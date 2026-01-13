  • 會員
異動股 | 電動車板塊漲比亞迪升3%，歐盟擬對內地電動車設最低價格取代高額關稅

13/01/2026

異動股 | 電動車板塊漲比亞迪升3%，歐盟擬對內地電動車設最低價格取代高額關稅

 

 

　　歐盟對中國產電動車放寬進口限制，比亞迪(01211)現價升3.2%，報98.75元；理想汽車(02015)升1.7%，報66.15元；小鵬汽車(09868)升3.7%，報83.3元；蔚來(09866)升1.8%，報38.22元；零跑汽車(09863)升1.9%，報48.42元；吉利汽車(00175)升1.7%，報17.21元。

 

　　中國商務部發布「關於中歐電動汽車案磋商進展的通報」指，歐盟委員會將發布《關於提交價格承諾申請的指導文件》，對向歐盟出口電動汽車的企業提供通用指導，以便中國出口商通過更加實用、有針對性且符合世貿組織規則的方式，解決相關問題。據報歐盟執委會將發布指導文件，闡明接受來自中國電動車製造商的最低價格報價，以避免歐盟在2024年10月實施的關稅條件。此次進展意味著歐方接受了通過價格承諾方式代替反補貼關稅的總體框架。

 

【歐盟加稅】中歐電動車磋商迎成果，業內：價格承諾替代加徵關稅，利好雙方

 

　　中歐圍繞電動汽車反補貼案的爭議有望「軟著陸」。中國商務部12日下午發布「關於中歐電動汽車案磋商進展的通報」指，歐盟委員會將發布《關於提交價格承諾申請的指導文件》，對向歐盟出口電動汽車的企業提供通用指導，以便中國出口商通過更加實用、有針對性且符合世貿組織規則的方式，解決相關問題。歐盟執委會稍後發布指導文件，闡明接受來自中國電動車製造商的最低價格報價，以避免歐盟在2024年10月實施的關稅條件。此次進展意味著歐方接受了通過價格承諾方式代替反補貼關稅的總體框架。

 

歐盟：最低價格機制將考慮製造商獲得國家補貼

 

　　中國商務部在聲明中對磋商結果表示歡迎。歐盟表示，最低價格機制將考慮製造商獲得的國家補貼，因此既能保護歐洲汽車製造商的利益，又能讓比亞迪(01211)(深:002594)等中國車企在歐洲銷售車輛時保留利潤，而不是將其用於繳納關稅。

 

　　中國機電商會發表聲明回應稱，中歐磋商敲定電動汽車反補貼案積極成果，中國車企可按指導文件提交價格承諾，達標可替代反補貼徵稅；此舉利好產業鏈與中歐經貿，系對話協商實現的「軟著陸」，商會將支持企業爭取對歐出口權益。

 

　　商會形容，妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案，是中歐電動汽車上下游業界的普遍期待，有助於促進中歐相關產業鏈供應鏈的安全穩定，維護中歐經貿合作大局及以規則為基礎的國際貿易秩序。

 

歐盟擬對華電動車加稅高達35%

 

　　2023年10月，歐盟委員會對中國產電動汽車啟動反補貼調查，經數月調查後認定中國產電動汽車享受了不公平的補貼，對歐盟本地汽車產業造成損害。2024年10月30日起，歐盟對中國產電動汽車加徵為期五年的反補貼關稅。

 

　　其中，特斯拉中國被加徵稅率最低，僅為7.8%；上汽集團(滬:600104)被加徵稅率最高，達35.3%。其他大部分企業被加徵關稅稅率為20.7%。比亞迪、吉利(00175)及上汽集團(滬:600104)於今年年初入稟較低級的歐盟司法法庭，挑戰歐盟委員會對其電動車徵收關稅的決定。

