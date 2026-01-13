  • 會員
新股上市 | 袁記雲餃母企來港申請上市，全國逾四千門店九成九為加盟店

13/01/2026

新股上市 | 袁記雲餃母企來港申請上市，全國逾四千門店九成九為加盟店

 

　　內地連鎖餃子餐廳袁記雲餃，其母企袁記食品周一（12日）向聯交所遞交上市申請，華泰國際及廣發融資為聯席保薦人。

 

　　據其初步招股文件，該公司擁有「袁記雲餃」及「袁記味享」，後者為預包裝食品。截至2025年9月底止，門店有4,266間，約99.6%為加盟店；若按地區劃分，中國內地門店有4,213間，香港及澳門共有48間東南亞則有5間。另引述灼識諮詢資料，以門店數量計，其是中國及全球最大的中式快餐企業。

 

　　截至去年9月底止首三季，門店訂單總數達2.1億，門店商品價值總額(GMV)為47.9億元（人民幣．下同），按年增長6.4%。盈利1.4億元，按年升17.8%；收入19.8億元，按年增加約11%，其中，95.1%來自貨品銷售收入；毛利率24.7%，按年微升0.1個百分點。

 

公司曾進行三輪融資，包括黑蟻資本為上市前投資者

 

　　該公司曾進行3輪融資，對上一輪於2025年12月完成。上市前資者包括專注於消費行業的投資公司黑蟻資本、內地食品加工上市公司益海嘉里(深:300999)等，分別持有上市前3.68%及0.43%股權。

 

　　是次集資所得將用於數碼化與智能化建設；擴大海外供應鏈建設；品牌建設與產品研發土；供應鏈升級；以及補充營運資金及一般企業用途。

 

撰文：經濟通採訪組

