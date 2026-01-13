凱基：年底恒指目標上望30000點，推薦12大選股包括騰訊阿里小鵬等

KGI凱基今天（13日）發布2026年環球市場展望，凱基表示，對於內地及香港市場，宏觀經濟方面，隨著多國貿易協議達成，風險回落，惟受外圍拖累，預期 2026年中國GDP實質增長將略放緩至4.6%。今年中港投資市場建議留意四大核心。

凱基投顧董事長朱晏民（左）、凱基國際財富管理主管魏志傑（中）、凱基首席投資總監梁啟棠（右）（吳仲賢攝）

該行對恒生指數前景持樂觀態度。預期美聯儲局減息將推動資金回流中港股市。基於預期市盈率上調至13.5倍預測市盈率及8%盈利增長，該行設定2026年底恒指目標為30000點，潛在升幅約14%。

該行續指，隨著信心恢復，投資風格有望由守轉攻。推薦12大選股：小鵬汽車(09868)、優必選(09880)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、中國宏橋(01378)、友邦(01299)、中國平安(02318)、招商銀行(03968)、康方生物(09926)、泡泡瑪特(09992)、騰訊音樂(01698)及信和置業(00083)。

中港股市配置價值已全面重現

凱基首席投資總監梁啟棠表示，2026年是中國經濟的關鍵轉折點。雖然市場預期GDP增長放緩至4.6%，但「新質生產力」如人形機器人正接棒成為新增長引擎。市場最關鍵的訊號是資金正在「甦醒」——龐大的儲蓄正從低息定存流向資本市場尋求回報。隨著風險偏好回歸及政策發力，現在是投資策略由「防守」轉向「進攻」的最佳時機。在估值修復與盈利增長雙重驅動下，該行看好恒指上望30000點，中港股市的配置價值已全面重現。

該行表示，在消費領域，內需確立為增長核心，貢獻逾半GDP。隨著「以舊換新」效應減退，預計中央將落實「十五五」及經濟會議規劃，推出涵蓋文娛體育的新一輪補貼，持續提振居民消費。金融市場方面，風險偏好提升。鑑於債息與定存息差收窄，龐大儲蓄正流向資本市場尋求回報。銀行保險業基本面築底，信貸結構加速從房地產轉向支持實體工業。

人形機器人料今年迎來商業化的「iPhone時刻」

該行續指，針對「反內捲」議題，PPI持續弱勢，去產能成焦點。相較2015年，本輪涉及更多下游民企且需顧及就業，挑戰更艱鉅。預期行業整合需時，但衝擊可控，利好長遠健康發展。關於新質生產力，這將取代房地產及舊基建成為投資主軸。數字基建支撐AI及具身智能，人形機器人料於2026年迎來商業化的「iPhone時刻」。具核心技術自主權的創新藥等龍頭，將享更高估值溢價。

今年投資者可採取LEAD策略部署

（資料圖片）

梁啟棠表示，展望2026年，投資者可採取LEAD策略部署：L是Liquidity Shift，受惠美元轉弱與減息，資金料流向非美及亞幣；E是Earnings Focused，聚焦盈利增長支撐佔值，布局美、歐、日股；A是Adding Credit，鎖定龍頭企業債信，加碼A級投等債；D是Diversified Assets，因應股債聯動上升，納入另類資產以優化配置。

AI引爆新一輪生產力革命，支撐美經濟及企業盈利

凱基投顧董事長朱晏民表示，AI正引爆新一輪生產力革命，成為支撐美國經濟及企業盈利的關鍵動力。雖然美國經濟預料會放緩，但仍不致步入衰退，而關稅政策帶來的短期衝擊有望在2026年首季逐步淡化。美聯儲局減息步伐或由每次減息放慢至隔次減息，但整體仍處於減息周期，在經濟未衰退的情況下，利率下行將持續利好股市表現。

今年美國經濟增長料2.2%，年內再減息50至75點子

凱基表示，美國經濟自2025年第四季開始出現較明顯放緩，並將延續至2026年上半年，消費的負面影響將逐步浮現，企業投資亦會減慢；不過，AI帶動的生產力提升在一定程度上可為美國經濟提供支持，預計2026年經濟增長達2.2%。

該行續指，歐元區將維持溫和增長，德國在財政擴張下經濟改善將尤為明顯；日本經濟由內需推動的力量增強，財政刺激亦成為額外動力；中國則在2025年於貿易保護主義環境下顯示一定韌性。隨著美國通脹預期風險逐步回落及勞動市場風險上升，聯儲局已於2025年9月開始減息，2025年累計減息75個點子。預料2026年仍會再減息50至75個點子。

標普500年底目標看7650點

（資料圖片）

美股方面，該行提及，AI提升生產力、降低成本，使企業盈利保持穩健的趨勢仍可持續，預計2026年標普500盈利按年增長13.55%；惟因風險溢價可能上升，估值難再進一步擴張，年底目標價看7650點。走勢上，第一季或仍反映下行風險，第二季有望企穩回升，並於第四季、特別是期中選舉前後，出現較明顯升幅。

AI主題仍看好核心科技及半導體等

該行指出，行業配置方面，AI主題仍看好核心科技、半導體、受惠用電需求增加的公用事業、因先進製造投資升溫而受惠的機械設備，以及工業房地產信託基金（REITs）。非AI板塊則看好軍費佔比提升下的航太與國防、因關稅而受惠的製藥股，以及受惠於投行業務活躍的資本市場類別。

債券配置方面，美國經濟轉弱及聯儲局減息將帶動美國國債利率回落，預期10年期美債孳息率於第二季回落至3.5%-3.7%。建議2026年上半年可配置美國國債或較高評級的投資級企業債，下半年則可隨政策利率及經濟見底，逐步轉向非投資級企業債。

撰文：經濟通採訪組

