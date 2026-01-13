  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

凱基：年底恒指目標上望30000點，推薦12大選股包括騰訊阿里小鵬等

13/01/2026

　　KGI凱基今天（13日）發布2026年環球市場展望，凱基表示，對於內地及香港市場，宏觀經濟方面，隨著多國貿易協議達成，風險回落，惟受外圍拖累，預期　2026年中國GDP實質增長將略放緩至4.6%。今年中港投資市場建議留意四大核心。

 

凱基：年底恒指目標上望30000點，推薦12大選股包括騰訊阿里小鵬等

凱基投顧董事長朱晏民（左）、凱基國際財富管理主管魏志傑（中）、凱基首席投資總監梁啟棠（右）（吳仲賢攝）

 

　　該行對恒生指數前景持樂觀態度。預期美聯儲局減息將推動資金回流中港股市。基於預期市盈率上調至13.5倍預測市盈率及8%盈利增長，該行設定2026年底恒指目標為30000點，潛在升幅約14%。

 

　　該行續指，隨著信心恢復，投資風格有望由守轉攻。推薦12大選股：小鵬汽車(09868)、優必選(09880)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、中國宏橋(01378)、友邦(01299)、中國平安(02318)、招商銀行(03968)、康方生物(09926)、泡泡瑪特(09992)、騰訊音樂(01698)及信和置業(00083)。

 

中港股市配置價值已全面重現

 

　　凱基首席投資總監梁啟棠表示，2026年是中國經濟的關鍵轉折點。雖然市場預期GDP增長放緩至4.6%，但「新質生產力」如人形機器人正接棒成為新增長引擎。市場最關鍵的訊號是資金正在「甦醒」——龐大的儲蓄正從低息定存流向資本市場尋求回報。隨著風險偏好回歸及政策發力，現在是投資策略由「防守」轉向「進攻」的最佳時機。在估值修復與盈利增長雙重驅動下，該行看好恒指上望30000點，中港股市的配置價值已全面重現。

 

　　該行表示，在消費領域，內需確立為增長核心，貢獻逾半GDP。隨著「以舊換新」效應減退，預計中央將落實「十五五」及經濟會議規劃，推出涵蓋文娛體育的新一輪補貼，持續提振居民消費。金融市場方面，風險偏好提升。鑑於債息與定存息差收窄，龐大儲蓄正流向資本市場尋求回報。銀行保險業基本面築底，信貸結構加速從房地產轉向支持實體工業。

 

人形機器人料今年迎來商業化的「iPhone時刻」

 

　　該行續指，針對「反內捲」議題，PPI持續弱勢，去產能成焦點。相較2015年，本輪涉及更多下游民企且需顧及就業，挑戰更艱鉅。預期行業整合需時，但衝擊可控，利好長遠健康發展。關於新質生產力，這將取代房地產及舊基建成為投資主軸。數字基建支撐AI及具身智能，人形機器人料於2026年迎來商業化的「iPhone時刻」。具核心技術自主權的創新藥等龍頭，將享更高估值溢價。

 

今年投資者可採取LEAD策略部署

 

凱基：年底恒指目標上望30000點，推薦12大選股包括騰訊阿里小鵬等

（資料圖片）

 

　　梁啟棠表示，展望2026年，投資者可採取LEAD策略部署：L是Liquidity Shift，受惠美元轉弱與減息，資金料流向非美及亞幣；E是Earnings Focused，聚焦盈利增長支撐佔值，布局美、歐、日股；A是Adding Credit，鎖定龍頭企業債信，加碼A級投等債；D是Diversified Assets，因應股債聯動上升，納入另類資產以優化配置。

 

AI引爆新一輪生產力革命，支撐美經濟及企業盈利

 

　　凱基投顧董事長朱晏民表示，AI正引爆新一輪生產力革命，成為支撐美國經濟及企業盈利的關鍵動力。雖然美國經濟預料會放緩，但仍不致步入衰退，而關稅政策帶來的短期衝擊有望在2026年首季逐步淡化。美聯儲局減息步伐或由每次減息放慢至隔次減息，但整體仍處於減息周期，在經濟未衰退的情況下，利率下行將持續利好股市表現。

 

今年美國經濟增長料2.2%，年內再減息50至75點子

 

　　凱基表示，美國經濟自2025年第四季開始出現較明顯放緩，並將延續至2026年上半年，消費的負面影響將逐步浮現，企業投資亦會減慢；不過，AI帶動的生產力提升在一定程度上可為美國經濟提供支持，預計2026年經濟增長達2.2%。

 

　　該行續指，歐元區將維持溫和增長，德國在財政擴張下經濟改善將尤為明顯；日本經濟由內需推動的力量增強，財政刺激亦成為額外動力；中國則在2025年於貿易保護主義環境下顯示一定韌性。隨著美國通脹預期風險逐步回落及勞動市場風險上升，聯儲局已於2025年9月開始減息，2025年累計減息75個點子。預料2026年仍會再減息50至75個點子。

 

標普500年底目標看7650點

 

凱基：年底恒指目標上望30000點，推薦12大選股包括騰訊阿里小鵬等

（資料圖片）

 

　　美股方面，該行提及，AI提升生產力、降低成本，使企業盈利保持穩健的趨勢仍可持續，預計2026年標普500盈利按年增長13.55%；惟因風險溢價可能上升，估值難再進一步擴張，年底目標價看7650點。走勢上，第一季或仍反映下行風險，第二季有望企穩回升，並於第四季、特別是期中選舉前後，出現較明顯升幅。

 

AI主題仍看好核心科技及半導體等

 

　　該行指出，行業配置方面，AI主題仍看好核心科技、半導體、受惠用電需求增加的公用事業、因先進製造投資升溫而受惠的機械設備，以及工業房地產信託基金（REITs）。非AI板塊則看好軍費佔比提升下的航太與國防、因關稅而受惠的製藥股，以及受惠於投行業務活躍的資本市場類別。

 

　　債券配置方面，美國經濟轉弱及聯儲局減息將帶動美國國債利率回落，預期10年期美債孳息率於第二季回落至3.5%-3.7%。建議2026年上半年可配置美國國債或較高評級的投資級企業債，下半年則可隨政策利率及經濟見底，逐步轉向非投資級企業債。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08547

PACIFIC LEGEND

0.084

異動股

02630

旺山旺水－Ｂ

83.050

異動股

02359

藥明康德

120.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.084
  • 02889 博泰車聯
  • 210.800
  • 02630 旺山旺水－Ｂ
  • 83.050
  • 02359 藥明康德
  • 120.000
  • 02268 藥明合聯
  • 74.600
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 627.500
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 31.460
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.620
  • 目標︰$25.00
  • 00753 中國國航
  • 6.950
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 22.140
  • 目標︰$26.00以上
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.980
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.900
  • 09992 泡泡瑪特
  • 191.300
  • 00981 中芯國際
  • 74.450
  • 02628 中國人壽
  • 33.000
報章貼士
  • 03988 中國銀行
  • 4.480
  • 目標︰$4.80
  • 06613 藍思科技
  • 28.260
  • 目標︰$34.00
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 12.480
  • 目標︰$15.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 2.570
即時重點新聞

13/01/2026 08:25  【開市Ｇｏ】侵侵關稅威嚇伊朗貿易國，歐盟擬鬆綁對華電動車關稅，人幣走強

13/01/2026 07:53  《國金頭條》市場消化鮑威爾被查及伊朗消息，道指標指再創新高

13/01/2026 09:26  《異動股》阿里高開半成隔夜ADS急漲，阿里雲被評全球企業級MaaS領導者

13/01/2026 09:20  《新股掛牌》兆易創新首掛開報235元較招股價高逾45%，上限定價每手賺7300元

13/01/2026 09:20  《新股掛牌》紅星冷鏈首掛開高六成每手賺3660元，超購2308倍無人穩獲一手

13/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒９６億元，買阿里沽中芯

13/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】富瑞削京東目標一成八，多行齊降百威亞太目標價

13/01/2026 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７９９６，一周拆息較上日軟３６基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新加坡銀行：未來12個月恒指目標為28800點，留意AI及資訊科技板塊新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 滿城盡掛毛公仔，神州股神仍然話睇唔明泡泡瑪特！新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交再新高，傳查外企ETF交易，瑞銀料全年降息20基點新文章
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

AI︱提升香港算力優勢︰推動科研創新，培育港產獨角獸 迎戰內地城市新文章
人氣文章

風水蔣知識

2026馬年運程預測︱香港股市大升？買樓良機？火象最旺數字分享＋赤馬年春夏大水、秋冬易火災新文章
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

搭機實用英語指南（上）｜商務旅客必學5大常見情境英文
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

冬季羽絨穿搭推薦：上重下輕、同色穿搭、異材質疊搭，展現溫暖與時尚的完美平衡！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Red Flag！高級男裝網購陷阱？2026反詐騙全攻略
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

價值觀錯配：組織家庭令男人壓力爆煲？你想給妻兒優質生活，但我只憧憬平凡日子
健康好人生 Health Channel
人氣文章
冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食療推介新文章
人氣文章
名人健康｜61歲泰國通胡慧冲再度不適入院，曾血管阻塞接受通波仔手術
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 22:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/01/2026
新加坡銀行：未來12個月恒指目標為28800點，留意AI及資訊科技板塊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

13/01/2026 16:05

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區