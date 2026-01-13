  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 藥明康德發盈喜未必真利好 專家提出一關鍵

13/01/2026

　　股市連連喜漲吸引資金入場，開市半日主板成交高達1920億元，港股早段承接美股中概升勢，恒指一度升超500點至27143點，創兩個月新高，生物科技板塊強勢，惟科技股半日見獲利盤，升幅收窄，恒指半日報26877，升268點或1%，恒生中國企業指數報9293，升73點或0.8%。恒生科技指數報5885，升22點或0.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明生物發盈喜未必真利好 專家提出一關鍵

（Shutterstock圖片）

 

麥嘉嘉：港股今季煲重內需與AI

 

　　港股半日AI股升勢受限，但金融股及醫藥股追升成為支撐大市動力，恒指半日維持逾200點升幅。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，近日港股與A股同步呈現強勢，人民幣短線回軟亦有利外資流入，支撐技術走勢。她預期大市短線將以27000為整固橫行中軸，區間約26800至27300。

 

　　麥嘉嘉認為大市整固可以蓄力再上，但後市升勢要視乎進一步政策預期及人民幣走勢，近期升勢可以算是上月中經會過後市場對後續政策預期的預先炒作，部署即將於3月舉行的三中全會。她又提到今年為十五五規劃的開局之年，預計會有更多細化政策陸續出台，尤其中經會八大任務重點的AI及內需，預期將為今季的政經重點。

 

藥明康德盈利增長來自剝離業務

 

　　藥明康德(02359)發盈喜，預期去年純利翻倍至191.5億人民幣，但收入約454.56億人幣，按年增長僅約16%，盈喜內提到有一大部分盈利主要來自減持藥明合聯(02268)以及出售康德弘翼和藥明津石等股權。儘管如此，藥明康德半日大升近8%，仍為上午最佳表現藍籌。麥嘉嘉坦言藥明康德盈利增長有很大一部分佔比都來自於股權出售，對公司的估值上應集中以持續性業務上，觀乎其收入上去年CRDMO一體化業務表現不過不失，但毛利率仍有較大改善空間，整體偏向中性，未至於出現重大利好，但因應近期市場資金積極流入醫藥板塊，預計股價短期線可以上望128元。

 

　　不過麥嘉嘉強調，藥明系以至於其身處的醫藥板塊時有風險，即使撇除美國制裁風險，藥企投融資環境經常波動，來自美國政策的影響，以及息口變化都會影響創新藥項目的集資意欲，故在息口與中美關的波動下，藥明系的增長趨勢將會時有波動。雖然最新出爐的美國2026年《國防授權法案》（NDAA）內《生物安全法案》對於中國藥企的打壓力度減輕，藥企政策風險下降，但麥嘉嘉提醒中美關係時冷時暖，始終對藥股有一定心理影響，對藥明系會構成一個不定時長期逆風因素。

 

藥明生物基本面更硬淨，料續跑贏康德上望48元

 

　　然而麥嘉嘉亦不能否認藥明系基本面良好，尤其日前放風佳績的藥明生物(02269)，透露去年收入和利潤雙增長，全年新增209個項目創新高，更有約半數來自美國，表明公司在上述逆風仍能維持亮眼增長，短線藥明生物股價表現會較藥明康德看高一線，預計藥明生物的獨特一體化CRDMO業務，與旗下雙抗及ADC項目可望在今年內為藥明生物帶來收入與利潤高增長。她又提到，藥明生物有好幾個項目目前已到臨床III期研究，預計今年內推進商業化機會高，將成今年增長重要動力。受惠板塊資金流入，她看好藥明生物短中線可以挑戰48元目標。

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明康德發盈喜未必真利好 專家提出一關鍵

藥明康德股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明康德發盈喜未必真利好 專家提出一關鍵

藥明生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明康德發盈喜未必真利好 專家提出一關鍵

藥明合聯股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08547

PACIFIC LEGEND

0.084

異動股

02889

博泰車聯

210.800

異動股

02630

旺山旺水－Ｂ

83.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.084
  • 02889 博泰車聯
  • 210.800
  • 02630 旺山旺水－Ｂ
  • 83.050
  • 02359 藥明康德
  • 120.000
  • 02268 藥明合聯
  • 74.600
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 627.500
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 31.460
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.620
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 61.850
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 6.950
  • 目標︰$7.94
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.980
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.900
  • 09992 泡泡瑪特
  • 191.300
  • 00981 中芯國際
  • 74.450
  • 02628 中國人壽
  • 33.000
報章貼士
  • 03988 中國銀行
  • 4.480
  • 目標︰$4.80
  • 06613 藍思科技
  • 28.260
  • 目標︰$34.00
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 12.480
  • 目標︰$15.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 2.570
即時重點新聞

13/01/2026 08:25  【開市Ｇｏ】侵侵關稅威嚇伊朗貿易國，歐盟擬鬆綁對華電動車關稅，人幣走強

13/01/2026 07:53  《國金頭條》市場消化鮑威爾被查及伊朗消息，道指標指再創新高

13/01/2026 09:26  《異動股》阿里高開半成隔夜ADS急漲，阿里雲被評全球企業級MaaS領導者

13/01/2026 09:20  《新股掛牌》兆易創新首掛開報235元較招股價高逾45%，上限定價每手賺7300元

13/01/2026 09:20  《新股掛牌》紅星冷鏈首掛開高六成每手賺3660元，超購2308倍無人穩獲一手

13/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒９６億元，買阿里沽中芯

13/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】富瑞削京東目標一成八，多行齊降百威亞太目標價

13/01/2026 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７９９６，一周拆息較上日軟３６基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新加坡銀行：未來12個月恒指目標為28800點，留意AI及資訊科技板塊新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 滿城盡掛毛公仔，神州股神仍然話睇唔明泡泡瑪特！新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交再新高，傳查外企ETF交易，瑞銀料全年降息20基點新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜港股曾重上27000大關！要追貨？｜分析中國金龍指數大升原因｜阿里巴巴創兩個月高，仲有水位？新文章
人氣文章

風水蔣知識

2026馬年運程預測︱香港股市大升？買樓良機？火象最旺數字分享＋赤馬年春夏大水、秋冬易火災 新文章
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

網店營銷策略｜IG有讚冇單？3步拆解旺丁不旺財困局新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

開箱CHANEL Rouge Noir系列！限量四色眼影胭脂盒、玫瑰棕單色眼影、多用途光影棒，值得入手嗎？新文章
人氣文章

Fashion Feature

從知性優雅到Y2K復刻！2026最新手袋推薦：Miu Miu 中性新作、Dior 蝴蝶結包包、Chloe經典再現 新文章
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜楊玉梅60歲單身美魔女，靠飲食與瑜伽保養青春，嘆香港生活支出大新文章
人氣文章
長期食劣質蛋恐損免疫增致癌風險，選購優質雞蛋必知4大訣竅 新文章
人氣文章
名人保養 │ 57歲前TVB小生蔡子健復出拍劇，身形走樣掀網民熱議新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 22:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/01/2026
新加坡銀行：未來12個月恒指目標為28800點，留意AI及資訊科技板塊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

13/01/2026 16:05

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區