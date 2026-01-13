港股 | 午市前瞻 | 藥明康德發盈喜未必真利好 專家提出一關鍵

股市連連喜漲吸引資金入場，開市半日主板成交高達1920億元，港股早段承接美股中概升勢，恒指一度升超500點至27143點，創兩個月新高，生物科技板塊強勢，惟科技股半日見獲利盤，升幅收窄，恒指半日報26877，升268點或1%，恒生中國企業指數報9293，升73點或0.8%。恒生科技指數報5885，升22點或0.4%。

麥嘉嘉：港股今季煲重內需與AI

港股半日AI股升勢受限，但金融股及醫藥股追升成為支撐大市動力，恒指半日維持逾200點升幅。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，近日港股與A股同步呈現強勢，人民幣短線回軟亦有利外資流入，支撐技術走勢。她預期大市短線將以27000為整固橫行中軸，區間約26800至27300。

麥嘉嘉認為大市整固可以蓄力再上，但後市升勢要視乎進一步政策預期及人民幣走勢，近期升勢可以算是上月中經會過後市場對後續政策預期的預先炒作，部署即將於3月舉行的三中全會。她又提到今年為十五五規劃的開局之年，預計會有更多細化政策陸續出台，尤其中經會八大任務重點的AI及內需，預期將為今季的政經重點。

藥明康德盈利增長來自剝離業務

藥明康德(02359)發盈喜，預期去年純利翻倍至191.5億人民幣，但收入約454.56億人幣，按年增長僅約16%，盈喜內提到有一大部分盈利主要來自減持藥明合聯(02268)以及出售康德弘翼和藥明津石等股權。儘管如此，藥明康德半日大升近8%，仍為上午最佳表現藍籌。麥嘉嘉坦言藥明康德盈利增長有很大一部分佔比都來自於股權出售，對公司的估值上應集中以持續性業務上，觀乎其收入上去年CRDMO一體化業務表現不過不失，但毛利率仍有較大改善空間，整體偏向中性，未至於出現重大利好，但因應近期市場資金積極流入醫藥板塊，預計股價短期線可以上望128元。

不過麥嘉嘉強調，藥明系以至於其身處的醫藥板塊時有風險，即使撇除美國制裁風險，藥企投融資環境經常波動，來自美國政策的影響，以及息口變化都會影響創新藥項目的集資意欲，故在息口與中美關的波動下，藥明系的增長趨勢將會時有波動。雖然最新出爐的美國2026年《國防授權法案》（NDAA）內《生物安全法案》對於中國藥企的打壓力度減輕，藥企政策風險下降，但麥嘉嘉提醒中美關係時冷時暖，始終對藥股有一定心理影響，對藥明系會構成一個不定時長期逆風因素。

藥明生物基本面更硬淨，料續跑贏康德上望48元

然而麥嘉嘉亦不能否認藥明系基本面良好，尤其日前放風佳績的藥明生物(02269)，透露去年收入和利潤雙增長，全年新增209個項目創新高，更有約半數來自美國，表明公司在上述逆風仍能維持亮眼增長，短線藥明生物股價表現會較藥明康德看高一線，預計藥明生物的獨特一體化CRDMO業務，與旗下雙抗及ADC項目可望在今年內為藥明生物帶來收入與利潤高增長。她又提到，藥明生物有好幾個項目目前已到臨床III期研究，預計今年內推進商業化機會高，將成今年增長重要動力。受惠板塊資金流入，她看好藥明生物短中線可以挑戰48元目標。

