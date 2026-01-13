  • 會員
《魚缸博客》| 美國捉馬杜羅係為石油？同你剖析委內瑞拉同美國石油結構

13/01/2026

《魚缸博客》| 美國捉馬杜羅係為石油？同你剖析委內瑞拉同美國石油結構

 

　　最近大家討論得最多嘅政治話題，就係美國搵人突擊委內瑞拉總統馬杜羅，監生咁將佢從委內瑞拉劫返去美國，其中被指核心之重嘅原因，都係話美國係為「石油」而出手，要討論呢個問題，博客覺得要解釋下美國同委內瑞拉有關於石油嘅「前世今生」。

 

　　大家如果仲有記憶，都仲記得1970-1980年代嘅「石油危機」，當時大家都講緊石油就快無啦！要趕快搵新能源之類。係狹義嘅能源缺乏來講，某程度係講緊「輕質原油」嘅缺乏。原油主要分三大級別：輕質、中質、重質，三個級別其實係講緊密度同含硫量分別，輕質原油密度同含硫量低，經濟價值高，係柴油同汽油主要來源；重質原油就提煉成本高，經濟價值低，都可以出產汽油，另外都產出低價品(瀝青、石油焦)。

 

　　過往美國就係知道輕質原油就快用晒，所以油公司主力將基建用於建設係生產重質原油提煉，為應對未來石油危機做準備；點知油公司用晒資源成本起好晒重油提煉基建，但美國2010年突然來個技術大躍進：頁岩油。頁岩油屬於非常優質的輕質原油，係美國本土就可以提煉，但本土煉頁岩油基建唔夠重油多。

 

　　咁就尷尬啦，美國本土煉油廠基建主要針對重油，咁導致結果就係：美國本土產嘅頁岩油無法係本土提煉，而本土精煉廠又要係第二個國家入口煉重油，屬於能源結構錯配現象。數據顯示，美國每日生產1000萬桶石油，重油唔夠10%；然後仲要額外進口700萬桶原油，當中3/4都係重油，大部分都係來自加拿大。

 

　　所以博客認為，特朗普呢個舉動，其實係為中期票做準備，需知道油公司都係共和黨其中一個金主同票源所在，而家我公司無重油提煉，啲機器開工率不足，你係總統唔幫我解決？咁我咪搵第二個總統幫我解決囉。而委內瑞拉本身係全球石油最豐富地方，係已探明石油儲量，甚至比起沙特阿拉伯、伊朗還要多，不過佢大部分都係「重油」。

 

　　咁就VERY GOOD啦，委內瑞拉同美國只係隔左隔墨西哥灣，我想委內瑞拉出口重油俾我美國，我唔係想搞你本國內政（事實係美國都唔想負擔呢類國家），所以唔需要打你，我劫你個總統，扶植個美國扯線公仔上台；委內瑞拉咪用「石油保平安」，總之美國照用錢買，你就出口俾我得啦。

 

　　睇到呢道，大家都明白，美國出兵夾走馬杜羅，確實係為左石油，不過背後最大控制人，都係個班「油公司」的金主，軟嘅唔得咪來硬，最緊要機器開足工，SEE？

