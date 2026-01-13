  • 會員
恒指兩萬七受阻，收升239點報26848成交突破3150億，藥明系攜藥股領漲

13/01/2026

恒指兩萬七受阻，收升239點報26848成交突破3150億，藥明系攜藥股領漲

 

 

　　股市連連喜漲吸引資金入場，主板成交高達3152億元，較上日還要稍增。港股早段承接美股中概升勢，恒指一度升超500點至27143點，創兩個月新高，惟兩萬七關口未企穩，科技股盤中見獲利盤升幅收窄，恒指全日收市報2626848，升239點或0.9%。恒生中國企業指數收報9285，升65點或0.7%。恒生科技指數收報5869，升6點或0.1%。

 

　　藥明康德(02359)發盈喜，預期去年全年純利約191.5億元人民幣，按年增長約1倍；收入454.56億元約人民幣，按年增長約15.8%。藥明康德(02359)股價大升8.3%，報120元，同系藥明生物(02269)升5.85%，報39.78元，藥明合聯(02268)升4.63%，報74.6元。此外，備受關注的摩根大通醫療健康年會在三藩市啟幕，其他生科股反應亦熱烈，翰森製藥(03692)升3.44%，報42.04元，石藥集團(01093)升3.38%，報9.78元；非藍籌方面，先聲藥業(02096)漲5.38%，報12.15元，三生製藥(01530)升4.5%，報28.32元，晶泰控股(02228)升3.86%，報13.45元。

 

　　中概落鑊，阿里(09988)隔夜ADS急漲一成，今日接力揚3.63%，報159.9元，惟其他科技股見獲利心態，走勢偏軟，小米(01810)跌1.96%，報37.98元，百度(09888)跌1.59%，報142.4元，美團(03690)回吐0.1%，報104.9元，騰訊(00700)則升0.72%，報627.5元，京東集團(09618)升0.43%，報117.4元。

 

　　A股獲利回吐，滬綜指收跌0.64%，不過兩市成交3.65萬億元再創新高，內險股國壽(02628)升3.51%，報33元。

 

　　伊朗不安局勢升溫或持續推升油價，中海油(00883)升2.58%，報21.48元，中石油(00857)升1.36%，報8.22元。

 

　　內需股今日逆市捱沽，康師傅控股(00322)挫4.34%，報11.91元，李寧(02331)跌2.55%，報19.1元，美的集團(00300)跌2.54%，報84.3元，海底撈(06862)跌2.37%，報14.42元。

 

　　華潤萬象生活(01209)跌3.32%，報44.9元。

 

　　中國知名投資者段永平發文稱「看不懂」泡泡瑪特(09992)不會投資，泡泡瑪特跌2.89%，報191.3元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 22:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
