異動精選 | 藥明康德發盈喜股價興奮，GPU孖寶顯著回吐
13/01/2026
當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票
更多財經熱話
2026-01-13
2026-01-13
2026-01-13
2026-01-13
2026-01-13
2026-01-13
2026-01-13
2026-01-13
2026-01-13
延伸閱讀
13/01/2026 08:25 【開市Ｇｏ】侵侵關稅威嚇伊朗貿易國，歐盟擬鬆綁對華電動車關稅，人幣走強
13/01/2026 07:53 《國金頭條》市場消化鮑威爾被查及伊朗消息，道指標指再創新高
13/01/2026 09:26 《異動股》阿里高開半成隔夜ADS急漲，阿里雲被評全球企業級MaaS領導者
13/01/2026 09:20 《新股掛牌》兆易創新首掛開報235元較招股價高逾45%，上限定價每手賺7300元
13/01/2026 09:20 《新股掛牌》紅星冷鏈首掛開高六成每手賺3660元，超購2308倍無人穩獲一手
13/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒９６億元，買阿里沽中芯
13/01/2026 08:50 【大行炒Ｄ乜】富瑞削京東目標一成八，多行齊降百威亞太目標價
13/01/2026 16:31 《財資快訊》美電升報７﹒７９９６，一周拆息較上日軟３６基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 22:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N