異動精選 | 藥明康德發盈喜股價興奮，GPU孖寶顯著回吐

13/01/2026

異動精選 | 藥明康德發盈喜股價興奮，GPU孖寶顯著回吐

 

異動精選 | 藥明康德發盈喜股價興奮，GPU孖寶顯著回吐

 

異動股

異動股

08547

PACIFIC LEGEND

0.084

異動股

02889

博泰車聯

210.800

異動股

02630

旺山旺水－Ｂ

83.050

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 22:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

