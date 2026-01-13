  • 會員
小傳日記 | 滿城盡掛毛公仔，神州股神仍然話睇唔明泡泡瑪特！

13/01/2026

　　IP經濟大行其道，後生仔後生女個書包、手袋成日掛住一兩隻公仔，有啲人仲會特登買個痛袋套住佢哋防塵防污，真係時代變，以前男仔書包掛公仔即刻畀人寸「鍾意女仔嘢」，而家掛個限量版公仔分分鐘變潮男！好多人都震驚一隻公仔點解可以賣到三位數，甚至二手炒到過千蚊，國產潮玩製造商泡泡瑪特(09992)捧紅Labubu後股價暴漲，市值更超越好多所謂嘅「實業」公司。

 

小傳日記 | 滿城盡掛毛公仔，神州股神仍然話睇唔明泡泡瑪特！

 

　　同社會好多嘢一樣，炒股都有「世代之爭」。有神州股神稱號嘅知名投資人段永平日前回應網友提問，再次表達佢對泡泡瑪特嘅不解。佢認為泡泡瑪特確實有唔錯嘅運營能力，但佢始終唔明點解咁多人會對呢啲「盲盒公仔」上癮，所以唔會投資。段永平引用佢嘅投資哲學，話買股票最好假設用而家市值全收購間公司，呢個角度先睇到長遠價值。

 

　　價值投資嘅一大原則就係唔投資自己唔認識嘅領域，正所謂「你永遠賺唔到超出你認知以外嘅錢」，所以段永平都強調呢啲觀點係從佢個人出發。佢建議網友，如果真係好有信心呢個需求會持續，公司又keep到增長，咁泡泡瑪特可能真係一隻好股票。

 

　　段永平同佢嘅精神領袖巴菲特都鍾意揀啲有「護城河」、業務簡單易明、需求穩定嘅企業，例如食品、保險同耐用品。佢哋相信呢類企業更容易持續創造超額利潤，亦能經得住經濟周期嘅考驗。巴菲特投資過嘅可口可樂、喜詩糖果（See's Candies）、GEICO保險，或者段永平投資過嘅茅台同蘋果公司，呢啲公司嘅共同特點係未來現金流相對穩定，確定性高。

 

　　反觀泡泡瑪特，潮流玩具當然唔係必需品，而Labubu嘅爆紅亦只係一種潮流現象或者情緒體驗，好難入到老人家嘅法眼。有反駁隊可能會講，可口可樂都唔係必需品喎！但可口可樂成立至今接近140年，已經成為資本主義與美國文化icon，到而家都冇過時嘅感覺，食老本可以食足幾十年。而且最緊要係巴菲特每日都要飲可口可樂，係真心鍾意，所以要段永平回心轉意投資泡泡瑪特，首先要令佢鍾意Labubu！

 

　　除咗品牌價值之外，公司營運理念都係相當重要嘅一環，老人家未必鍾意米奇老鼠，但唔會否認迪士尼係一間偉大嘅公司。反觀泡泡瑪特，突然將Labubu產能拉升至月均5000萬隻，認真無厘頭，以全球80億人計，泡泡瑪特只需要14個月開足turbo生產，就可以令全個地球人手一隻Labubu！筆者覺得呢種經營手法認真短視，大規模增產固然可以將黃牛黨賺到嘅溢價收歸公司所有，同時拉高營收滿足股東期待，但同時都殺死咗Labubu嘅「潮流」同「限量」屬性，如果我隨時都可以買到一隻Labubu，咁我又何須而家擁有一隻Labubu呢？流量時代唔少企業都缺乏長線眼光，一見產品唔夠hit就趁早殺雞取卵，邊個長線大戶又會信任你呢，請請！

 

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

