新加坡銀行：未來12個月恒指目標為28800點，留意AI及資訊科技板塊

13/01/2026

　　新加坡銀行發表2026年投資市場展望，新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏表示，在基礎情景下，未來12個月恒指目標為28800點，並指2025年恒指的動力主要來自估值正常化，現時估值已位於過往平均值，料今年恒指主要由盈利所帶動，故今年會留意在盈利增長以及估值更具吸引力的板塊，如人工智能以及資訊科技等板塊。

 

（吳仲賢攝）

 

　　她指出，預期在今年第一季市場偏好增長股，故收息股表現會比較遜色。另外，她指出，未來12個月標普500目標為7000點。

 

予香港及內地股市「超配」評級

 

　　霍慧敏表示，該行對美國、歐洲及日本的股票市場予「中性」評級，對亞洲（日本除外）股票市場予「超配」評級，而在環球板塊方面，該行對資源、資訊科技以及公用事業等板塊。

 

　　她指出，該行對香港、內地、馬來西亞以及新加坡的股票市場予「超配」評級，相對有吸引力的估值和基本面支撐了該行的樂觀觀點，預計2026年預期市盈率為14倍，市場普遍預期每股盈利增長為18%，亦指聯儲局潛在的利率下調以及美元疲軟將有利於亞洲股市。

 

　　她又指，美股盈利韌性和結構性增長動力使得在負股權風險溢價的情況下，風險回報狀況依然保持平衡，考慮到盈利增長因素，美股估值似乎合理。

 

撰文：經濟通採訪組

 

