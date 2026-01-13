David Webb離世，終年60歲，揭發「謎網股」最經典，港交所讚揚為市場發展作出貢獻

「股壇長毛」兼財經網站Webb-site創辦人David Webb，因罹患末期前列腺癌，今日（13日）離世，終年60歲。

David Webb的家人透過其Substack平台發布消息：「我們很悲傷沉痛地說，David Webb已經於今日因為移位性前列腺癌，在港安祥離世。他的家人、很多朋友及支持者將因此而思念他。家人要求在這困難時刻，給予私人空間。」

港交所(00388)發言人表示，港交所對David Webb的離世深感悲痛。David Webb曾於2003至2008年期間擔任港交所的獨立非執行董事，在任期間致力提升市場透明度、加強投資者保障，積極發揮獨立董事的作用，為港交所的企業管治及市場發展作出貢獻。

David Webb創立數據平台Webb-site，長期整理公司註冊及董事資料等數據。（網上圖片）

Webb揭發「謎網股」最受矚目，一度引發細價股股災

David Webb在推動香港上市公司企業管治方面功不可沒，最為人熟悉的，是在2017年5月發表題為「謎網：50隻不能買的港股(The Enigma Network: 50 stocks not to own)」的文章，揭發多隻細價股背後存在千絲萬縷的利益關係，建議散戶避開陷阱。

這份名單影響極為深遠，多隻被點名的公司被勒令停牌，或者股價大幅下跌，引發一場細價股股災。證監會及廉政公署採取聯合行動調查「細價股集團」，為有史以來規模最大的調查行動。

David Webb於2018年再度出手，公布「26隻不可沾手的股份」，其中「謎網26」涉及華融系股份，包括華融資產管理、華融投資和華融金控。

Webb：香港永遠不會死，港股監管仍有改進空間

David Webb去年接受英國廣播公司(BBC)訪問時稱，香港永遠不會死，又指當年被香港的經濟活力及低稅制吸引而留下，成為香港人，這至今仍是香港的特點，他對香港仍然樂觀。

David Webb於訪問中同時提到，本港股市的監管制度仍有很多改進空間，例如上市公司應公布季報，披露更多信息，亦應引入集體訴訟制度，讓小股東能一同起訴上市公司董事的不當行為。此外，他續倡港股不要過分依賴中資，尤其在中美敵對之下。他又稱，港交所及政府沒有更努力吸引區內其他國家企業來港上市，令人遺憾。

創立非營利網站Webb-site

David Webb於1991年移居香港，1998年創立非營利網站Webb-site.com，免費向公眾開放。1998年他以32歲之齡退休後，創立數據平台Webb-site，長期整理逾百項數據及資訊，包括公司註冊、董事資料等。

Webb於2020年公開透露自己罹患前列腺癌。2025年2月，他撰文稱病情並不樂觀，表示生命已進入「以月計」的階段，因而會逐步關閉其創辦的網站Webb-site。

撰文：經濟通採訪組

