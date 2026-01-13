  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

David Webb離世，終年60歲，揭發「謎網股」最經典，港交所讚揚為市場發展作出貢獻

13/01/2026

　　「股壇長毛」兼財經網站Webb-site創辦人David Webb，因罹患末期前列腺癌，今日（13日）離世，終年60歲。

 

　　David Webb的家人透過其Substack平台發布消息：「我們很悲傷沉痛地說，David Webb已經於今日因為移位性前列腺癌，在港安祥離世。他的家人、很多朋友及支持者將因此而思念他。家人要求在這困難時刻，給予私人空間。」

 

　　港交所(00388)發言人表示，港交所對David Webb的離世深感悲痛。David Webb曾於2003至2008年期間擔任港交所的獨立非執行董事，在任期間致力提升市場透明度、加強投資者保障，積極發揮獨立董事的作用，為港交所的企業管治及市場發展作出貢獻。

 

David Webb離世，終年60歲，揭發「謎網股」最經典，港交所讚揚為市場發展作貢獻

David Webb創立數據平台Webb-site，長期整理公司註冊及董事資料等數據。（網上圖片）

 

Webb揭發「謎網股」最受矚目，一度引發細價股股災

 

　　David Webb在推動香港上市公司企業管治方面功不可沒，最為人熟悉的，是在2017年5月發表題為「謎網：50隻不能買的港股(The Enigma Network: 50 stocks not to own)」的文章，揭發多隻細價股背後存在千絲萬縷的利益關係，建議散戶避開陷阱。

 

　　這份名單影響極為深遠，多隻被點名的公司被勒令停牌，或者股價大幅下跌，引發一場細價股股災。證監會及廉政公署採取聯合行動調查「細價股集團」，為有史以來規模最大的調查行動。

 

　　David Webb於2018年再度出手，公布「26隻不可沾手的股份」，其中「謎網26」涉及華融系股份，包括華融資產管理、華融投資和華融金控。

 

Webb：香港永遠不會死，港股監管仍有改進空間

 

　　David Webb去年接受英國廣播公司(BBC)訪問時稱，香港永遠不會死，又指當年被香港的經濟活力及低稅制吸引而留下，成為香港人，這至今仍是香港的特點，他對香港仍然樂觀。

 

　　David Webb於訪問中同時提到，本港股市的監管制度仍有很多改進空間，例如上市公司應公布季報，披露更多信息，亦應引入集體訴訟制度，讓小股東能一同起訴上市公司董事的不當行為。此外，他續倡港股不要過分依賴中資，尤其在中美敵對之下。他又稱，港交所及政府沒有更努力吸引區內其他國家企業來港上市，令人遺憾。

 

創立非營利網站Webb-site

 

　　David Webb於1991年移居香港，1998年創立非營利網站Webb-site.com，免費向公眾開放。1998年他以32歲之齡退休後，創立數據平台Webb-site，長期整理逾百項數據及資訊，包括公司註冊、董事資料等。

 

　　Webb於2020年公開透露自己罹患前列腺癌。2025年2月，他撰文稱病情並不樂觀，表示生命已進入「以月計」的階段，因而會逐步關閉其創辦的網站Webb-site。

 

撰文：經濟通採訪組

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02556

邁富時

55.500

異動股

00241

阿里健康

6.990

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

581.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02556 邁富時
  • 55.100
  • 00241 阿里健康
  • 7.010
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 580.500
  • 09678 雲知聲
  • 279.000
  • 01921 達力普控股
  • 7.040
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 632.500
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 32.280
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.480
  • 目標︰$25.00
  • 00753 中國國航
  • 6.950
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 22.800
  • 目標︰$26.00以上
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.940
  • 09992 泡泡瑪特
  • 192.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.900
  • 00981 中芯國際
  • 75.750
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.580
報章貼士
  • 06031 三一重工
  • 24.360
  • 目標︰$28.00
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.810
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 26.100
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 3.250
即時重點新聞

14/01/2026 09:52  《異動股》阿里升逾3%領漲AI股，美國准出口英偉達H200惟傳中方設限制

14/01/2026 09:44  《異動股》海底撈飆9%創近8個月新高，創始人張勇時隔近四年重掌公司

14/01/2026 09:29  《異動股》丘鈦科技高開近7%，料去年綜合溢利同比增長約至少4倍

14/01/2026 09:23  恒指高開123點報26971再攻兩萬七，內需反彈藥股續高開，阿里升2%

14/01/2026 08:58  《盤前攻略》淡友劫後重新部署，恒指再試二萬七料站穩不易

14/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒９６億元，買阿里沽中芯

14/01/2026 08:47  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物目標一成八，丘鈦去年多賺四倍惟遭花旗劈目標三成

13/01/2026 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７９９６，一周拆息較上日軟３６基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 阿里升逾3%成交極旺，美國准出口英偉達H200惟傳中方設限制新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股｜海底撈飆9％創近8個月新高，創始人張勇時隔近四年重掌公司新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 日經指數突破54000點，日圓隔夜失守158.9關口，5年期日債被拋售新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

時光飛逝火速變72歲新文章
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

包起上海小菜館大吃大喝！海派燻魚、三油鹹草葱油拌麵最正！
人氣文章

娛樂

馬鞍山英皇戲院即日結業，居民呻剛入會，已購優惠券另有安排
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

鋼琴家 Alice Sara Ott 音樂會「John Field Nocturnes」：沉浸在夜色之中的孤獨
人氣文章

電影寓言．朱相楠

經典電影回顧：《8米厘感官謀殺》，暴力以外的人性反響
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常
健康好人生 Health Channel
人氣文章
冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食療推介新文章
人氣文章
《尋秦記》現代版長生術：每天起立至少45次，30秒測試預測肌少風險新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 10:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 10:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 10:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/01/2026 10:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/01/2026
異動股 | 阿里升逾3%成交極旺，美國准出口英偉達H200惟傳中方設限制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

13/01/2026 16:05

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區