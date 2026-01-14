  • 會員
開市Go | 美4月減息預期增，工信部要求抵制內捲，快手AI業務月收入強勁

14/01/2026

要聞盤點

 

1、美股周二（13日）顯著受壓，道指收市跌近400點，納指與標指同步回落。市場情緒受雙重打擊，一方面摩根大通整體業績雖優於預期，但核心投行業務表現令人失望，拖累金融板塊領跌；另一方面，美國司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，令市場憂慮央行獨立性，投資者避險情緒升溫。道指收市跌398點，或0.8%，報49191點；標普500指數跌13點，或0.19%，報6963點；納指跌24點，或0.1%，報23709點。中國金龍指數跌149點。日經期貨截至上午8時02分上升40點。

 

2、美國去年12月CPI按年上升2.7%，升幅與11月持平，符合市場預期，4月減息的概率定價稍增至42%。

 

3、美國總統特朗普批評美聯儲主席鮑威爾「不是無能，就是腐敗」，並稱計劃未來幾周內公布下任聯儲局主席人選。

 

4、特朗普呼籲伊朗民眾繼續抗議哈梅內伊政權，並稱美國援助正在途中。特朗普表示將在了解確切死亡人數後採取行動，伊朗防長警告將回應任何「侵略」行為。

 

5、格陵蘭島排除加入美國的可能性，總理暗示暫時擱置從丹麥獨立的計劃。據報特朗普的北極事務專員稱，美國或在數周或數月內採取具體步驟收購格陵蘭島。

 

6、摩根大通第四季度投行業務收入意外下滑，承銷與併購諮詢收入雙雙下降。執行長戴蒙表示，銀行需增加支出以保持競爭優勢。

 

7、中國將於今日（14日）公布12月貿易數據，市場預期進出口增速雙雙放緩，貿易順差或略有擴大。

 

8、加拿大總理卡尼周三起訪華，周五（16日）將與國家主席習近平會晤。消息稱中國擬提議在油菜籽及電動汽車領域與加拿大互作讓步。

 

9、工信部召開製造業企業座談會，要求行業加強自律，積極參與行業規則制訂，自覺抵制內捲。

 

10、知名維權投資者、人稱「股壇長毛」的David Webb昨日因轉移性前列腺癌辭世，享年60歲。他與妻子共同持有22間上市公司逾5%股權，市值約10.4億元。

 

11、電子產品代工大廠龍旗科技(09611)(滬:603341)今日至下周一（19日）招股，計劃全球發行5225.91萬股，每股作價31元，集資額最多達16.2億元，每手100股，入場費3131.26元，預期於下周四（22日）掛牌。

 

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

