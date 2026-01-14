  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

美股 | 美國12月通脹未放緩，道指收市挫400點

14/01/2026

美股 | 美國12月通脹未放緩，道指收市挫400點

 

 

​　　美國去年12月消費物價指數(CPI)按年上升2.7%，升幅與11月持平，反映通脹壓力未放緩，影響減息前景。美股周二（13日）顯著受壓，道指收市跌近400點。

 

　　另一方面，美國司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，令市場憂慮央行獨立性，且伊朗局勢不穩，投資者避險情緒升溫。

 

　　 道指收市跌398.21點，或0.8%，報49191.99點；標普500指數跌13.53點，或0.19%，報6963.74點；納指跌24.03點，或0.1%，報23709.87點。

 

　　納指與標指同步回落。摩根大通全日重挫4.2%，成為拖累道指的主力。受摩通業績拖累，其他金融權重股亦普遍走低，高盛(US.GS)跌1.2%、萬事達卡(US.MA)及Visa(US.V)分別跌3.8%及4.5%。Alphabet(US.GOOGL)續破頂，收市升1.1%。



　　微軟(US.MSFT)收市跌1.4%。針對AI數據中心耗電量急增可能推高民用電價的擔憂，特朗普表示微軟將宣布一系列改革措施。隨後微軟承諾，將支付更高的公用事業費率以覆蓋其電力成本，確保其數據中心建設不會導致美國家庭面臨電費上漲，亦不會尋求地方稅務減免。

 

美元兌日圓強勢突破159心理關口

 

​　　美匯指數周二展現韌性，在早段受壓後逐步回穩，報99.13水平，微升約0.25%。美元兌日圓強勢突破159心理關口，創日圓一年半以來的新低，一度觸及159.19水平，日內升幅約0.64%，報159.13。歐元兌美元震盪上落，日內報1.1648，跌約0.1%。

 

　　現貨金價日內再突破每盎司4600美元心理關口，高見4634美元，尾市反覆向下，報4584美元，跌約0.3%。紐約期金同樣尾市回落，報每盎司4591美元，下跌0.5%。

 

　　大宗商品市場方面，油價顯著造好。總統特朗普日前發出強硬警告，揚言對任何與伊朗有業務往來的國家，其與美國進行的所有業務都將被徵收25%的懲罰性關稅。市場憂慮此舉將進一步收緊全球原油供應鏈，刺激油價在避險買盤推動下急升。紐約期油升2.6%，報每桶60.87美元；布蘭特期油升2.4%，報每桶65.44美元。

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02556

邁富時

55.550

異動股

00241

阿里健康

7.000

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

580.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02556 邁富時
  • 54.900
  • 00241 阿里健康
  • 7.000
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 580.000
  • 09678 雲知聲
  • 279.000
  • 01921 達力普控股
  • 7.040
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 631.500
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 32.200
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.520
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 61.000
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 6.950
  • 目標︰$7.94
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.920
  • 09992 泡泡瑪特
  • 192.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.800
  • 00981 中芯國際
  • 75.700
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.560
報章貼士
  • 06031 三一重工
  • 24.360
  • 目標︰$28.00
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.810
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 26.100
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 3.260
即時重點新聞

14/01/2026 09:52  《異動股》阿里升逾3%領漲AI股，美國准出口英偉達H200惟傳中方設限制

14/01/2026 09:44  《異動股》海底撈飆9%創近8個月新高，創始人張勇時隔近四年重掌公司

14/01/2026 09:29  《異動股》丘鈦科技高開近7%，料去年綜合溢利同比增長約至少4倍

14/01/2026 09:23  恒指高開123點報26971再攻兩萬七，內需反彈藥股續高開，阿里升2%

14/01/2026 08:58  《盤前攻略》淡友劫後重新部署，恒指再試二萬七料站穩不易

14/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒９６億元，買阿里沽中芯

14/01/2026 08:47  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物目標一成八，丘鈦去年多賺四倍惟遭花旗劈目標三成

13/01/2026 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７９９６，一周拆息較上日軟３６基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 阿里升逾3%成交極旺，美國准出口英偉達H200惟傳中方設限制新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股｜海底撈飆9％創近8個月新高，創始人張勇時隔近四年重掌公司新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 日經指數突破54000點，日圓隔夜失守158.9關口，5年期日債被拋售新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

缺乏就業的經濟增長
人氣文章

玩樂假期

日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花
人氣文章

港是港非．李慕飛

由李慧琼當選說起
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

冬季羽絨穿搭推薦：上重下輕、同色穿搭、異材質疊搭，展現溫暖與時尚的完美平衡！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

忙碌生活中如何健康飲食？3個買餸策略，維持健康和飽足感！
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

轉季乾冷天氣宜每日敷面膜保濕？選購紙面膜的2大秘訣：敷面膜後記得過水！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
醫案分析｜手指關節紅腫變形，中醫針灸助患者重燃彈琴希望 新文章
人氣文章
名人健康｜61歲泰國通胡慧冲再度不適入院，曾血管阻塞接受通波仔手術
人氣文章
《尋秦記》現代版長生術：每天起立至少45次，30秒測試預測肌少風險新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 10:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 10:35
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 10:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/01/2026 10:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/01/2026
異動股 | 阿里升逾3%成交極旺，美國准出口英偉達H200惟傳中方設限制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

13/01/2026 16:05

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區