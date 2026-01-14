  • 會員
盤前攻略 | 淡友劫後重新部署 恒指再試二萬七料站穩不易

14/01/2026

　　美國12月份消費物價指數(CPI)按年升2.7%，按月則升0.3%，兩者均符預期。期內扣除食品和能源的核心CPI按年升2.6%，按月升0.2%，兩者均低於預期0.1個百分點。美股周二下跌，道指收跌398點或0.8%，報49191點；標指跌13點或0.2%，至6963點；納指跌24點或0.1%，至23709點。

 

盤前攻略 | 淡友劫後重新部署 恒指再試二萬七料站穩不易

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數下跌1.86%。阿里巴巴微升0.42%，報167.01美元；京東跌2.77%，報29.88美元；百度跌1.91%，報149.35美元；理想跌2.35%，報16.64美元；小鵬跌3.04%，報21.05美元；蔚來跌3.51%，報4.68美元；嗶哩嗶哩跌1.20%，報31.40美元。

 

夜期高水，港股ADR個別走

 

　　恒指夜期升57點，報26920，高水72點。隔夜ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.06%，折合105.0港元；長和(00001)ADR較港股低0.91%，折合58.7港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.42%，折合624.9港元；小米(01810)ADR較港股高0.03%，折合38.0港元；港交所(00388)ADR較港股高0.01%，折合431.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.62%，折合127.2港元。


　
ADS隔晚回吐恒指難破27000

 

　　昨日恒指盤中曾大漲逾500點，熊證此前重貨區（27000至27099）全軍覆沒，超過二千張熊證跌入被收回範圍。不過，淡友重新在部署，除了27100至27199區間，昨日因恒指殺入該區，少量熊證被收回，導致該區數量略為減少之外，其餘各組熊證皆有顯著增加。熊證最新街貨總數只輕微減少184張至7154張。重貨區在27200至27299區間，有996張。不過在27300至27599各個百點區間，持倉有758張至956張，與重貨區數量相當。但該區距離恒指現貨最少有452點，好友要殺入該區仍需要較大的利好因素配合。牛證街貨方面輕微減少數百張至總數13154張，多個組別均見獲利離場情況，新開26200至26499三個百點區間有合共910張新增持倉，但數量不算多，顯示好友謹慎。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升94點，報26905，高水57點，預料恒指高開數十點。恒指連升三天累升699點，昨天二萬七得而復失，預料短期仍將衝刺該水平。中概股繼周一大漲後，周二回跌，儘管阿里ADS力保不失維持輕微上升，惟其餘中概股普遍回軟，難以期望帶動恒指上升，即使恒指盤中有力再試二萬七，但收市若要站穩，仍需A股持續上升以及北水加力。

 

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

