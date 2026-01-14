  • 會員
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

外圍經濟 | 日經指數突破54000點，日圓隔夜失守158.9關口，5年期日債被拋售

14/01/2026

外圍經濟 | 日經指數突破54000點，日圓隔夜失守158.9關口，5年期日債被拋售

 

 

 

　　隨著市場對日本首相高市早苗，可能提前解散眾議院進行大選的預期升溫，日本股市周三（14日）高開，日經指數突破54000點。

 

　　日圓匯價顯著受壓。隔夜日圓兌美元一度急跌0.5%，觸及158.90水平，創下自2024年7月以來、即近一年半的最弱水平。亞洲時段早盤現報159.15日圓。

 

日圓貶勢接近干預水平

 

　　市場分析指，日圓跌勢加劇的主因在於投資者對「早苗經濟學」的財政擴張預期。高市早苗自上任以來，被視為「安倍經濟學」的繼承者，主張透過積極的財政刺激及寬鬆貨幣政策來推動增長，這與美國聯儲局維持相對高息的政策形成強烈對比，導致美日息差壓力持續。


　
　　目前的匯價水平已迫近日本財務省的心理防線。回顧上一次日本當局入市干預外匯市場是在2024年7月12日，當時美元兌日圓匯價曾觸及159.45的日內高位。

 

5年期日本國債孳息率升至為2000年來最高

 

　　同時，日本5年期國債孳息率升至2000年該期限債券首次發行以來的最高水平，上升1.5個基點，至1.615厘。有關高市計劃提前舉行選舉的報道，加劇市場對該國財政狀況的擔憂。

撰文：經濟通國金組

