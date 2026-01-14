異動股｜海底撈飆9％創近8個月新高，創始人張勇時隔近四年重掌公司

海底撈(06862)董事會大執位，現價升9％，報15.72元，該股成交約2645萬股，涉資4.13億元。盤中高見15.94元，創去年5月以來新高。

（官網圖片）

海底撈公布，因服務於公司戰略發展的董事會組成及角色調整，苟軼群辭任公司執行董事及首席執行官，宋青辭任公司執行董事及提名委員會成員，及高潔辭任公司執行董事。海底撈創始人、董事會主席兼執行董事張勇已獲委任為公司首席執行官，自今日起生效。

公開資料顯示，2022年3月，創始人張勇卸任海底撈CEO，由被稱為「最牛服務員」的楊利娟接任；2024年7月，楊利娟辭任公司CEO，由苟軼群接任，但上任剛滿年半又遭撤換。

苟軼群辭任首席執行官職務後，將在集團統籌推動管理流程的智能化與自動化規劃，推動運營模式升級和智能中台建設，提升組織管理效率與決策效能；宋青將繼續擔任集團產品委員會主任一職。

現時，恒生指數報26959，升110點或升0.4％，主板成交近315億元。國企指數報9323，升37點或升0.4％。恒生科技指數報5902，升32點或升0.6％。即月期指新報26991，升128點，高水32點。即月國指期貨報9336，升41點，高水13點。即月科指期貨新報5916，升31點，高水15點。

撰文：經濟通市場組

