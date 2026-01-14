  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

異動股｜海底撈飆9％創近8個月新高，創始人張勇時隔近四年重掌公司

14/01/2026

　　海底撈(06862)董事會大執位，現價升9％，報15.72元，該股成交約2645萬股，涉資4.13億元。盤中高見15.94元，創去年5月以來新高。

 

異動股｜海底撈飆9％創近8個月新高，創始人張勇時隔近四年重掌公司

（官網圖片）

 

　　海底撈公布，因服務於公司戰略發展的董事會組成及角色調整，苟軼群辭任公司執行董事及首席執行官，宋青辭任公司執行董事及提名委員會成員，及高潔辭任公司執行董事。海底撈創始人、董事會主席兼執行董事張勇已獲委任為公司首席執行官，自今日起生效。

 

　　公開資料顯示，2022年3月，創始人張勇卸任海底撈CEO，由被稱為「最牛服務員」的楊利娟接任；2024年7月，楊利娟辭任公司CEO，由苟軼群接任，但上任剛滿年半又遭撤換。

 

　　苟軼群辭任首席執行官職務後，將在集團統籌推動管理流程的智能化與自動化規劃，推動運營模式升級和智能中台建設，提升組織管理效率與決策效能；宋青將繼續擔任集團產品委員會主任一職。

 

　　現時，恒生指數報26959，升110點或升0.4％，主板成交近315億元。國企指數報9323，升37點或升0.4％。恒生科技指數報5902，升32點或升0.6％。即月期指新報26991，升128點，高水32點。即月國指期貨報9336，升41點，高水13點。即月科指期貨新報5916，升31點，高水15點。

 

撰文：經濟通市場組

 

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

569.500

異動股

00011

恒生銀行

154.300

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

169.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 569.500
  • 00011 恒生銀行
  • 154.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.000
  • 00970 新耀萊
  • 0.425
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 145.100
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 633.000
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 32.780
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.200
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 61.250
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 6.920
  • 目標︰$7.94
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.780
  • 09992 泡泡瑪特
  • 192.000
  • 02318 中國平安
  • 68.700
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.400
報章貼士
  • 06031 三一重工
  • 23.960
  • 目標︰$28.00
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 26.020
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 3.860
即時重點新聞

14/01/2026 17:15  《盤後部署》成交日日爆燈恒指直撲兩萬七關，AI當炒騰訊可追落後

14/01/2026 17:30  百度據報考慮將其香港上市地位升級為主要上市

14/01/2026 17:27  攜程：將積極配合市監總局調查，全面落實監管要求

14/01/2026 16:35  【恒生私有化】恒生銀行最後交易日平收告終報154.3元成交近97億元，本月27日正式除牌

14/01/2026 15:09  《Ａ股行情》交易所降槓桿，滬指收跌0.3%，兩市成交3.9萬億再破紀錄

14/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒６５億元，買騰訊沽中移動

14/01/2026 08:47  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物目標一成八，丘鈦去年多賺四倍惟遭花旗劈目標三成

14/01/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒７９６１，一周拆息較上日軟至２﹒０…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 對美出口瀉20%創最大跌幅，融資保證金比例回歸100%，攜程被調查新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股 | 海底撈創辦人重掌帥印，股價飆近一成可以點部署？其他內需股也可吼？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

國際要聞 | 泰國高鐵地盤嚴重意外，起重機擊中客運列車釀最少22死55傷新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

時光飛逝火速變72歲新文章
人氣文章

購物兵團

送機票！機場網店購物滿$3,500 即送星宇航空香港至台北來回機票
人氣文章

娛樂

宣萱怕「上癮」拒醫美，每日3小時護膚1招對抗皮膚下垂新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響
人氣文章

Art & Living Feature

January Art Map：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》
健康好人生 Health Channel
人氣文章
頭痛腦霧｜34歲女長期偏頭痛與腦霧，醫生揭缺1微量元素，建議多吃4類食物新文章
人氣文章
食物安全 │ 7款韓國嬰幼兒紫菜重金屬超標53倍，恐致腎衰竭損智力
人氣文章
冠心病成因及病徵？為甚麼糖尿病人要特別小心？通波仔手術怎樣做？病人應如何選擇支架？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 20:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事14/01/2026
神州經脈 | 對美出口瀉20%創最大跌幅，融資保證金比例回歸100%，攜程被調查
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區