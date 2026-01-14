  • 會員
阿里｜美國准對華出口英偉達H200芯片，阿里獲資金追捧再飆半成應如何部署？

14/01/2026

　　美國政府正式批准英偉達(US.NVDA)對中國出口其第二強大的人工智能(AI)芯片H200，據報阿里巴巴(09988)及字節跳動各有意訂購逾20萬顆，另有消息指阿里千問月活躍用戶突破1億，並將於明日（15日）發布重磅產品迭代，阿里雲近日又獲國際市場研究機構Omdia評為全球企業級MaaS市場領導者，加上有大行唱好，指阿里為AI主題首選股，在多個利好消息疊加下，阿里近期獲資金追捧，股價連日造好，今早（14日）再飆半成，貢獻早市恒指近半升幅，且開市未及半小時成交已逾70億元，半日成交逾200億元，佔大市成交13%，走勢甚有看頭，若想吸納應如何部署？

 

阿里｜美國准對華出口英偉達H200芯片，阿里獲資金追捧再飆半成應如何部署？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

 

美國准對華出口H200芯片，阿里及字節跳動皆擬訂購逾20萬顆

 

　　美國聯邦政府昨日（13日）公報顯示，美國放寬向中國出口英偉達H200芯片的監管規定，會出台一項預計將啟動該芯片對華出口的規則。根據規定，這些芯片在運往中國之前，將由第三方測試實驗室進行審查，以確認其技術性的人工智能能力。英偉達需要證明美國有足夠的H200芯片，而中國客戶則必須展示「充分的安全程序」，並且不能將芯片用於軍事目的。而外媒早前報道指，中國準備允許本地企業在特定商業用途下，向英偉達購買H200芯片。阿里巴巴與字節跳動已私下知會英偉達，兩家公司各自有意訂購超過20萬顆H200芯片。

 

　　但據科技媒體《The Information》引述兩位知情人士報道，中國政府本周告知部分科技公司，只有在用於大學研發實驗室等特殊情況下，才會批准採購英偉達的H200人工智能芯片，不過據報政府官員下達的指示刻意保持了模糊性，他們對科技公司表示，只有在「必要」時才能購買這些芯片，但並未明確界定何為「必要」，可能是為未來在中美關係改善的情況下鬆動立場留下空間。

 

據報阿里千問月活用戶突破1億，明日發布重磅產品迭代

 

　　據《科創板日報》報道，上線兩個月，阿里千問C端(消費者端)月活躍用戶數已突破1億，在學生和白領人群中增長迅猛。據多位行業人士透露，幾家競品流量平台此前已對千問 App作出限制。據悉，千問明日將發布重磅產品迭代。

 

　　據IT之家此前報道，去年12月10日，阿里巴巴宣布，千問公測23天月活突破3000萬。千問App於同年11月17日公測上線，基於全球第一開源模型通義千問Qwen打造，同步提供網頁和PC版。目前，阿里已成立千問C端事業群，由集團副總裁吳嘉負責。而阿里曾在內部溝通中提及，千問C端事業群的首要目標是將千問打造成為一款超級App，成為AI時代用戶的第一入口。未來還將進一步把千問打造成無處不在的AI助手，覆蓋眼鏡、PC、汽車等場景，旨在「讓每一個普通人都能隨時隨地使用AI，並持續從中受益」。

 

阿里｜美國准對華出口英偉達H200芯片，阿里獲資金追捧再飆半成應如何部署？

（AP圖片）

 

　　另外，阿里投資的PixVerse發布即時互動式AI影片生成工具，用家可變成電影導演，在影片生成過程中，控制影片的播放方式。用戶可指示影片角色哭泣、跳舞或擺姿勢，相關動作會在影片播放過程中即時顯示生效。PixVerse聯合創始人謝旭璋表示，即時AI影片生成可以創造「全新的商業模式」，這種模式的可能性包括使用者可影響短劇的劇情發展，或玩不受預設故事情節限制的「無限」電子遊戲。

 

阿里雲被評為全球企業級MaaS領導者，AI Agent開發獲先進評級

 

　　此外，阿里雲近日於國際市場研究機構Omdia發布的《全球企業級MaaS市場分析報告(2025)》中被評為市場領導者。報告以AI應用全生命周期視角制定評估框架，阿里雲在九項核心能力中，於基礎模型豐富性、模型精調、Agent開發與調度、成本優化策略及生產部署方式共五項獲評為「先進(Advanced)」評級，凸顯了阿里雲在支持企業釋放AI能力、推動數字轉型方面的綜合實力。

 

　　報告指，阿里雲在MaaS領域定位獨特，屬於全棧AI服務商，有別於純模型供應商或基礎設施服務商。阿里雲整合自研的Qwen模型、PAI計算平台及Model Studio應用平台，提供從開發到部署的全周期AI服務。Model Studio現已提供超過200個領先行業模型，並設有AI智能體商店，至今已支援用戶創建超過80萬個智能體，應用場景廣泛。

 

　　阿里雲智能首席技術官周靖人表示，Omdia的認可再次肯定集團持續致力支持企業大規模採用AI的決心。未來將繼續提供平台能力、基礎設施及先進模型，助力各行業自信地構建、部署及管理AI應用。

 

富瑞：AI為今年中國互聯網市場首要主題，首選阿里騰訊

 

　　富瑞發表研究報告，重申AI將繼續是2026年中國互聯網市場的首要主題，隨後是防守性的娛樂行業，以及具有長速發展前景的旅遊行業。該行提及，市場已將近期消費者情緒及月度行業商品交易總額(GMV)增長納入考量，中國內地9月季度GMV年增7.5%，至於10月和11月分別較去年同期增長4.9%和1.5%。富瑞將阿里巴巴及騰訊(00700)列為互聯網行業首選，緊隨其後是百度(09888)、攜程(09961)、網易(09999)、快手(01024)、騰訊音樂(01698)、京東(09618)、美團(03690)等。富瑞提及，快速電商行業關注點，正從低平均訂單價值(AOV)訂單轉向高AOV訂單，因為後者在行業健康發展的情況下擁有更高的每單位經濟。

 

　　另大和將阿里目標價由195元下調至191元，維持「買入」評級。大和預期，阿里第三季度客戶管理收入(CMR)增長將進一步放緩至個位數低位，按年增長2%，較原先預期的7至8%為低，主要受宏觀經濟影響。國家統計局數據顯示，線上零售銷售增長由2025年第三季度的7.5%放緩至10月的4.9%及11月的1.5%。另外，由於競爭加劇，各平台爭奪市場份額。對於即時商務，該行理解訂單量及GMV市場份額仍是阿里的首要目標，公司尋求最終成為即時商務市場領導者。對不斷增長的用戶基礎的投資將持續，並因競爭格局而波動。不過，預計阿里雲業務收入將在第三季度略有回升，按年增長35%，高於第一季度的26%及第二季度的34%，主要受內部人工智能工作負載及外部需求快速擴展所帶動。

 

熊麗萍：受益AI及雲業務進展獲資金追捧，惟160元以上未宜追入

 

阿里｜美國准對華出口英偉達H200芯片，阿里獲資金追捧再飆半成應如何部署？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，阿里近期於一眾科網股中表現較好，元旦假期後首日已在成交配合下急升，看來真的再有資金部署，事實上，除非不看好後市，否則無論主動或被動基金都很難沒有阿里，而科技板塊中如此大型的股份不外乎阿里及騰訊，若要指數上升不得不買，所以阿里上升是受資金推動。阿里於第四季表現反覆，但若看近期走勢，似乎140元有很強支持，應沒機會回至該處，若有貨可繼續持有，若無貨可看其會否消化一下買平些少，160元以上不需急於追入，若看技術位可留意150幾元。

 

　　熊麗萍又指，除受資金推動外，阿里昨日公布產品又有新進展，其大模型或雲業務若有新發展，對其股價有很大幫助，因大家一直擔心其電商業務，其實該業務若能保持平穩或有單位數增長已足夠，最重要反而要看雲業務能否保持如之前的三成幾增長，另其大模型雖有人用，但要不要付費也很重要，這亦要留意。不過，阿里在此方面有其優勢，加上自己有很多場景可以應用。

 

　　阿里半日升5.25%收報168.3元，連升4日，累計升幅18.02%，成交211.06億元。其他科技股亦普遍造好，騰訊升1.67%報638元，百度升2.04%報145.3元，快手升5.48%報82.75元，網易升0.54%報224元，嗶哩嗶哩(09626)升4.24%報255.8元，小米(01810)升0.53%報38.18元，惟美團跌2.96%報101.8元，京東跌0.26%報117.1元。

 

阿里｜美國准對華出口英偉達H200芯片，

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

另外，光大證券國際證券策略師伍禮賢，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評藥明系及大市，立即重溫

 

 

