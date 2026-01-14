  • 會員
異動股 | 阿里升逾3%成交極旺，美國准出口英偉達H200惟傳中方設限制

14/01/2026

異動股 | 阿里升逾3%成交極旺，美國准出口英偉達H200惟傳中方設限制

 

 

　　阿里(09988)現價升3.3%，報165.2元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅15.8%。該股交投強勁，開市未夠半小時成交約4113萬股，涉資67.38億元。

 

　　美國聯邦政府周二（13日）公報顯示，美國放寬向中國出口H200晶片的監管規定，會出台一項預計將啟動該晶片對華出口的規則。

 

　　但據科技媒體《The Information》引述兩位知情人士報道，中國政府本周告知部分科技公司，只有在用於大學研發實驗室等特殊情況下，才會批准採購英偉達的H200人工智能晶片，不過據報政府官員下達的指示刻意保持了模糊性，他們對科技公司表示，只有在「必要」時才能購買這些晶片，但並未明確界定何為「必要」，可能是為未來在中美關係改善的情況下鬆動立場留下空間。

 

　　AI股普遍造好；商湯(00020)升1.2%，報2.54元；第四範式(06682)升3.1%，報57.55元；智譜(02513)升12.5%，報204.6元；MINIMAX-WP(00100)升2.2%，報373元；金山雲(03896)升1.5%，報6.85元。

 

　　現時，恒生指數報26956，升107點或升0.4%，主板成交逾441億元。國企指數報9316，升31點或升0.3%。恒生科技指數報5907，升38點或升0.6%。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

