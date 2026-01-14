  • 會員
異動股｜阿里健康飆15％創三年高，獨家首發全球首個醫嬰兒血管瘤外用藥

14/01/2026

　　阿里健康(00241)現價升15％，報7.52元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅36.5％。該股成交約3.75億股，涉資26.79億元。盤中高見7.55元，見近三年高。

 

異動股｜阿里健康飆15％創三年高，獨家首發全球首個醫嬰兒血管瘤外用藥

（官網圖片）

 

　　全球首個且目前唯一獲批用於治療「增殖期淺表性嬰兒血管瘤」的外用凝膠製劑馬來酸噻嗎洛爾凝膠（商品名：貝美淨），在阿里健康全網獨家首發。該藥物是由北京梅爾森醫藥技術開發有限公司歷時十二年自主研發的改良型新藥，於2025年9月30日獲國家葯監局批准上市，標誌著我國在該疾病領域實現了從跟跑到領跑的關鍵跨越。

 

　　現時，恒生指數報27067，升219點或升0.8％，主板成交超過1522億元。國企指數報9359，升73點或升0.8％。恒生科技指數報5956，升86點或升1.5％。即月期指新報27105，升242點，高水37點。即月國指期貨報9375，升80點，高水16點。即月科指期貨新報5972，升87點，高水20點。

 

撰文：經濟通市場組

 

撰文：經濟通市場組

14/01/2026 17:15  《盤後部署》成交日日爆燈恒指直撲兩萬七關，AI當炒騰訊可追落後

14/01/2026 17:30  百度據報考慮將其香港上市地位升級為主要上市

14/01/2026 17:27  攜程：將積極配合市監總局調查，全面落實監管要求

14/01/2026 16:35  【恒生私有化】恒生銀行最後交易日平收告終報154.3元成交近97億元，本月27日正式除牌

14/01/2026 15:09  《Ａ股行情》交易所降槓桿，滬指收跌0.3%，兩市成交3.9萬億再破紀錄

14/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒６５億元，買騰訊沽中移動

14/01/2026 08:47  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物目標一成八，丘鈦去年多賺四倍惟遭花旗劈目標三成

14/01/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒７９６１，一周拆息較上日軟至２﹒０…

