異動股｜阿里健康飆15％創三年高，獨家首發全球首個醫嬰兒血管瘤外用藥

阿里健康(00241)現價升15％，報7.52元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅36.5％。該股成交約3.75億股，涉資26.79億元。盤中高見7.55元，見近三年高。

（官網圖片）

全球首個且目前唯一獲批用於治療「增殖期淺表性嬰兒血管瘤」的外用凝膠製劑馬來酸噻嗎洛爾凝膠（商品名：貝美淨），在阿里健康全網獨家首發。該藥物是由北京梅爾森醫藥技術開發有限公司歷時十二年自主研發的改良型新藥，於2025年9月30日獲國家葯監局批准上市，標誌著我國在該疾病領域實現了從跟跑到領跑的關鍵跨越。

現時，恒生指數報27067，升219點或升0.8％，主板成交超過1522億元。國企指數報9359，升73點或升0.8％。恒生科技指數報5956，升86點或升1.5％。即月期指新報27105，升242點，高水37點。即月國指期貨報9375，升80點，高水16點。即月科指期貨新報5972，升87點，高水20點。

撰文：經濟通市場組

