內需股 | 海底撈創辦人重掌帥印，股價飆近一成可以點部署？其他內需股也可吼？

內需板塊餐飲龍頭海底撈(06862)最新公布人事變動，創辦人張勇時隔四年重掌公司擔任CEO，消息刺激海底撈股價今日（14日）急升近一成。花旗對張勇重掌CEO看法正面，指創辦人往往更聚焦收入帶動的利潤增長，並具強大執行力與突破創新能力，海底撈於內需股中或可看高一線，應如何部署？中央早前表明今年經濟工作重點任務為「堅持內需主導，建設強大國內市場」，人民銀行日前也提出著力擴大內需，有哪些內需股也可吼？

（海底撈網頁截圖）

海底撈苟軼群辭任CEO張勇接任 或有更激進結構性調整

海底撈公布，因服務於公司戰略發展的董事會組成及角色調整，苟軼群辭任公司執行董事及首席執行官，宋青辭任公司執行董事及提名委員會成員，及高潔辭任公司執行董事。海底撈創始人、董事會主席兼執行董事張勇已獲委任為公司首席執行官，自昨日(13日)起生效。公開資料顯示，2022年3月，創始人張勇卸任海底撈CEO，由被稱為「最牛服務員」的楊利娟接任；2024年7月，楊利娟辭任公司CEO，由苟軼群接任，但上任剛滿年半又遭撤換。苟軼群辭任首席執行官職務後，將在集團統籌推動管理流程的智能化與自動化規劃，推動運營模式升級和智能中台建設，提升組織管理效率與決策效能；宋青將繼續擔任集團產品委員會主任一職。

據《界面新聞》從業內人士處獲悉，張勇時隔4年重新擔任CEO，或與他未來要主抓的「紅石榴計劃」有關。海底撈的「紅石榴計劃」是公司2024年8月推出的多品牌孵化戰略，以內部創業和集團賦能為核心，試圖製造第二增長曲線。公司在2024和2025年上半年，都做到「副牌店開得比正牌店」還多，2024年包含焰請烤肉鋪子、小嗨愛炸等副牌店開出74家，多於海底撈品牌店新開的62家。截至去年6月底，海底撈已經營運了14個餐飲第二品牌，共計126家餐廳，而2025年上半年只新開了海底撈品牌自營餐廳25家，加盟餐廳3家。張勇的回歸意味著海底撈未來的戰略判斷會更集中，執行更強調結果導向，而非流程治理。因此，海底撈或將面臨更為激進的結構性調整。

花旗對張勇重掌CEO看法正面 料收入增長重新加快看19.7元

花旗發表研究報告指，海底撈創始人兼主席張勇重掌首席執行官一職，在內地消費品領域，這不僅是執行力提升的強烈訊號，亦是增長重新加速的領先指標。

該行對張勇回歸持正面看法，因為創辦人往往更聚焦於收入帶動的利潤增長，並具備強大的執行力與突破創新能力。在去年下半年翻枱率趨穩、翻新門店效率提升，及新業務的銷售貢獻所支持下，預計公司的收入增長將重新加快，維持「買入」評級，續予目標價19.7元。

人行：繼續實施適度寬鬆幣策 著力擴大內需穩定社會預期

上月召開的中央經濟工作會議明確2026年經濟工作重點任務為「堅持內需主導，建設強大國內市場」。而人民銀行上周召開2026年工作會議，指要繼續實施適度寬鬆貨幣政策，發揮增量政策和存量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度；增強宏觀政策前瞻性、針對性和協同性，著力擴大內需、優化供應，防範化解風險、穩定社會預期。

會議要求，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕及社會融資條件相對寬鬆，引導金融總量合理增長、信貸投放均衡，又指將促進經濟高質量發展、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量。會議又要求完善結構性貨幣政策工具體系，優化工具設計和管理，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域的金融支持；用好服務消費與養老再貸款，推動加大服務消費領域信貸投放。

中央今年續推消費品以舊換新 新增智能產品補貼

值得一提，中央早前表明2026年會繼續支持消費品以舊換新。國家發改委、財政部去年12月30日下發通知，明確2026年繼續實施「兩新」政策，並優化支持範圍、補貼標準、實施機制等，並已向地方提前下達2026年第一批625億元(人民幣．下同)超長期特別國債，支持消費品以舊換新資金計劃。國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室副主任鄒蘊涵介紹，2026年的消費品以舊換新政策重在產品向新，新增了智能產品的補貼，消費者在購買比如AR眼鏡之類的智能化產品時，也可以享受消費品以舊換新的補貼，這種是將人工智能等新的產品進一步加快推向普通群眾生活，讓高質智能產品更好地走進日常生活。

據通知提到，將支持家電以舊換新，個人消費者購買冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器等6類家電中1級能源效率或水效標準的產品，以產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過1500元。又支持數碼和智能產品購新，個人消費者購買手機、平板、智能手錶手環、智能眼鏡等4類產品(單件銷售價格不超過6000元)，以產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。

（AP圖片）

花旗：內地消費板塊聚焦盈利增長可持續性 首選海底撈安踏美的等

花旗預期今年投資者在中國消費板塊中，將重新平衡「價值型」及「增長型」的投資組合配置。該行對於今年政府在通脹較低的環境下，能否即時大幅刺激消費持保守看法，因此選股策略將聚焦於企業盈利增長的可持續程度，在非必需消費品領域的首選包括海底撈、安踏體育(02020)、泡泡瑪特(09992)、美的集團(00300)及亞朵集團(US.ATAT)；在必需消費品領域首選華潤啤酒(00291)、毛戈平(01318)及東鵬飲料(滬:605499)。另若今年中國消費復甦程度好過預期，預計李寧(02331)、中國中免(01880)及海天味業(03288)(滬:603288)的表現將跑贏大市。

中國銀河證券則指，在多重積極因素共振下，港股市場交投活躍度有望持續上升，預計港股整體震盪上行。配置方面，建議關注以下板塊：(1)科技板塊仍是中長期投資主線，在產業鏈漲價、併購重組、國產化替代等多重利好共振下，有望震盪上行；(2)消費板塊有望持續受益於政策支持，且當前估值處於相對低位，中長期上漲空間較大，後續需關注政策落地力度及消費數據改善情況。

李偉傑：海底撈中線看好14.4元可部署 家電股也可吼美的84元可吸

（李偉傑facebook截圖）

天風國際李偉傑指，去年年尾已見有資金再部署內需股，其中海底撈股價去年10月在港股挨近高位時開始觸底反彈，某程度內需股正炒作反彈，當然今次張勇再任海底撈CEO，市場期望會高。記得張勇當年辭任CEO，因早前公司過度擴張，且2021年疫情期間嚴重虧損，所以轉由其他人做，惟現時隨著疫情過去，期望增長引擎再出現。而以往海底撈的翻枱率狀況較受關注，以去年中期業績所見，仍可維持3.8次，雖比2024年平均4.1次低，但往後張勇或推出更多吸引顧客招數，今次股價反彈可能反映市場對公司創辦人野心再度擴展有期望，當然往後要視乎整體方針會否帶來刺激。

李偉傑續指，過去一年零售消費股表現各異，惟家電股較平穩，盈利保持理想。雖然內地支持內需，有利長遠經濟發展，但很難靠單一消費品受市場關注，始終不同品牌帶來不同選項，尤其在餐飲或茶飲方面選擇較多，難整個板塊造好，要視乎個別企業能否突圍而出。而整個零售板塊今年相信仍會有政策扶持，惟要看消費能力可否於股市財富效應下伸延出來，期望今年零售消費行情可有較大逐步回升動力。其中海底撈由去年底起走勢一浪高於一浪，若有機會回吐可再吼，見其之前幾次挨近50天線都有較明顯支持，而現時50天線處於14元附近，其實從長線角度來看，250天線約14.4元已可考慮，故可於14至14.4元開始部署，中線可看好，但要留意內地餐飲選擇多，行業競爭相當激烈。

至於家電股，李偉傑認為海爾智家(06690)及美的都可以吼，始終從過去一兩年營運數據所見維持雙位數增長，其平穩增長狀況令投資者受震盪性低，即使去年4月出現關稅戰，也未見其營收受很大衝擊，有一定防守力，美的去年更曾公布有機械人業務，往後可依靠本業強大的生產鏈及研發能力拓展新業務，美的股價挨近上月防守位84元已開始變得吸引，以現時約13倍市盈率，有5厘以上股息，84元附近值得開始吸納。另外，個別體育用品股如李寧經過較長時間調整，差不多由2021年開始大跌浪，至去年出現橫行狀況，雖從投資角度來看不算很可取，但過去兩季走勢比同業理想，始終去到較低基數，往後若維持在本業上推進，可能在不同運動服裝做更多推廣，或者出現多品牌效應，仍有機會看高一線，約18至18.5元可開始收集。至於啤酒股上季至今表現都不太理想，資金流入未見好轉，宜先行觀望。

海底撈今日升9.15%收報15.74元，成交19.33億元。其他內地餐飲股也普遍造好，九毛九(09922)升5.38%報1.96元，呷哺呷哺(00520)升1.33%報0.76元，海倫司(09869)升6.67%報0.96元，惟百勝中國(09987)跌0.32%報379.2元。其他內需股升跌不一，李寧升1.41%報19.37元，安踏升1.18%報81.15元，潤啤跌0.84%報26.02元，青啤(00168)跌0.3%報50.15元，海爾智家跌0.3%報26.38元，美的升0.36%報84.6元，蒙牛乳業(02319)升0.07%報15.12元，康師傅(00322)升1.34%報12.07元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此







其他內需股相關新聞：

港股 | 午市前瞻 | 爆買阿里撐港股料4月挑戰兩萬九 海底撈大執位仍須以業績說話

《外資精點》摩通上調毛戈平目標價至130元，維持「增持」評級

《外資精點》大和上調康師傅控股評級至「優於大市」，目標價升至13元

《異動股》海底撈飆9%創近8個月新高，創始人張勇時隔近四年重掌公司

《異動股》內需股反彈農夫山泉升6%，A股上升財富效應疊加春節長假將至

海底撈(06862)：苟軼群已辭任公司首席執行官，張勇接任





【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇