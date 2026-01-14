  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

內需股 | 海底撈創辦人重掌帥印，股價飆近一成可以點部署？其他內需股也可吼？

14/01/2026

　　內需板塊餐飲龍頭海底撈(06862)最新公布人事變動，創辦人張勇時隔四年重掌公司擔任CEO，消息刺激海底撈股價今日（14日）急升近一成。花旗對張勇重掌CEO看法正面，指創辦人往往更聚焦收入帶動的利潤增長，並具強大執行力與突破創新能力，海底撈於內需股中或可看高一線，應如何部署？中央早前表明今年經濟工作重點任務為「堅持內需主導，建設強大國內市場」，人民銀行日前也提出著力擴大內需，有哪些內需股也可吼？

 

內需股 | 海底撈創辦人重掌帥印，股價飆近一成可以點部署？其他內需股也可吼？

（海底撈網頁截圖）

 

海底撈苟軼群辭任CEO張勇接任　或有更激進結構性調整

 

　　海底撈公布，因服務於公司戰略發展的董事會組成及角色調整，苟軼群辭任公司執行董事及首席執行官，宋青辭任公司執行董事及提名委員會成員，及高潔辭任公司執行董事。海底撈創始人、董事會主席兼執行董事張勇已獲委任為公司首席執行官，自昨日(13日)起生效。公開資料顯示，2022年3月，創始人張勇卸任海底撈CEO，由被稱為「最牛服務員」的楊利娟接任；2024年7月，楊利娟辭任公司CEO，由苟軼群接任，但上任剛滿年半又遭撤換。苟軼群辭任首席執行官職務後，將在集團統籌推動管理流程的智能化與自動化規劃，推動運營模式升級和智能中台建設，提升組織管理效率與決策效能；宋青將繼續擔任集團產品委員會主任一職。

 

　　據《界面新聞》從業內人士處獲悉，張勇時隔4年重新擔任CEO，或與他未來要主抓的「紅石榴計劃」有關。海底撈的「紅石榴計劃」是公司2024年8月推出的多品牌孵化戰略，以內部創業和集團賦能為核心，試圖製造第二增長曲線。公司在2024和2025年上半年，都做到「副牌店開得比正牌店」還多，2024年包含焰請烤肉鋪子、小嗨愛炸等副牌店開出74家，多於海底撈品牌店新開的62家。截至去年6月底，海底撈已經營運了14個餐飲第二品牌，共計126家餐廳，而2025年上半年只新開了海底撈品牌自營餐廳25家，加盟餐廳3家。張勇的回歸意味著海底撈未來的戰略判斷會更集中，執行更強調結果導向，而非流程治理。因此，海底撈或將面臨更為激進的結構性調整。

 

花旗對張勇重掌CEO看法正面　料收入增長重新加快看19.7元

 

　　花旗發表研究報告指，海底撈創始人兼主席張勇重掌首席執行官一職，在內地消費品領域，這不僅是執行力提升的強烈訊號，亦是增長重新加速的領先指標。

 

　　該行對張勇回歸持正面看法，因為創辦人往往更聚焦於收入帶動的利潤增長，並具備強大的執行力與突破創新能力。在去年下半年翻枱率趨穩、翻新門店效率提升，及新業務的銷售貢獻所支持下，預計公司的收入增長將重新加快，維持「買入」評級，續予目標價19.7元。

 

人行：繼續實施適度寬鬆幣策　著力擴大內需穩定社會預期

 

　　上月召開的中央經濟工作會議明確2026年經濟工作重點任務為「堅持內需主導，建設強大國內市場」。而人民銀行上周召開2026年工作會議，指要繼續實施適度寬鬆貨幣政策，發揮增量政策和存量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度；增強宏觀政策前瞻性、針對性和協同性，著力擴大內需、優化供應，防範化解風險、穩定社會預期。

 

　　會議要求，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕及社會融資條件相對寬鬆，引導金融總量合理增長、信貸投放均衡，又指將促進經濟高質量發展、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量。會議又要求完善結構性貨幣政策工具體系，優化工具設計和管理，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域的金融支持；用好服務消費與養老再貸款，推動加大服務消費領域信貸投放。

 

中央今年續推消費品以舊換新　新增智能產品補貼

 

　　值得一提，中央早前表明2026年會繼續支持消費品以舊換新。國家發改委、財政部去年12月30日下發通知，明確2026年繼續實施「兩新」政策，並優化支持範圍、補貼標準、實施機制等，並已向地方提前下達2026年第一批625億元(人民幣．下同)超長期特別國債，支持消費品以舊換新資金計劃。國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室副主任鄒蘊涵介紹，2026年的消費品以舊換新政策重在產品向新，新增了智能產品的補貼，消費者在購買比如AR眼鏡之類的智能化產品時，也可以享受消費品以舊換新的補貼，這種是將人工智能等新的產品進一步加快推向普通群眾生活，讓高質智能產品更好地走進日常生活。

 

　　據通知提到，將支持家電以舊換新，個人消費者購買冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器等6類家電中1級能源效率或水效標準的產品，以產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過1500元。又支持數碼和智能產品購新，個人消費者購買手機、平板、智能手錶手環、智能眼鏡等4類產品(單件銷售價格不超過6000元)，以產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。

 

內需股 | 海底撈創辦人重掌帥印，股價飆近一成可以點部署？其他內需股也可吼？

（AP圖片）

 

花旗：內地消費板塊聚焦盈利增長可持續性　首選海底撈安踏美的等

 

　　花旗預期今年投資者在中國消費板塊中，將重新平衡「價值型」及「增長型」的投資組合配置。該行對於今年政府在通脹較低的環境下，能否即時大幅刺激消費持保守看法，因此選股策略將聚焦於企業盈利增長的可持續程度，在非必需消費品領域的首選包括海底撈、安踏體育(02020)、泡泡瑪特(09992)、美的集團(00300)及亞朵集團(US.ATAT)；在必需消費品領域首選華潤啤酒(00291)、毛戈平(01318)及東鵬飲料(滬:605499)。另若今年中國消費復甦程度好過預期，預計李寧(02331)、中國中免(01880)及海天味業(03288)(滬:603288)的表現將跑贏大市。

 

　　中國銀河證券則指，在多重積極因素共振下，港股市場交投活躍度有望持續上升，預計港股整體震盪上行。配置方面，建議關注以下板塊：(1)科技板塊仍是中長期投資主線，在產業鏈漲價、併購重組、國產化替代等多重利好共振下，有望震盪上行；(2)消費板塊有望持續受益於政策支持，且當前估值處於相對低位，中長期上漲空間較大，後續需關注政策落地力度及消費數據改善情況。

 

李偉傑：海底撈中線看好14.4元可部署　家電股也可吼美的84元可吸    

 

內需股 | 海底撈創辦人重掌帥印，股價飆近一成可以點部署？其他內需股也可吼？

（李偉傑facebook截圖）

 

　　天風國際李偉傑指，去年年尾已見有資金再部署內需股，其中海底撈股價去年10月在港股挨近高位時開始觸底反彈，某程度內需股正炒作反彈，當然今次張勇再任海底撈CEO，市場期望會高。記得張勇當年辭任CEO，因早前公司過度擴張，且2021年疫情期間嚴重虧損，所以轉由其他人做，惟現時隨著疫情過去，期望增長引擎再出現。而以往海底撈的翻枱率狀況較受關注，以去年中期業績所見，仍可維持3.8次，雖比2024年平均4.1次低，但往後張勇或推出更多吸引顧客招數，今次股價反彈可能反映市場對公司創辦人野心再度擴展有期望，當然往後要視乎整體方針會否帶來刺激。

 

　　李偉傑續指，過去一年零售消費股表現各異，惟家電股較平穩，盈利保持理想。雖然內地支持內需，有利長遠經濟發展，但很難靠單一消費品受市場關注，始終不同品牌帶來不同選項，尤其在餐飲或茶飲方面選擇較多，難整個板塊造好，要視乎個別企業能否突圍而出。而整個零售板塊今年相信仍會有政策扶持，惟要看消費能力可否於股市財富效應下伸延出來，期望今年零售消費行情可有較大逐步回升動力。其中海底撈由去年底起走勢一浪高於一浪，若有機會回吐可再吼，見其之前幾次挨近50天線都有較明顯支持，而現時50天線處於14元附近，其實從長線角度來看，250天線約14.4元已可考慮，故可於14至14.4元開始部署，中線可看好，但要留意內地餐飲選擇多，行業競爭相當激烈。

 

　　至於家電股，李偉傑認為海爾智家(06690)及美的都可以吼，始終從過去一兩年營運數據所見維持雙位數增長，其平穩增長狀況令投資者受震盪性低，即使去年4月出現關稅戰，也未見其營收受很大衝擊，有一定防守力，美的去年更曾公布有機械人業務，往後可依靠本業強大的生產鏈及研發能力拓展新業務，美的股價挨近上月防守位84元已開始變得吸引，以現時約13倍市盈率，有5厘以上股息，84元附近值得開始吸納。另外，個別體育用品股如李寧經過較長時間調整，差不多由2021年開始大跌浪，至去年出現橫行狀況，雖從投資角度來看不算很可取，但過去兩季走勢比同業理想，始終去到較低基數，往後若維持在本業上推進，可能在不同運動服裝做更多推廣，或者出現多品牌效應，仍有機會看高一線，約18至18.5元可開始收集。至於啤酒股上季至今表現都不太理想，資金流入未見好轉，宜先行觀望。

 

　　海底撈今日升9.15%收報15.74元，成交19.33億元。其他內地餐飲股也普遍造好，九毛九(09922)升5.38%報1.96元，呷哺呷哺(00520)升1.33%報0.76元，海倫司(09869)升6.67%報0.96元，惟百勝中國(09987)跌0.32%報379.2元。其他內需股升跌不一，李寧升1.41%報19.37元，安踏升1.18%報81.15元，潤啤跌0.84%報26.02元，青啤(00168)跌0.3%報50.15元，海爾智家跌0.3%報26.38元，美的升0.36%報84.6元，蒙牛乳業(02319)升0.07%報15.12元，康師傅(00322)升1.34%報12.07元。

 

內需股 | 海底撈創辦人重掌帥印，股價飆近一成可以點部署？其他內需股也可吼？

 

內需股 | 海底撈創辦人重掌帥印，股價飆近一成可以點部署？其他內需股也可吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


其他內需股相關新聞：
港股 | 午市前瞻 | 爆買阿里撐港股料4月挑戰兩萬九 海底撈大執位仍須以業績說話
《外資精點》摩通上調毛戈平目標價至130元，維持「增持」評級
《外資精點》大和上調康師傅控股評級至「優於大市」，目標價升至13元
《異動股》海底撈飆9%創近8個月新高，創始人張勇時隔近四年重掌公司
《異動股》內需股反彈農夫山泉升6%，A股上升財富效應疊加春節長假將至
海底撈(06862)：苟軼群已辭任公司首席執行官，張勇接任

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

569.500

異動股

00011

恒生銀行

154.300

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

169.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 569.500
  • 00011 恒生銀行
  • 154.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.000
  • 00970 新耀萊
  • 0.425
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 145.100
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 633.000
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 32.780
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.200
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 61.250
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 6.920
  • 目標︰$7.94
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.780
  • 09992 泡泡瑪特
  • 192.000
  • 02318 中國平安
  • 68.700
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.400
報章貼士
  • 06031 三一重工
  • 23.960
  • 目標︰$28.00
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 26.020
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 3.860
即時重點新聞

14/01/2026 17:15  《盤後部署》成交日日爆燈恒指直撲兩萬七關，AI當炒騰訊可追落後

14/01/2026 17:30  百度據報考慮將其香港上市地位升級為主要上市

14/01/2026 17:27  攜程：將積極配合市監總局調查，全面落實監管要求

14/01/2026 16:35  【恒生私有化】恒生銀行最後交易日平收告終報154.3元成交近97億元，本月27日正式除牌

14/01/2026 15:09  《Ａ股行情》交易所降槓桿，滬指收跌0.3%，兩市成交3.9萬億再破紀錄

14/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒６５億元，買騰訊沽中移動

14/01/2026 08:47  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物目標一成八，丘鈦去年多賺四倍惟遭花旗劈目標三成

14/01/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒７９６１，一周拆息較上日軟至２﹒０…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 對美出口瀉20%創最大跌幅，融資保證金比例回歸100%，攜程被調查新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股 | 海底撈創辦人重掌帥印，股價飆近一成可以點部署？其他內需股也可吼？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

國際要聞 | 泰國高鐵地盤嚴重意外，起重機擊中客運列車釀最少22死55傷新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

送機票！機場網店購物滿$3,500 即送星宇航空香港至台北來回機票
人氣文章

搵食地圖

麥當勞新甜品︱ KITKAT開心果味新地筒只售$8！四重滋味開心果芭菲＋新地筒配黑朱古力威化新文章
人氣文章

熱話 Feature

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

2026金球獎紅毯珠寶：Lisa戴全新Bvlgari高級珠寶、Miley Cyrus搶眼Tiffany & Co祖母綠項鍊、Selena Gomez閃耀Chanel耳環新文章
人氣文章

先行入手．Onki Chan

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹
人氣文章

電影寓言．朱相楠

經典電影回顧：《8米厘感官謀殺》，暴力以外的人性反響
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食用安全｜藍莓洗法錯誤恐農藥滲入果肉，營養師教你正確清洗方法
人氣文章
扁平足救星丨日本爆紅神級鞋墊，日行2萬步不怕腳痛新文章
人氣文章
冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食療推介新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 20:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事14/01/2026
神州經脈 | 對美出口瀉20%創最大跌幅，融資保證金比例回歸100%，攜程被調查
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區