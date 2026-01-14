港股 | 午市前瞻 | 爆買阿里撐港股料4月挑戰兩萬九 海底撈大執位仍須以業績說話

美國12月份消費物價指數(CPI)按年升2.7%，按月則升0.3%，兩者均符預期，支持市場對美聯儲年中減息的預期。盡管中概股隔晚回吐，港股今早強勢不改，最大主力阿里(09988)在211億元成交配合下大漲半成，直接拉動恒指重新收復兩萬七，半日收報27092，升244點或0.9%；恒生中國企業指數報9367，升81點或0.9%。恒生科技指數報5959，升89點或1.5%。半日主板成交近1627億元。

（Shutterstock圖片）

溫鋼城：阿里破位無難度，炒AI概念快手比「小龍小虎」更值博

港股關鍵水平27000展開好淡攻防，昨日恒指升抵27000後受阻回落，但好方今早明顯發力死守27000支持，重磅股阿里巴巴(09988)頓時成兵家必爭之地，今早起成交量明顯放量提升，半日已成交超過210億元，升幅逐步擴大至約5%。據《經濟通HV2報價系統》顯示，阿里單計上午已獲淨主動買入近64億元，其中超大戶主動買沽比率更達77比23，明顯有大型資金猛灌阿里為港股護航。

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，現時港股發力展開升勢後，重磅阿里助攻必不可少，預計今季內挑戰去年高位186.2元無難度，下方支持則看160元。

溫鋼城解釋，阿里本身具多元概念，AI、晶片及雲服務等業務都為市場關注重點，雖然因應電商業務拖累預計全財年獲利將倒退約三成半，但現時市場對AI憧憬抵銷利淡預期，無礙今季內升勢攀高。他建議，現價再追入會較為蝕底，但怕錯失時機可以先行追入，如回落至155元便可加倉溝貨，以目前市底強勢阿里一定旺場。

對於大市，溫鋼城認為今個月內即有機會突破去年高位27381，4月底前預測挑戰29000，全年目標高位為31000，其中撐市主力會為AI股。但他強調，近日熱炒的「GPU四小龍」以及「AI六小虎」等概念仍以炒概念為主，若以長期持有投資而言不值揸，有賺幅便應出貨獲利。相反，AI概念他寧願更為留意龍頭股，快手(01024)便為重磅股以外最值博股份，可靈AI在外地受歡迎程度更帶旺市場對國產AI憧憬，現價追入亦無妨，待回落至73元更值博位可以溝貨。

海底撈滾起望見18元，破位需待業績有突破

在內地「谷AI振內需」之際，內需板塊餐飲龍頭海底撈(06862)最新公布人事變動，創辦人張勇時隔四年重掌公司，歸位擔任CEO一職，新上任半年的原CEO苟軼群將調往推動集團管理流程的智能化與自動化規劃；消息刺激海底撈股價半日急升逾7%。原CEO專注「智能化與自動化」令海底撈有機會炒作AI、機械人等熱門概念，溫鋼城認為公司追趕潮流亦可以理解，所謂「有故事無事故」，跟上熱門主題概念一定有助股價表現，疊加張勇歸位利好，股價重上去年高位18元指日可待，但能否進一步上破20元長期阻力位，則還看業績實數，有表現有增長才能支撐長期表現。

雖然內地明言谷內需為今年頭號任務，但溫鋼城認為所謂谷內需亦會以家電和電動車為主，餐飲類別的海底撈未必能直接受惠，同時零售類股份如體品股及餐飲股亦未見特別標青，仍有待更多消息出台。他又提到，假設海底撈真的大力發展智能化管理，所需投入亦會加大成本開支，對業績上可能會有壓力，料短期內仍以概念為主。

海底撈股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

快手股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組



其他內需股相關新聞：

內需股 | 海底撈創辦人重掌帥印，股價飆近一成可以點部署？其他內需股也可吼？

《外資精點》摩通上調毛戈平目標價至130元，維持「增持」評級

《外資精點》大和上調康師傅控股評級至「優於大市」，目標價升至13元

《異動股》海底撈飆9%創近8個月新高，創始人張勇時隔近四年重掌公司

《異動股》內需股反彈農夫山泉升6%，A股上升財富效應疊加春節長假將至

海底撈(06862)：苟軼群已辭任公司首席執行官，張勇接任





當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票