  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

花旗上調今年底恒指目標至30000點，H股首選名單增紫金等三股

14/01/2026

　　花旗發表研究報告指，近期內地政府的公告等均對市場構成利好。該行對內地及香港股市轉向更積極看法，調升指數目標以反映2026年預期每股盈利增長加速。維持對科技、醫療保健、互聯網板塊的增持評級，並新增基礎材料板塊；將消費板塊下調至「中性」，汽車板塊下調至「減持」。該行相對偏好H股而非A股。

 

花旗上調今年底恒指目標至30000點，H股首選名單增紫金等三股

 

　　在H股首選名單中，該行新增紫金礦業(02899)、康耐特(02276)及藍思科技(06613)，同時保留騰訊(00700)、友邦保險(01299)、恒瑞醫藥(01276)、攜程(09961)等。隨著中央經濟工作會議對外部因素給出更樂觀評估，且對經濟放緩似乎展現更高容忍度，該行預測政策將溫和擴張，包括約1萬億元財政刺激、20基點降息及50基點降準。

 

　　根據市場共識，恒生指數每股盈利增長將從2025年預期的2.2%加速至2026年預期的9.1%，其中互聯網板塊貢獻度提升，主因「反內捲」措施有望緩解外賣行業競爭。市場對汽車板塊的盈利預期似過高。

 

　　基於更佳的盈利增長前景，該行將2026年底恒生指數目標由28800點上調至30000點、滬深300指數目標由4900點上調至5300點、MSCI中國指數目標由95點上調至99點。以全球視角看，恒指2026年預估市盈率11.9倍、市帳率1.3倍估值偏低。聯儲降息預期及更多優質A+H股在港上市，使該行更青睞H股。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

569.500

異動股

00011

恒生銀行

154.300

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

169.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 569.500
  • 00011 恒生銀行
  • 154.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.000
  • 00970 新耀萊
  • 0.425
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 145.100
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 633.000
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 32.780
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.200
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 61.250
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 6.920
  • 目標︰$7.94
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.780
  • 09992 泡泡瑪特
  • 192.000
  • 02318 中國平安
  • 68.700
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.400
報章貼士
  • 06031 三一重工
  • 23.960
  • 目標︰$28.00
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 26.020
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 3.860
即時重點新聞

14/01/2026 17:15  《盤後部署》成交日日爆燈恒指直撲兩萬七關，AI當炒騰訊可追落後

14/01/2026 17:30  百度據報考慮將其香港上市地位升級為主要上市

14/01/2026 17:27  攜程：將積極配合市監總局調查，全面落實監管要求

14/01/2026 16:35  【恒生私有化】恒生銀行最後交易日平收告終報154.3元成交近97億元，本月27日正式除牌

14/01/2026 15:09  《Ａ股行情》交易所降槓桿，滬指收跌0.3%，兩市成交3.9萬億再破紀錄

14/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒６５億元，買騰訊沽中移動

14/01/2026 08:47  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物目標一成八，丘鈦去年多賺四倍惟遭花旗劈目標三成

14/01/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒７９６１，一周拆息較上日軟至２﹒０…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 對美出口瀉20%創最大跌幅，融資保證金比例回歸100%，攜程被調查新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股 | 海底撈創辦人重掌帥印，股價飆近一成可以點部署？其他內需股也可吼？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

國際要聞 | 泰國高鐵地盤嚴重意外，起重機擊中客運列車釀最少22死55傷新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

美製F-16金玉其外，飛行員命懸一線 4新文章
人氣文章

搵食地圖

沙田馬場百勝廳︱團年訂座75折＋直擊賽事＋身分證有「馬」字、屬馬送$500優惠券＋賀年禮品新文章
人氣文章

購物兵團

送機票！機場網店購物滿$3,500 即送星宇航空香港至台北來回機票
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

運動內搭必備：選對健身內褲，輕鬆應對每一次伸展 新文章
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中風危機｜30歲男冬天沖熱水涼後腦中風，醫生提醒寒流2大行為要避免
人氣文章
精神健康 │ 29歲韓國男歌手驚傳離世，患思覺失調10年病情惡化
人氣文章
滾筒全身按摩，10分鐘快速放鬆肌肉筋膜，提升柔軟度
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 20:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事14/01/2026
神州經脈 | 對美出口瀉20%創最大跌幅，融資保證金比例回歸100%，攜程被調查
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區