花旗上調今年底恒指目標至30000點，H股首選名單增紫金等三股

花旗發表研究報告指，近期內地政府的公告等均對市場構成利好。該行對內地及香港股市轉向更積極看法，調升指數目標以反映2026年預期每股盈利增長加速。維持對科技、醫療保健、互聯網板塊的增持評級，並新增基礎材料板塊；將消費板塊下調至「中性」，汽車板塊下調至「減持」。該行相對偏好H股而非A股。

在H股首選名單中，該行新增紫金礦業(02899)、康耐特(02276)及藍思科技(06613)，同時保留騰訊(00700)、友邦保險(01299)、恒瑞醫藥(01276)、攜程(09961)等。隨著中央經濟工作會議對外部因素給出更樂觀評估，且對經濟放緩似乎展現更高容忍度，該行預測政策將溫和擴張，包括約1萬億元財政刺激、20基點降息及50基點降準。

根據市場共識，恒生指數每股盈利增長將從2025年預期的2.2%加速至2026年預期的9.1%，其中互聯網板塊貢獻度提升，主因「反內捲」措施有望緩解外賣行業競爭。市場對汽車板塊的盈利預期似過高。

基於更佳的盈利增長前景，該行將2026年底恒生指數目標由28800點上調至30000點、滬深300指數目標由4900點上調至5300點、MSCI中國指數目標由95點上調至99點。以全球視角看，恒指2026年預估市盈率11.9倍、市帳率1.3倍估值偏低。聯儲降息預期及更多優質A+H股在港上市，使該行更青睞H股。

撰文：經濟通採訪組

