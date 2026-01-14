午後獲利盤湧現，恒指兩萬七差半步收升151點報26999，阿里漲超半成
14/01/2026
盡管中概股隔晚回吐，港股今早強勢不改，最大主力阿里(09988)在大成交配合下急漲，刺激恒指重新突破兩萬七，惟午後內地提高融資保證金最低比例以防止A股過熱，加上獲利心態湧現，恒指一度倒跌約70點，幸好尾盤回升，最終全日遺憾收報26999，距離兩萬七關口差半步，收升151點或0.6%。恒生中國企業指數收報9315，升30點或0.3%。恒生科技指數收報5908，升38點或0.7%。
阿里今日成交額高達408億元，帶動港股交投旺盛，全日主板成交近3404億元，再刷新近日新高，北水單日淨流入超過28億元。
阿里健康(00241)獨家首發全球首個醫嬰兒血管瘤外用藥貝美淨，股價大肆炒作，全日狂飆18.96%，報7.78元，4日累計升幅高達41.2%，創三年新高。
創始人張勇回歸執掌CEO，海底撈(06862)股價起飛，全日升9.15%，報15.74元。農夫山泉(09633)同升6.02%，報50.7元。
美國放寬英偉達H200出口管制，盡管據報中國政府僅特殊情況批准科技公司購買，另外Meta計劃將AI智能眼鏡年產能翻倍至2000萬副，再加上據報旗下大模型千問將發布重磅產品迭代。阿里全日股價大升5.69%，報169元，4日累升18.51%，成交超過408億元。
快手(01024)可靈AI月度數據理想，股價再升4.46%，報81.95元，百度(09888)升1.9%，報145.1元，至於騰訊(00700)升0.88%，報633元，京東集團(09618)跌1.28%，報115.9元，美團(03690)則急劇回吐，股價跌3.24%，報101.5元。
市場監管總局根據前期核查，依據《中華人民共和國反壟斷法》，對攜程(09961)涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。攜程全日大跌6.49%，報569.5元。信義玻璃(00868)跌3.9%，報8.37元。
內地壓抑A股炒作情緒，內險股受壓，中國平安(02318)跌1.86%，報68.7元，國壽(02628)跌0.91%，報32.7元，內地券商股反應則個別，中金(03908)挫2.13%，報22.1元，中信証券(06030)跌0.35%，報28.84元，中國銀河(06881)跌0.27%，報10.95元，惟華泰(06886)升0.67%，報19.53元。
今日是恒生銀行(00011)最後交易日，股價平收報154.3元，成交額達96.84億元，為今日恒指成分股成交榜第三位。
恒指三大成交股份依次為阿里、騰訊及恒生。國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。
撰文：經濟通市場組
當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票