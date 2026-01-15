  • 會員
美股 | 資金撤離科技和銀行股，美股連跌兩日納指挫1%

15/01/2026

美股 | 資金撤離科技和銀行股，美股連跌兩日納指挫1%

 

 

　　美股周三（14日）連續第二個交易日回吐，受伊朗局勢和美國經濟數據影響，市場氣氛偏審慎，資金撤離科技股和銀行股。

 

　　道指收市跌42.36點，或0.09%，報49149.63點；標普500指數跌37.14點，或0.53%，報6926.6點；納指跌238.12點，或1%，報23471.75點。

 

　　科技股和銀行股拖累大市，半導體股走弱，其中博通(US.AVGO)跌約4.2%，英偉達(US.NVDA)及美光(US.MU)均跌約1.4%。



　　富國銀行(US.WFC)股價下挫約4.6%，美國銀行(US.BAC)及花旗集團(US.C)雖然業績整體勝市場預期，但股價仍受壓，分別跌3.8%及3.3%。

 

　　經濟數據方面，延遲公布的美國11月零售銷售按月升0.6%，高於預期的0.4%；11月PPI按月升0.2%，反映需求與成本端仍具韌性，但未能扭轉股市回吐。

 

現貨金刷新歷史高位



　　國際金價延續破頂升勢，現貨黃金刷新歷史高位，​現貨金報每盎司4633美元，日內升約1%，盤中曾見4642美元再創新高。紐約期金則錄得約0.9%升幅，報約4640美元。現貨銀價更突破每盎司90美元，升逾7%至93.49美元。

 

　　美匯指數日內報99.09，微跌0.08%。美元兌日圓匯價回落至158.53，下跌0.3%。​歐元兌美元匯率回升至1.1644，微升0.02%，扭轉早前跌勢。​

 

　　國際原油市場受壓回落，紐約期油跌1.8%，報每桶59.78美元；倫敦布蘭特原油期貨跌1.7%，報每桶64.33美元。

撰文：經濟通國金組

  • 3.980
