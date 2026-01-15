開市Go | 中國暫限H200進口，阿里千問今出新品，B站廣告收入報喜

要聞盤點

1、美股周三（14日）連續第二個交易日回吐，投資者一邊消化新一輪大型銀行季績，一邊評估伊朗局勢升溫對風險胃納的影響，市場氣氛偏審慎。道指收市跌42.36點，或0.09%，報49149.63點；標普500指數跌37點，或0.53%，報6926點；納指跌238點，或1%，報23471點。中國金龍指數跌18點。日經期貨截至上午7時59分跌25點。

2、美國2025年11月最終需求生產者物價指數(PPI)按年上升3%，高於市場預期的2.7%，顯示批發層面的通脹壓力仍然強勁。按月比較，PPI上升0.2%，符合市場預期，較10月的0.1%增幅有所加快。

3、聯儲局褐皮書顯示，12月中旬以來美國經濟增速回升，就業情況穩定。明尼亞波利斯聯儲行長卡什卡利表明，1月完全沒有降息的動力。越來越多期權交易員預測全年利率維持不變。

4、美國最高法院周三未就美國總統特朗普關稅案作出裁決，下一個裁決窗口期可能在一周後。

5、丹麥表示與美國仍存在「根本分歧」，但雙方同意就格陵蘭問題成立高級別工作組。

6、特朗普簽署命令，要求美國政府獲得部分企業25%的晶片銷售收入分成，包括英偉達擬出口至中國的H200晶片，但暫緩對其他外國晶片加徵關稅。

7、美國宣布啟動加沙協議第二階段，但由於哈馬斯武裝人員拒絕解除武裝，停火面臨挑戰。

8、中國政府據悉要求國內企業停止使用部分美國和以色列的網絡安全產品，並計劃於今年上半年前全面替換為國產技術。

9、中國央行將於1月15日開展9000億元人幣買斷式逆回購操作，期限為6個月。

10、加拿大總理卡尼將於周四（15日）與中國總理李強會晤，周五與國家主席習近平舉行會談。中國官媒呼籲加拿大取消對中國產品的關稅。

11、日本自民黨干事長透露，首相高市早苗將於本月晚些時候宣布舉行大選，並於1月19日公布有關解散眾議院的更多細節。

12、日圓兌美元周三跌至18個月新低，日本財務大臣對匯率投機行為再次發出警告。

13、花旗第四季度純利下跌13%，儘管併購諮詢費飆升84%，但投行業務正逐步縮小與其他華爾街同行的差距。該行CEO警告今年將進一步裁員，並誓言解決落後的企業文化。

14、據《彭博》報導，中國晶片設計公司瀾起科技計劃在香港上市交易，並引入阿里巴巴(09988)及摩根資產管理作為關鍵投資者，顯示香港AI相關股票發行需求向好。

