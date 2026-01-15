  • 會員
異動股 | 攜程跟隨ADS低開15%，疑涉強改酒店房價遭內地監管指控壟斷

15/01/2026

異動股 | 攜程跟隨ADS低開15%，疑涉強改酒店房價遭內地監管指控壟斷

 

 

　　攜程(09961)現價跌15%，報484.2元，該股成交約79萬股，涉資3.94億元。同程旅行(00780)跌2.8%，報23.82元。

 

　　昨日（14日）下午4時，國家市場監督管理總局公告對攜程集團有限公司涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。一小時後，攜程回應稱，公司將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。攜程在最新通告指，目前集團業務一切正常。

 

　　據《財經》報道，從兩名知情人士處獲悉，此前一天的1月13日上午，市場監管總局已經進入攜程上海總部的辦公場所進行反壟斷現場突擊檢查。突擊檢查指相關部門未先行通知進行的檢查，這是國內外反壟斷執法機關常用的執法方式。

 

　　內地傳媒指出，攜程要求酒店商戶開通名為「調價助手」的改價工具，多間酒店反映攜程未經商家允許，通過技術手段在後台直接修改房間定價，剝奪商家的自主定價權，導致商家利潤受損。

 

　　攜程是中國最大的OTA平台（在線旅遊平台）。根據交銀國際行業報告，以2024年GMV計算，攜程系（包括攜程和去哪兒）佔據近70%的GMV市場份額，其中攜程主品牌獨佔56%；而同程、美團、飛豬、抖音的市佔率分別為15%、13%、8%、3%。

撰文：經濟通市場組

