鋰業股 | 內地擬取消電池出口退稅鋰價創兩年高，贛鋒VS天齊邊隻好？

內地宣布今年4月起逐步取消電池產品增值稅出口退稅，引發市場預期出口商將搶在稅務調整前加速出貨，刺激短期碳酸鋰需求。碳酸鋰期貨價格受刺激連日急升，曾突破每噸17萬元人民幣，創兩年新高，加上美國總統特朗普表示暫緩對稀土、鋰等關鍵礦產徵收關稅，刺激內地兩大鋰礦巨頭贛鋒鋰業(01772)(深:002460)及天齊鋰業(09696)(深:002466)股價今早(15日)進一步攀升，曾齊再飆逾半成，當中贛鋒高見67.55元，創兩年多新高，是否仍可追入？應如何部署？

贛鋒鋰業電芯生產工廠（贛鋒鋰業網頁媒體資源）

內地將取消電池產品增值稅出口退稅 業界：或大升鋰電下游企業備貨熱情

內地財政部、國家税務總局於上周四(8日)發布《關於調整光伏等產品出口退稅政策的公告》，決定自2026年4月1日起至12月31日，將電池產品的增值税出口退税率由9%下調至6%，自2027年1月1日起，取消電池產品增值税出口退税。儘管退稅調整直接影響電池出口而非碳酸鋰本身，但分析師指，廠商趕在期限前集中出貨將推高短期電池產量，間接刺激鋰原料需求。

業內人士表示，電池產品增值税出口退税率下調或大幅提升鋰電下游企業備貨熱情，也進一步影響到本就「緊平衡」的碳酸鋰市場。海關總署副署長王軍日前在國新辦新聞發布會上表示，在綠色能源領域，2025年鋰電池、風力發電機組出口分別增長26.2%、48.7%。

美國暫緩對稀土、鋰等關鍵礦產徵收關稅 轉向貿易夥伴尋求供應

另外，美國總統特朗普昨日(14日)表示，他已決定暫時不對稀土、鋰和其他關鍵礦物徵收關稅，而是命令政府從國際貿易夥伴尋求供應。特朗普命令美國貿易代表格雷爾和商務部長盧特尼克與貿易夥伴展開談判，以調整關鍵礦產的進口量，確保此類進口不會對美國的國家安全構成威脅。

特朗普表示，這些談判應推動關鍵礦產實施價格下限，是西方礦商和政策制定者長期以來所期望的舉措。如果格雷爾和盧特尼克的談判未能達成協議，他將考慮對關鍵礦產設定最低進口價格，或可能會採取其他措施，但未作進一步說明。

碳酸鋰期貨價格曾突破17萬人幣 贛鋒：若短期供需無法平衡或見20萬

值得留意，2025年碳酸鋰價格經歷了「觸底反彈」的劇烈波動：年初時延續2024年的下行態勢，6月跌至5.9萬元(人民幣．下同)/噸的年內最低點，隨後受下游需求回暖、部分供給擾動等因素影響，價格進入上行通道，12月價格攀升至13.45萬元/噸的年內高點。進入2026年更是一天一漲，1月5日升至13.3萬元/噸，1月6日14.13萬元/噸，1月7日突破15萬元/噸大關，1月12日高達15.6萬元/噸，1月13日，碳酸鋰期貨主力合約觸及漲停，單日漲幅12%，報17.9萬元/噸。惟1月14日，碳酸鋰期貨價格在創下兩年來新高後出現回調。截至下午收盤，收報16.19萬元/噸，跌幅為3.53%。

上游頭部鋰礦企業對需求端保持樂觀預判。天齊鋰業董事長蔣安琪早前表示，2026年全球鋰需求量預計將達到200萬噸碳酸鋰當量。贛鋒鋰業董事長李良彬則給出更激進的預測：若2026年需求增速超過30%甚至達到40%，短期內供需無法平衡，碳酸鋰價格可能突破15萬元/噸甚至20萬元/噸。如今來看，李良彬的預測已實現了一半。

（截自天齊鋰業網頁）

中國化學與物理電源行業協會動力電池應用分會秘書長張雨表示，從需求來看，一方面，儲能需求爆發，自去年下半年以來，受政策驅動和全球市場需求爆發，市場對儲能電池的需求量快速增長，企業產能利用率大幅提升。另一方面，動力電池裝機量穩步增長，隨著中國新能源汽車新車滲透率突破50%，同時單車帶電量提升，動力電池市場需求持續擴容。供給側在「反內捲+價格修復」的雙重作用下，產業開始步入理性和良性發展軌道。

郭家耀：鋰業股受益供求關係緊張惟股價波動大 贛鋒可待回至近60元才吼

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，一方面消息層面對鋰業股有一定刺激，大家會覺得出口退稅減少前會有更多電池訂單，從而帶動上游鋰需求短期上升，同時最近見有不少開採許可被撤銷，可能因環保或其他原因，變相令供應層面變得緊張。供求關係更加會刺激鋰價，但並非今時今日才出現，鋰價已升了一段時間，所以贛鋒及天齊由去年下半年起一直維持上升勢頭。而從更大背景來看，往後電力會是很缺乏的環節，除了要尋找不同發電設備及來源，儲能也很重要，而鋰屬於經常用於儲能的金屬，似乎大家都較看好此方面發展。

不過，郭家耀指，贛鋒股價以往有頗大上落，52周高低位相差近4倍，顯示其周期味道頗濃，現時算是順周期環境，未來起碼12個月似乎都會維持供求關係較緊張，需求面會進一步刺激鋰價向好，可以跟進，但要跟得較貼，因行業消息及鋰價變動都會影響其股價走勢，波動較大。而今日可能受一些新聞刺激，贛鋒及天齊又再急升，最好待其回落些少才吼，例如贛鋒早前頂位處於60元邊，回至該水平才買可能較合適，若以6至10個月來看可考慮。而贛鋒及天齊無論在業務及股價走勢上都類似，可揀買其中一隻。

贛鋒鋰業半日升5.32%收報65.35元，成交12.95億元；天齊鋰業升3.67%報56.5元，成交3.13億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

