旅遊平台股 | 攜程涉壟斷遭市監總局調查急瀉兩成，同程受累曾插一成，可趁低撈抑或博唔過？

15/01/2026

　　國家市場監管總局昨日(14日)收市後宣布，對攜程(09961)涉壟斷行為立案調查。有大行估計，若攜程被認定違法，可能被罰款最多49億元人民幣。攜程繼昨日急跌逾半成後，今日(15日)一度再跌逾21%，收市仍跌近兩成。另外，攜程偷步為另一內地在線旅遊平台(OTA)同程旅行(00780)第二大股東，同程亦受累最多插逾一成。惟值得一提，今年春節9天連休，為「史上最長春節假期」，刺激出境遊需求爆發，攜程及同程可否趁機撈底抑或未可沾手？

 

（AP圖片）

 

攜程遭市監總局立案調查壟斷行為　疑涉強改酒店房價

 

　　昨日下午4時，國家市場監督管理總局公告對攜程集團有限公司涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。一小時後，攜程回應稱，公司將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。攜程在最新通告指，目前集團業務一切正常。

 

　　據《財經》報道，從兩名知情人士處獲悉，此前一天的1月13日上午，市場監管總局已經進入攜程上海總部的辦公場所進行反壟斷現場突擊檢查。內媒指，攜程要求酒店商戶開通名為「調價助手」的改價工具，多間酒店反映攜程未經商家允許，通過技術手段在後台直接修改房間定價，剝奪商家的自主定價權，導致商家利潤受損。

 

　　攜程是中國最大的OTA平台。根據交銀國際行業報告，以2024年GMV計算，攜程系(包括攜程和去哪兒)佔據近70%的GMV市場份額，其中攜程主品牌獨佔56%；而同程、美團、飛豬、抖音的市佔率分別為15%、13%、8%、3%。

 

大和：短期或影響投資者情緒　花旗：或被罰最多49億人幣

 

　　大和發表研報指，市場監管總局此次調查重點可能集中在獨家安排、流量分配做法以及佣金相關爭議。中國國內旅遊市場競爭激烈，酒店和交通領域均有多個參與者。雖然攜程在國內在線旅遊代理(OTA)市場按交易額計算排名第一，但美團(03690)和阿里巴巴(09988)旗下「飛豬」等競爭對手的商業模式也會影響市場份額動態和定價。短期內監管不確定性或會對投資者情緒造成負面影響，但這些時期往往會在補救措施明確後創造入市機會。中長期而言，該行對攜程保持建設性觀點，主要支持因素包括公司的國際業務擴張、入境遊復甦，以及國內酒店存量周期，給予「買入」評級。

 

　　花旗表示，調查在結束前可能影響市場對該公司的情緒，但不太可能改變攜程的產業地位；儘管目前尚未公布具體細節，但懷疑這可能與先前一些地方市場監督管理局對攜程干預部分酒店供應商定價的調查有關。根據該行對攜程2025年境內外營業額的預估，如果攜程被認定違法，罰款規模將是上年收入的1%至10%，因此其可能面臨約4.9億元至49億元人民幣的罰款。

 

　　高盛指，對攜程案件的潛在結果不作任何判斷，但注意到對攜程2026財年國內收入的預測為390億元人民幣。作為敏感性分析，在其他條件不變的情況下，國內收入增減1個百分點將對集團整體盈利造成約1.2%的影響。在調查結果明朗或案件結案前，攜程股價可能出現較大波動，將其H股目標價定於706港元，給予「買入」評級。

 

摩通：股價或進入4至6個月區間震盪階段　仍予目標價700元

 

　　摩通認為，根據平台反壟斷先例，預計攜程股價在未來幾個交易時段將出現負面反應，因為投資者需要消化潛在罰款及未來數月的監管影響，且預計在股價初步下跌後，可能會進入為期4至6個月的區間震盪階段。而是次調查是基於投訴和證據驅動的針對性執法行動，而非中國整體平台監管立場的方向性收緊。在基本情況下，調查的觸發點是圍繞供應商定價自主權的具體指控，並且從2025年中以來就有跡可循。

 

　　摩通提到，旅遊垂直領域業務一直存在關於平台工具影響酒店定價的公眾爭議，商戶投訴主要集中在某些「定價助手」功能是否限制了酒店獨立定價的能力，地方監管機構亦曾就此發出整改通知及要求行政約談。總結過往經驗，中國執法工具往往約束行為，如排他性、優惠條款、規則制定，並且傾向於在不影響行業結構下，重整行業行為。摩通維持攜程「增持」評級，港股目標價700港元，美股則為90美元。

 

里昂：同程與攜程共享同一酒店庫存　料亦受影響持續波動

 

　　另里昂指，攜程作為同程旅行的大股東之一，目前持有其約26%股權，因此難免受到攜程遭反壟斷調查的消息影響，同程今日股價下跌12%，屬合理的市場聯動反應。

 

　　里昂指，攜程與同程在內地旅遊市場共享同一酒店庫存，若攜程最終在內地酒店佣金或供應獨家性方面需要作出讓步，擁有相同庫存的同程旅行亦將受影響，不過預期對同程的利潤影響相對較小，因其可透過酒店管理及旅遊等其他業務線的利潤改善潛力來抵銷部分經營壓力。估計在調查結果公布前的未來3至6個月內，其股價將持續波動，與攜程情況相似。里昂之前給予同程「持有」評級，目標價22元。

 

（截自同程旅行網頁）

 

同程：春節出境遊產品預訂進入高峰　搜索量及預訂熱度超去年

 

　　不過，2026年春節9天連休，促成「史上最長春節假期」，直接刺激出境遊需求的爆發。同程旅行數據顯示，截至1月12日，平台上春節出境遊相關產品預訂已進入高峰時段。春節前後出發的個人旅遊簽證、機票、酒店、跟團遊等產品搜索量及預訂熱度全面超越2025年春節。

 

　　充裕假期下，人們有了更靈活的安排空間。數據顯示，今年春節期間，5至7天的短途出境遊產品預訂仍佔據主流，但部分用戶將出發節點延至大年初二前後，回鄉過年、出國度假「兩不誤」的趨勢愈發明顯。9天長假疊加「請5休15」拼假模式，也帶動長線出境遊熱度攀升。同程平台上，春節假期9至12天長線出境遊產品預訂增速突出，該天數區間下的出遊用戶佔比提升至25%左右。

 

郭家耀：料持續受困調查及監管不明朗　攜程同程都宜先行觀望

 

（郭家耀 facebook截圖）

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀認為，攜程未宜撈底宜先觀察一下，因反壟斷調查大家之前都見過，一開始調查起碼要12個月或以上才可完成，究竟罰款多少未知，按照現時規例，市場估罰幾億到幾十億都有可能。另外，究竟「遊戲規則」會否轉變也未知，以往可能是透過平台有較大權力壓低房價去刺激需求，往後不知規則會否沒那麼傾向平台，從而令其利潤率及業務量都受影響，這需要觀察。今日市場反應較大可以理解，因為擔心往後整個遊戲玩法會有不同，亦需一段時間才能釐清，不會下星期就知道如何，可能會持續困擾其股價，雖然春節等季節性因素會有些幫助，但在上述不明朗因素困擾下，相信不會太熱炒，故現時適宜先行觀望。

 

　　郭家耀又指，連同程也未宜吸納，正如以前內地對遊戲行業監管，初時大家都不以為意，怎料之後搞了兩年才塵埃落定，希望不會再出現這情況，但起碼要到這個調查有些眉目，去到整改，有些罰則，或者整個行業規管較清晰，到時股價才有些能力反彈。總之，這不止影響攜程，整個行業生態都有機會轉變，會影響大家對此類旅遊股估值。

 

　　攜程今日跌19.23%收報460元，連跌兩日，累計跌幅24.47%，成交158.16億元；同程旅行亦跌8.25%報22.48元，成交9.25億元。其他旅遊相關股表現各異，中國中免(01880)跌0.6%報82.6元，國航(00753)跌0.14%報6.91元，南航(01055)升1.44%報5.63元，東航(00670)升0.78%報5.2元，新秀麗(01910)升2.05%報20.88元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評攜程及港股大市，立即重溫


