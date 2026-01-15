  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 恒指二萬七沽壓強有原因 後續食粥食飯全看阿里攻頂

15/01/2026

　　地緣政局緊張，美股周三續跌，科技股拖累下納指領跌，收市跌1%至23471點，道指標指同軟。港股衝擊兩萬七不果，隨著內地當心A股炒作過猛以及推進互聯網平台反壟斷，恒指半日報26852，回吐147點或0.5%，不過交投仍然旺盛，主板成交近1639億元，甚至略高於昨日（14日）同時段成交水平。恒生中國企業指數報9251，跌64點或0.7%。恒生科技指數報5800，跌107點或1.8%。

 

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：恒指二萬七料有大戶部署程式盤出貨

 

　　恒指連升4天後，今日走勢反覆，早段最多曾升逾200點，高見27206，為去年10月初以來高位，不過半日收市仍然跌穿兩萬七。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，自2021年7月26日以來，恒指只有3天收於27000點以上，該關口充滿挑戰，近期有大戶在恒指27000至27100點附近設定程式盤，一旦指數升至該水平便自動沽貨。聶振邦補充道，只有當恒指連續兩天收於兩萬七以上，走勢才會穩。

 

　　儘管昨天（14日）內地採取措施防止A股過熱，但恒指昨天午後跌完又再轉升，聶振邦認為有關消息已基本上消化。短期預料恒指高位上落，即使回調，預料低位在26600有較大支持。

 

　　由於市場轉炒國產AI概念，阿里乘著千問大模型更新，股價獲支持，但聶振邦指出阿里此前累積升幅大，即使再升，預料在10月高位175元仍有一定阻力。聶振邦表示，只要阿里後市能站上170元並在該水平橫行，對恒指站穩27000點會有一定幫助。

 

市監局或為行業訂規則，攜程上半年銷售料受影響

 

　　昨日（14日）下午4時，國家市場監督管理總局公告對攜程集團有限公司(09961)涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。一小時後，攜程回應稱，公司將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。攜程在最新通告指，目前集團業務一切正常。

　 　　

　　內地傳媒指出，攜程要求酒店商戶開通名為「調價助手」的改價工具，多間酒店反映攜程未經商家允許，通過技術手段在後台直接修改房間定價，剝奪商家的自主定價權，導致商家利潤受損。

 

　　攜程股價最多曾瀉21.6%至446元，見去年6月底以來低位。該股昨天已收跌6.5%，兩天累跌最多26.8%。攜程有份持股的同程(00780)最多曾跌12.3%。

 

　　聶振邦表示，今次國家市監總局介入調查，市場揣測最高罰款可能多達39億元人民幣，推算佔集團頭三季度收入最多10%，佔全年收入最多8%，對企業有一定影響但不算特別大。不過他強調這只是市場對揣測，預料短期內也不會公布具體罰則。倘若真有罰款，除了對集團盈利帶來影響外，預料集團未來部署的銷售策略會轉而保守，對今年上半年的銷售會有一定影響。聶振邦預料資金暫時不敢流入OTA板塊，改而走向其他內需板塊，如餐飲和體品股。

 

　　聶振邦指出，攜程股價跌破450元後獲得初步支持，跌幅因此有所收窄，但未來仍可能因市監總局調查而出現波動，幅度預料有限。他認為攜程後市低位在430至450元之間，投資者若有興趣，宜待股價低於450元再考慮入市。

 

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

攜程股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

