快手 | 據報開始推介其離岸債券，擬集資156億元，加強人工智能領域資金投入

15/01/2026

　　據《彭博》報道，快手(01024)開始推介其首次離岸債券發行，旨在加強人工智能領域的資金投入，延續去年該領域主要公司在全球發行債券的浪潮。

 

（網上圖片）

 

　　知情人士透露，快手計劃發行5年期和10年期美元債券，初步價格指引分別較美國國債利率高約85個基點和100個基點。此外，快手還計劃發行5年期點心債，初步價格指引約為2.95%。

 

　　快手與其他互聯網企業一樣，正加大對人工智能的投入，尤其側重於其可靈AI平台。知情人士稱，擬議債券發行所得款項將主要用於人工智能研發，所有資金都將用於海外。

 

　　快手的代表周三（14日）在投資者電話會議上表示，預計將在其首次離岸債券發行中籌資約20億美元（約156億港元），其中15億美元為美元債，其餘為點心債。

 

　　快手計劃最早周四（15日）為本次債券定價。

 

　　據彭博匯編數據顯示，去年中國科技公司發行98.7億美元的離岸債券（不含可轉債），按年增長27%，是2021年以來最高水平。

 

撰文：經濟通採訪組

 

